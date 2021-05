Wielkie plany, czyli nowa strategia Energi

Energa chce mieć do końca dekady ok. 1,1 GWe mocy zainstalowanej w lądowych odnawialnych źródłach energii oraz udział w projektach morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GWe – wynika z przyjętego w poniedziałek przez spółkę "Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030".

Redukcja emisji o jedną trzecią

30 mld zł na inwestycje

SPR zapowiada również przeprowadzenie gruntownego programu cyfryzacji i redukcji kosztów w obszarze sprzedaży.W ramach SPR Grupa Energa planuje osiągnąć ok. 1,1 GWe mocy zainstalowanej w lądowych odnawialnych źródłach energii oraz udział w projektach morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GWe, a także udział w realizacji inwestycji w instalacje gazowe (CCGT) o mocy ok. 1,3 GWe, Obecnie całkowita moc zainstalowana grupy Energa to ok. 1,4 GW, z czego 0,5 GW przypada na OZE.Jednym z efektów podjętych działań ma być także redukcja emisji dwutlenku węgla na MWh o jedną trzecią w odniesieniu do 2019 roku.Energa zakłada również do 2026 roku zainstaluje liczniki zdalnego odczytu (AMI) u wszystkich swoich klientów.- Planowane jest, że realizacja ww. celów SPR przełoży się na wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) w 2030 roku o ponad 60 proc. w porównaniu do 2020 roku – czytamy również w komunikacie.Spółka przypomina również, że przyjęty pod koniec kwietnia "Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030", przewiduje, że WPIS łączne nakłady inwestycyjne Grupy Energa w latach 2021-2030 mają wynieść ok. 29,7 mld zł, z czego ok. 13,4 mld zł w latach 2021-2025.Ponad połowa tej kwoty – ok 16,9 mld zł – zostanie przeznaczona na linie biznesową Dystrybucja. Inwestycje mają dotyczyć głównie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci dystrybucyjnej w związku z poprawą niezawodności dostaw energii elektrycznej, przyłączeniem źródeł energii elektrycznej oraz rosnącymi przepływami w sieci, jak również budowy lub rozbudowy sieci związanej z przyłączeniem odbiorców.Na linię biznesową Wytwarzanie grupa zamierza przeznaczyć ok. 11,8 mld zł w latach 2021-2030, z czego największa część przypadnie na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.Najmniej – 1,1 mld zł – trafi na linię biznesowa sprzedaż. Pieniądza mają zostać przeznaczone na rozwój narzędzi IT, rozwój nowej oferty produktowej oraz inwestycje w obszarze oświetlenia.Po pierwszych trzech miesiącach tego roku grupa wypracowała zysk w wysokości 384 mln zł wobec 111 mln zł po pierwszym kwartale 2020 roku. Przychody wyniosły 3,46 mld zł wobec 3,28 mld zł rok wcześniej.