Większość Polaków boi się zmian klimatu i chce transformacji

Według ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego 81 procent Polaków obawia się wpływu zmian klimatu na ich życie, a aż niemal 65 procent chce, by koszty energii zależały od poziomu jej zużycia.

Ta sama liczba osób jest zdania, że atak Rosji na Ukrainę powinien być czynnikiem przyspieszającym transformację energetyczną. Z kolei zdaniem 60 procent badanych należy wysoko opodatkować towary i usługi, które przyczyniają się do wysokich emisji, jak na przykład lotnictwo czy samochody SUV.

59 procent ankietowanych uznało, że należy obniżyć ograniczenie prędkości na autostradach, po to by zmniejszyć zużycie energii. Z drugiej strony tylko 24 procent Polaków jest skłonna obniżyć temperaturę w mieszkaniach do 19 stopni Celsjusza, średnia unijna to 28 procent. Tyle samo Polaków przyznaje, że nie stać ich obecnie na standardowe ogrzanie domu.

Aż dla 81 procent badanych doszło do wniosku, że zmiany klimatu wpływają na ich codzienne życie i stanowią dla nich wyzwanie, a 72 procent z nich obawia się ich skutków gospodarczych i finansowych. 83 procent doszło do wniosku, że trzeba jak najszybciej znacząco zmniejszyć zużycie towarów i energii, bo inaczej dotknie nas globalna katastrofa.

87 procent Polaków jest zdania, że rząd działa zbyt wolno w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i tylko 41 procent wierzy, że do 2030 roku Polsce uda się znacząco obniżyć emisje CO2.

Ankieta Europejskiego Banku Centralnego dotyczyła zmian klimatu i oceny tego, co ludzie o niej myślą. Przeprowadzona ją we współpracy z firmą badawczą BVA w sierpniu 2022 r.; wzięło w niej udział ponad 28 000 respondentów z 30 ankietowanych krajów.