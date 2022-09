Wielka operacja węglowa PGE. Zastąpią surowiec z Rosji

Morzem nie da się sprowadzić węgla odpowiedniego w 100 proc. dla odbiorców indywidualnych i dlatego grupa PGE, aby zrealizować postawione jej zadanie zakupu 3 mln ton węgla na rynek odbiorców indywidualnych, musi sprowadzić 10 mln ton węgla - podała PGE zapewniając, że to zrobi.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Do kwietnia 2023 roku mamy zamiar sprowadzić łącznie 10 mln ton węgla – poinformował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, przedstawiając harmonogram działań.

PGE podała, że w 2022 roku PGE Paliwa sprowadzi około 8 mln ton węgla, czyli tyle, ile w całym 2021 roku trafiło węgla z Rosji do Polski

Pojawiały się informacje, że węgiel jest niedostępny, że go nie ma. My oferujemy węgiel w cenie około 2100 zł za tonę plus VAT - poinformował Wojciech Dąbrowski.

- Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego zostaliśmy zobligowani do sprowadzenia takiej ilości węgla, aby zapewnić bezpieczeństwo w dostawie tego paliwa dla sektora komunalnego, a także odbiorców indywidulanych – przypomniał Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, podczas konferencji prasowej.

PGE ma wyspecjalizowaną w imporcie węgla kamiennego spółkę PGE Paliwa

PGE ma wyspecjalizowaną w imporcie węgla spółkę PGE Paliwa. Wojciech Dąbrowski zaznaczył, że importowany przez grupę węgiel ma zasypać podażową lukę na rynku, która powstała po odcięciu importu węgla z Rosji „po to, aby nie finansować tej zbrodniczej machiny Putina”.

- Do kwietnia 2023 roku mamy zamiar sprowadzić łącznie 10 mln ton węgla – poinformował Wojciech Dąbrowski.

Grafika poniżej pokazuje, jak ten import ma być realizowany.

Wojciech Dąbrowski wskazał, że zaplanowany import węgla to ogromna operacja logistyczna.

- Jest to dla nas ogromne wzywanie organizacyjne, ale zapewniam, że sobie z tym poradzimy. Mamy wyspecjalizowanych bardzo kompetentnych pracowników w PGE Paliwa , na których przede wszystkim ciąży ciężar tego projektu, ale cała grupa PGE wspiera kolegów - powiedział Wojciech Dąbrowski.

Podał, że na poziomie centrali PGE została powołana grupa robocza, która monitoruje proces importu węgla.

- Sprzedajmy węgiel w cenie około 2100 zł/tona plus VAT do naszych odbiorców. Dzisiaj jest to sprzedaż prowadzona do klientów instytucjonalnych lub podmiotów pośredniczących w handlu węglem, przedsiębiorstw komunalnych, ciepłowni - informował Wojciech Dąbrowski.

- Pojawiały się informacje, że węgiel jest niedostępny, że go nie ma. My oferujemy węgiel, sprowadzamy i dostarczymy każdej instytucji, każdemu samorządowi, każdej ciepłowni, która do nas się zwróci - stwierdził Wojciech Dąbrowski.

"Węgiel z Kolumbii jest w tej chwili najbardziej preferowany przez naszych klientów"

Prezes PGE podał, że grupa przygotowuje projekt uruchomienia sprzedaży węgla do klientów prowadzących działalność gospodarczą.

- Minimalna ilość, którą będzie mógł u nas kupić prowadzący działalność gospodarczą, to będzie 25 ton. To także będzie ogromna operacja logistyczna. Dzisiaj jeszcze nie jesteśmy do tego organizacyjnie przygotowani, aczkolwiek wszystkim klientom instytucjonalnym i pośredniczącym w handlu węglem, samorządom, ciepłowniom już dzisiaj oferujemy węgiel - mówił Wojciech Dąbrowski.

Zapewnił, że PGE importuje węgiel wyłącznie od sprawdzonych kontrahentów, że każdy jego transport jest kontrolowany w porcie nadania i w porcie odbioru. Badania są wykonywanie przez niezależne laboratoria, a ich wyniki są potwierdzane certyfikatem.

- Dzisiaj w swojej ofercie mamy węgiel z Kolumbii , Indonezji, Australii o różnych parametrach i właściwościach. Węgiel z Kolumbii jest w tej chwili najbardziej preferowany przez naszych klientów, bo jest najbardziej zbliżony do węgla sprowadzanego z kierunku wschodniego - powiedział Wojciech Dąbrowski.

Wyjaśniał, że aby uzyskać węgiel nadający się do palenia w piecach klientów indywidualnych (groszek), sprowadzany statkami miał węglowy w Polsce jest przesiewany i groszek jest oddzielany.

- Frakcje miałów będą spalane w ciepłowniach i elektrowniach naszych i innych klientów, którzy u nas węgiel zamówili. Groszek jest dystrybuowany, sprzedawany klientom indywidulanym z portów, a także mamy podpisane umowy partnerskie o współpracy, dzisiaj z 20 dużymi skaldami węglowymi w Polsce - poinformował Wojciech Dąbrowski.

Groszek dla odbiorców indywidulanych a dwa razy więcej dla energetyki i przemysłu

Prezes PGE wyjaśniał, że zawartość groszku w miale to około 30-40 proc. a więc 10 mln ton, które ma być sprowadzone „da pewnie około 3 mln ton groszku, który trafi do klientów indywidualnych”.

- To zadanie specjalne, które zostało nałożone na nas przez premiera Morawieckiego, wypełnimy – zapewnił Wojciech Dąbrowski.

PGE Paliwa 13 lipca 2022 roku otrzymała decyzję Prezesa Rady Ministrów, polecającą zakup do końca sierpnia 2022 roku 2,5 mln ton węgla energetycznego "o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe oraz jego sprowadzenie do kraju do końca października 2022 roku".

8 sierpnia 2022 roku PGE Paliwa otrzymała decyzję Prezesa Rady Ministrów zmieniającą wcześniej wydaną decyzję i polecającą spółce zakup wyżej opisanego węgla w ilości przynajmniej 3 mln ton do końca października 2022 roku oraz sprowadzenie do kraju do końca kwietnia 2023 roku.

Zobacz nasze nowe ustalenia. W każdym województwie powstanie hurtownia węgla. Prezes zdradza nam plany...