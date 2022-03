Więcej węgla z polskich kopalń. Polska chce alternatywnej ścieżki i refleksji w Brukseli

W „Rządowej ławie” Adam Guibourge-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska, potwierdza, że władze Polski rozmawiają z Komisją Europejską o możliwości zwiększenia wydobycia węgla kamiennego w naszych kopalniach. Mówi też, że postawienie na energetykę węglową jest jedyną skuteczną drogą w surowcowej walce z Federacją Rosyjską.

Złe jak EU ETS, ale nie tylko...

- To jest cel, który jest spójny z naszą nową, unijną ambicją w zakresie uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych. Jeżeli pozbędziemy się paliw kopalnych do 2050 roku, to tym bardziej pozbędziemy się rosyjskich. Tylko że ten horyzont czasowy jest długi. A my chcielibyśmy się uniezależnić od Rosji jak najszybciej. Postulujemy, żeby Komisja Europejska i państwa członkowskie pracowały nad konkretnymi działaniami, które zapewnią rzeczywistą i pełną niezależność. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia w horyzoncie do 2025 czy 2027 roku - wyjaśnia.Adam Guibourge-Czetwertyński podkreśla, że sytuacja Polski - w związku z inwestycjami w gazoport w Świnoujściu i ten planowany w Zatoce Gdańskiej oraz budową Baltic Pipe - i tak jest dużo lepsza niż większości krajów w Unii Europejskiej.- Zmniejszenie zależności od rosyjskiego gazu możemy osiągnąć też poprzez zmniejszenie zapotrzebowania. W naszym polskim przypadku powinniśmy się skupiać na tych obszarach naszej gospodarki i energetyki, gdzie rola gazu jest najważniejsza - mówi.W rozmowie z wiceministrem poruszamy także kwestie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Wybuch wojny w Ukrainie spowodował ogromne przeceny na rynku EU ETS, co dla wielu ekspertów było dowodem na spekulacyjny charakter działania części instytucji finansowych, które uczestniczą w obrocie tymi uprawnieniami. Polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska od dłuższego czasu postuluje w Komisji Europejskiej potrzebę reformy systemu.- To (wojna w Ukrainie - red.) musi spowodować refleksję. Powinna być ona szersza niż dotycząca tylko ETS. Przeszkody, które mogą się pojawić na alternatywnych ścieżkach dojścia do neutralności klimatycznej wynikają nie tylko z dyrektywy ETS - przekonuje w wiceminister w „Rządowej ławie”.Czytaj także: Solidarność domaga się zmiany unijnej polityki energetycznej. Tłumaczy to wojną w Ukrainie