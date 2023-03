Wielka modernizacja elektrowni wodnej. Pomogą nurkowie

Kompleksowa modernizacja Elektrowni Wodnej Dębe minęła półmetek. Zostały już wymienione dwa z czterech hydrozespołów wraz z instalacją elektryczną, wentylacją oraz systemem przeciwpożarowym. Prace inwestycyjne zakończą się do końca 2024 roku.

- Modernizacja Elektrowni Wodnej Dębe przyczyni się do jej bezawaryjnej pracy przez kolejne co najmniej 40 lat, zapewniając pełną automatyzację hydrozespołów, najwyższą dyspozycyjność i niezawodność oraz poprawę ergonomii obsługi. Po zakończeniu prac w 2024 r., produkcja energii elektrycznej w elektrowni wzrośnie o 17 proc., do poziomu ok. 120 GWh rocznie – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Moc zmodernizowanego hydrozespołu pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Bytomia.

Prace głęboko pod wodą. Niezbędna ekipa nurków

Władze spółki podkreślają, że obecna modernizacja to spore wyzwanie zarówno inżynieryjne jak i logistyczne. Przy pomocy suwnic usuwane są m.in. dwutonowe łopaty ruchome aparatu kierowniczego, trzydziestotonowa turbina, czy jeszcze cięższy wirnik generatora. Dodatkowo wiele z prac modernizacyjnych realizuje się pod wodą.

Przy współpracy wysokospecjalistycznej ekipy nurków uzupełniane są ubytki w betonie wraz z wykonaniem napraw iniekcyjnych. Zgodnie z projektem, wymienione zostały już najgłębiej położone w hali maszyn hydrozespoły nr 4 i 3. W 2023 i 2024 roku podobne prace przeprowadzone zostaną odpowiednio w zakresie hydrozespołów nr 2 i 1.

Elektrowni stuknęła sześćdziesiątka. Ma pracować conajmniej kolejnych 40

Po modernizacji w elektrowni scentralizowana i zautomatyzowana zostanie obsługa urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz poprawi się efektywność energetyczna elektrowni. Zwiększy się też użycie ekologicznych, biodegradowalnych środków smarnych.

Należąca do PGE Energia Odnawialna Elektrownia Wodna Dębe pracuje od 1963 roku. Zbudowano ją przy stopniu wodnym, obejmującym 230-metrowy jaz na rzece Narew. Budynek elektrowni stanowi element budowli piętrzącej wodę. Jego część podziemna składa się z dwóch bloków żelbetowych, a w każdym z nich zamontowane zostały dwa hydrozespoły z turbinami Kaplana o średnicy wirnika 4,8 m, sprzężone z generatorami o mocy 6,25 MVA każdy. W części nadziemnej znajduje się: hala maszyn z pomieszczeniami technologicznymi, nastawnią, rozdzielnią niskiego napięcia.

Elektrownia połączona jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym pięcioma liniami o napięciu 110 kV poprzez dwa transformatory blokowe o mocy 16 MVA każdy, a jej moc zainstalowana wynosi 20 MW osiągana przy spadzie 5,7 m i przełyku instalowanym turbin 428 m3/s.