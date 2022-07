Wiele elektrowni nie pracuje. Ale prądu na razie nie zabraknie

W ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się obawy, że w Polsce braknie prądu, nastąpi blackout, ciemność i armagedon. Tego oczywiście wykluczyć nigdy całkiem nie można, ale wielkiego zagrożenia nie ma - zarówno 21 lipca jak i w najbliższych dniach polski system energetyczny jest bezpieczny.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapewniają, że Krajowy System Elektroenergetyczny pracuje stabilnie i zachowana jest odpowiednia rezerwa w jednostkach wytwórczych. Energii więc nie powinno zabraknąć.

Prognozy na najbliższe dni pokazują, że system energetyczny jest bezpieczny i również jest odpowiednia ilość jednostek wytwórczych.

Część elektrowni węglowych ogranicza produkcję ze względu na dużą generację źródeł odnawialnych, inne wskazują na mniejsze dostawy paliw lub niski stan rzek, z których czerpią wodę do chłodzenia.

- Krajowy System Elektroenergetyczny pracuje stabilnie, zachowana jest także odpowiednia rezerwa w jednostkach wytwórczych. PSE na bieżąco monitorują pracę KSE, a według aktualnych analiz w najbliższych dniach nie powinny wystąpić problemy bilansowe - zapewniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Sytuacja napięta, ale bezpieczna

Podobną opinię wyrażają eksperci.

- Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) przygotowany przez PSE pokazuje, iż dzień dzisiejszy jednak nie wygląda najgorzej. W ostatnich trzech miesiącach zdarzały się bowiem dni, gdy minimalny poziom rezerw mocy wynosił okrągłe zero. Minimalny poziom na dziś (21 lipca) to 796 MW - według BPKD z godziny 15:43 - informuje Instytut Jagielloński.

Instytut zwraca uwagę, że na sobotę i niedzielę (23 i 24 lipca) planowane są większe ubytki mocy, o tyle zapotrzebowanie w weekendy jest niższe niż w dni robocze.

- Na razie na poniedziałek oraz wtorek planowane ubytki mocy są na podobnym poziomie jak dziś. Ubytki nieplanowane to kwestia losowa (awarie, inne ograniczenia - w tym dostępność paliwa). Sytuacja bilansowa jest jednak dynamiczna oraz mimo wszystko napięta - ocenia Instytut Jagielloński.

Wiele mówi się o brakach węgla dla elektrowni. Wydaje się, że w tej kwestii najgorsze już za nami, na nasz rynek trafia węgiel z importu. Jak mówił w rozmowie z WNP.PL Witold Niedzielski, prezes Elektrociepłowni Będzin, obecnie na polskim rynku największym problemem jest może nie sam brak węgla kamiennego, ale jego bardzo wysokie ceny i jakość.

Inna niewiadoma to zużycie energii - fala upałów powoduje zwiększone zapotrzebowanie na energię, ten szczyt jest jednak łagodzony przez źródła fotowoltaiczne, których moc w Polsce przekroczyła już 10 tys. MW.

Węgiel, fotowoltaika, import

Z informacji PSE wynika, że ok. godz. 16.30 zapotrzebowanie na moc w Polsce sięgało 22 735 MW a krajowa generacja była na poziomie 22 675 MW, z czego 16 953 MW to elektrownie cieplne, 4 113 MW fotowoltaiki i 1 505 MW w farmach wiatrowych. Do tego dochodziło ok. 100 MW importu.

Po godzinie 18 zapotrzebowanie spadło do 22 067 MW, spadła również generacja, do poziomu 20 971.

Co ciekawe, wzrosła generacja w elektrowniach cieplnych do 17 593 MW a spadła w fotowoltaice, do poziomu 1 863. W tym czasie posiłkowaliśmy się importem w wys. 1 224 MW.

To spojrzenie z perspektywy całego, Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Przyjrzeliśmy się jednak także temu, jak ten obraz wygląda w przypadku pojedynczych elektrowni.

Ostawienia w PGE

Największym producentem energii w Polsce jest grupa PGE, a największą elektrownią PGE jest Elektrownia Bełchatów. 21 lipca większość bloków w Bełchatowie miała nieplanowane awarie. Zgodnie z planem, wyłączony był blok nr 9 o mocy 390 MW, planowy ubytek (w wys. 20 MW) był w bloku nr 5.

Jednak 5 bloków miało nieplanowe ubytki mocy po 100 MW, a największy blok w elektrowni miał nieplanowany ubytek rzędu 138 MW. Takie same ubytki zaplanowano na 22 lipca.

W elektrowni Turów, również należącej do PGE, w planowym wyłączeniu jest nowy blok 496 MW oraz blok nr 2 o mocy 250 MW. Nieplanowane wyłączenia dotyczą bloku nr 1 (150 MW) i nr 3 (50 MW).

Gorzej to wygląda w przypadku Elektrowni Opole, gdzie w planowanym wyłączeniu są trzy bloki (po 386, 383 i 380 MW) a w trzech blokach są nieplanowane ubytki: w tym po 405 MW w dwóch nowych blokach, o mocy 905 MW każdy.

Sandra Apanasionek z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (spółka z grupy PGE), uspokaja, że żadnej awarii w Elektrowni Opole nie ma, a przestoje wynikają z braku zapotrzebowania na energię.

