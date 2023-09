Więcej polskich firm w programie jądrowym. Wiemy, jak to zrobić

W projektach jądrowych nie wolno nam faworyzować polskich dostawców, ale Unia Europejska dopuszcza rozwiązania "miękkie", które mogą sprzyjać polskim firmom - twierdzi Michał Piekarski z kancelarii Baker McKenzie.

Zastrzeżenie udziału polskiego przemysłu w realizacji projektów jądrowych napotkałoby bariery w postaci regulacji krajowych i unijnych, a przede wszystkim zderzyło się z zasadą równego traktowania wykonawców.

Przepisy unijne dopuszczają stosowanie ułatwień zwiększających udział małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniach. Mniejsze podmioty to właśnie polskie lokalne firmy.

Nie ma jednego modelu finansowania projektów jądrowych. Polska będzie musiała określić własną drogę na podstawie doświadczenia zagranicznego, ale też specyfiki krajowej.

Michał Piekarski weźmie udział w dyskusji "Atom, system, klimat", która odbędzie się podczas konferencji PRECOP 28 w Katowicach w dniach 5 i 6 października 2023 r.

Trwają przygotowania do realizacji kilku projektów jądrowych w Polsce. Przy tej okazji pojawia się wątek zapewnienia (na z góry określonym poziomie) udziału polskiego przemysłu w budowie dużych i małych elektrowni jądrowych. Potencjalni inwestorzy, widząc, jak ważna to dla nas kwestia, nie unikają tematu, ale podają ogólne deklaracje "dobrej woli".

Pojawia się jednak pytanie fundamentalne – czy w planowanych projektach jądrowych takie zastrzeżenie konkretnego udziału polskiego przemysłu w ogólne jest możliwe.

Przepisy dopuszczają jedynie "miękkie" działania zwiększające udział polskiego przemysłu

- Przede wszystkim należy mieć świadomość, że zastrzeżenie konkretnego udziału polskiego przemysłu w realizacji planowanych projektów jądrowych spotka się z barierami w postaci regulacji krajowych i unijnych, których podstawową zasadą jest przejrzystość zamówień i zasada równego traktowania wykonawców. Podobnie jak w morskiej energetyce wiatrowej, gdzie mierzyliśmy się z kwestią local content, także w energetyce jądrowej nie wolno nam wprost faworyzować dostawców polskich - mówi WNP.PL Michał Piekarski, partner kierujący praktyką energetyki i infrastruktury w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie.

Jego zdaniem, rozważając zabezpieczenie udziału polskiego przemysłu, powinniśmy mówić o rozwiązaniach "miękkich", pamiętając o tym, że przepisy unijne dopuszczają stosowanie pewnych rozwiązań ułatwiających i w efekcie zwiększających udział małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniach. W krajowych realiach beneficjentami takich rozwiązań mogą być właśnie polskie, lokalne firmy, których szanse na skuteczne konkurowanie z wyspecjalizowanymi potentatami w tej branży na równych warunkach byłyby równe zeru.

- Warto podkreślić jednak, że obiecujące z punktu widzenia polskiego przemysłu i sektora usług jest to, że firmy, które złożyły Polsce oferty na dostawę technologii jądrowej, zadeklarowały przy tym procentowy udział local content, o czym w szczegółach pisaliśmy w naszym raporcie "Jak zaszczepić atom w Polsce". Przykładowo, jeden z wiodących dostawców technologii jądrowych deklaruje, że prowadził już w Polsce rozmowy z przeszło 500 lokalnymi firmami i określa ich udział na poziomie nawet 50 proc. - zaznacza Michał Piekarski.

Wciąż nie wiemy, jak sfinansować budowę elektrowni jądrowych

Wspólną cechą wszystkich polskich projektów jądrowych jest to, że wciąż nie wiemy, jak będą one finansowane. Wiadomo, że są to inwestycje kapitałochłonne, o długim okresie realizacji i zwrotu, co prowadzi do tego, że w większości przypadków zaangażowanie państwa – mniejsze lub większe – jest potrzebne do ich sprawnej realizacji.

- Analizując możliwe źródła finansowania we wspomnianym wcześniej raporcie, przyjęliśmy, że struktura finansowania będzie stanowić średnio 30 proc. kapitału własnego i 70 proc. długu - wylicza Michał Piekarski.

Przypomina, że ustalenia co do modelu finansowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej nadal są w toku. Pod koniec maja 2023 r. polski rząd przyjął uchwałę w sprawie zapewnienia finansowania jej budowy, z której wynika, że ma on przygotować projekty przepisów, na podstawie których możliwe będzie udzielenie gwarancji lub poręczeń w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa oraz podwyższenie kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Możliwości finansowania będą również zależeć od decyzji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej. Istotne są również aktualne dyskusje nt. reformy rynku energii w Unii Europejskiej, która może wymusić na projektach finansowanych ze środków publicznych stosowanie modelu kontraktu różnicowego (contract for difference - CfD). Jest to model wsparcia, w którym strona wspierająca i strona wspierana ustalają cenę referencyjną. W sytuacji, gdy rynkowe ceny energii są niższe niż cena referencyjna, dodatnia różnica jest wypłacana stronie wspieranej. W odwrotnym razie, gdy ceny energii są wyższe niż cena referencyjna, strona wspierająca otrzymuje tę różnicę

- Ten model jednak nie zabezpieczy strumienia przychodów w okresie realizacji projektu, dlatego osobiście spodziewałbym się miksu CfD z odrębnym modelem finansowania samej budowy, np. obligacjami lub opłatą jądrową, która może pojawić się w przyszłości na naszych rachunkach za energię elektryczną - zaznacza Michał Piekarski.

Z budżetu, a może na zasadach spółdzielni? Nie ma jednego wzorca finansowania projektów jądrowych

Piekarski wskazuje, że w różnych krajach stosowano różne sposoby finansowania budowy elektrowni jądrowych.

Przykładowo, projekt elektrowni jądrowej rozwijany aktualnie na Węgrzech zakładał bezpośrednie sfinansowanie jej budowy z budżetu państwa, które to środki uzupełnione są pożyczką od innego kraju. Michał Piekarski podkreśla, że podstawowym ryzykiem takiego rozwiązania jest tzw. test prywatnego inwestora, który może dowieść, że zaangażowanie państwa odbiega od zasad rynkowych i stanowi pomoc publiczną.

Ciekawym modelem finansowania jest fiński projekt Mankala, który jest formą spółdzielczego finansowania korporacyjnego, a ryzyko dzielone jest między grupę firm, które wspólnie ponoszą koszty budowy i eksploatacji elektrowni poprzez zapewnienie finansowania kapitałowego. Z tego modelu czerpie model SaHo proponowany przez część polskich ekspertów.

W przypadku realizacji najnowszego projektu jądrowego w Stanach Zjednoczonych, czyli elektrowni Vogtle, istotne były gwarancje w wysokości kilkunastu miliardów dolarów udzielone przez rząd federalny.

- Przykłady te pokazują, że nie ma jednego, uniwersalnego modelu finansowania projektów jądrowych. Polska będzie musiała określić własną drogę w oparciu o doświadczenia zagraniczne, ale też specyfikę krajową i charakterystykę projektów rozwijanych lokalnie. Ta droga może być wyboista, ale musimy ją wybrać i ruszać czym prędzej przed siebie - podsumowuje Michał Piekarski.