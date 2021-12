Wielka gorączka inwestycyjna w energetyce

– Stoimy na progu okresu, który będzie czasem najbardziej intensywnej transformacji przemysłowej, gospodarczej i technicznej w historii Polski. Niczego podobnego do tego, co dokona się w najbliższych 20 latach w naszej j gospodarce i - siłą rzeczy - w polskiej infrastrukturze, w tym energetycznej, do tej pory nie doświadczyliśmy. Już teraz gorączka inwestycyjna w energetyce jest wielka – mówi Marcin Bejm, adwokat, partner kierujący praktyką infrastruktury i projektów infrastrukturalnych w kancelarii CMS.

– Patrząc na projekty, w których CMS pełni rolę doradcy: odejdziemy od energetyki zawodowej oraz węglowej i jako Polska przejdziemy do powszechności odnawialnych, w tym wodorowych, źródeł wytwarzania energii funkcjonujących w ramach systemów rozproszonych i lokalnych – mówi Marcin Bejm, kancelaria CMS.

Nasz rozmówca komentuje również atrakcyjność dla inwestorów lotnisk, infrastruktury drogowej, kolejowej, ale także portowej czy telekomunikacyjnej.



– Relatywnie nowym zjawiskiem są w Polsce inwestycje w firmy oferujące rozwiązania wspierające od strony technologicznej rozwój albo operowanie infrastrukturą miejską, drogową lub energetyczną – mówi Marcin Bejm.