- W Elektrowni Opole obecnie kilka bloków znajduje się w postoju. Są bloki 1,2 i 4. Mamy także drobne obniżenia mocy na pozostałych blokach energetycznych, co wynika przede wszystkim z tego, że obecnie w systemie energetycznym jest dostateczna ilość energii, która jest produkowana między innymi z OZE i po prostu operator systemu przesyłowego nie ma zapotrzebowania na energię z węgla – powiedziała Sandra Apanasionek WNP.PL.

Jak zaznaczyła ani Elektrownia Opole, ani Dolna Odra czy Rybnik nie mają problemu z brakiem węgla.

W Elektrowni Rybnik w planowanych odstawieniach są cztery bloki po 225 MW każdy (i tak będzie przez najbliższe dni) a w dwóch pozostałych blokach 225 MW są ubytki po 90 MW.

W Elektrowni Dolna Odra pracują dwa z czterech bloków.

O braku zagrożenia przekonuje PGE w komunikacie.

- Ze względu na zwiększoną produkcję energii ze źródeł odnawialnych, czego konsekwencją jest zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych, PGE okresowo ograniczyła produkcję energii z kilku bloków energetycznych. Te nieznaczne zaniżenia mocy zostały uzgodnione wcześniej z operatorem systemu energetycznego (PSE). Moc tych bloków może w dowolnym momencie zostać zwiększona, jeżeli operator zgłosi taką dyspozycję - poinformowała PGE.

Odstawienia w Enei

Wyłączenia są także w grupie Enea. W Elektrowni Połaniec w nieplanowanych wyłączeniach są dwa bloki 225 i 242 MW a trzeci blok ma ubytek 45 MW.

- Obecnie w Elektrowni Połaniec pracuje sześć z ośmiu bloków energetycznych. Praca bloków jest na bieżąco uzgadniania z operatorem systemu energetycznego. Zgodnie z planem operatora (REMIT) blok nr 1 jest w rezerwie do 31 lipca, a blok nr 3 jest obecnie wyłączony ze względu na warunki hydrologiczne – powiedziała nam Justyna Kosowicz z Enei.

W Elektrowni Kozienice, która również wchodzi w skład grupy Enea, nieplanowane ubytki mają wszystkie bloki, łącznie z nowym blokiem 1075 MW. Tylko jeden blok (nr 6 o mocy 228 MW) jest całkowicie wyłączony, w innych ubytki sięgają kilkudziesięciu i kilkuset MW, w zależności od wielkości bloku. Ubytki w bloku 1075 MW sięgają 400 MW.

W Elektrowni Kozienice nie pracuje blok numer 6. Jak tłumaczy Piotr Kutowski z biura prasowego spółki, przyczyną jest remont bieżący a praca elektrowni odbywa się zgodnie z planem i dyspozycjami PSE.

- W ostatnich latach w Kozienicach zrealizowano szereg inwestycji mających na celu dostosowanie zakładu do pracy w warunkach zmniejszonego napływu wody i podwyższonej temperatury wody w Wiśle – dodał Piotr Kutowski.

Odstawienia w Tauronie

Wyłączenia dotknęły także grupę Tauron. W nieplanowanym ostawieniu jest blok 460 MW w Elektrowni Łagisza i dwa (z czterech) bloki w Elektrowni Łaziska (od soboty będą odstawione trzy bloki).

W Elektrowni Jaworzno w planowanych remontach są cztery bloki. Na piątek zaplanowano nieplanowane odstawienie bloku 910 MW a od soboty planowane jest planowe odstawienie tej jednostki na kilka dni.

W czwartek, 21 lipca blok 910 MW pracował.

- Blok 910 w Jaworznie pracuje bez problemu, dziś na poziomie bliskim do mocy nominalnej to jest 870 MW. W czasie poza pomiarami blok jest do dyspozycji Krajowej Dyspozycji Mocy i może zwiększać produkcję w momentach niższej generacji z odnawialnych źródeł energii, takich jak turbiny wiatrowe czy fotowoltaika - podał Tauron.

Grupa zapewnia, że dysponuje odpowiednimi zapasami węgla, a paliwo używane w jednostce spełnia warunki jakościowe, określone w kontrakcie. Węgiel ten pochodzi z zakładów górniczych Sobieski i Janina (oba z Tauron Wydobycie) oraz kopalni węgla kamiennego Ziemowit (z PGG).

- Chwilowo w kopalniach prowadzone są prace, które ograniczają dostawy węgla dla nowego bloku, ale nie ma to wpływu na pracę jednostki. Od września sytuacja ta ulegnie jednak poprawie, co przełoży się na powrót do standardowych wielkości dostaw i odbudowanie zapasów. W okresie przejściowym dostarczymy dodatkowe ilości węgla ze źródeł krajowych oraz z importu. Paliwo, tak jak dotychczas, spełnia normy kontraktowe - zapewnia Tauron.

Wyłączenia w ZE PAK i inni

Ponadto nie działają też trzy bloki w warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki - z czego jeden blok to odstawienie planowane, a dwa to nieplanowane.

W planowanych remontach są też wszystkie trzy bloki w elektrowni Skawina (z grupy CEZ).

Co ciekawe, w nieplanowanych wyłączeniach są także wszystkie trzy bloki w Elektrowni Pątnów, o łącznej mocy 644 MW. Bloki te będą wyłączone także w kolejnych dniach. Warto zaznaczyć, że pracuje blok 474 MW w Elektrowni Pątnów II.

