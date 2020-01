Wielkie rozczarowanie, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji zdaniem PiS

Komisja Europejska 14 stycznia przedstawiła projekt Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma zgromadzić 7,5 mld euro. - Ta kwota to żart, jest ona o dużo za mała, aby pokryć koszty transformacji wielu regionów Europy - oceniają polscy eurodeputowani.

Polska wyda 500 mld euro

Ponadto, żeby sięgnąć po pieniądze z tej puli, państwa członkowskie będą musiały obowiązkowo dołączyć do każdego otrzymanego euro własne środki w ramach przyznanych im funduszy spójności.Według kalkulacji Komisji, pomoże to zebrać od 30 do 50 mld euro, które uruchomią inwestycje na jeszcze większa skalę. Nawet biorąc pod uwagę te optymistyczne założenia jest to nadal zbyt mało.Według wstępnych szacunków sama Polska potrzebowałaby co najmniej 300 mld euro do 2050 roku żeby osiągnąć stawiane przez Unię Europejską cele klimatyczne. Dlatego też domagamy się elastyczności technologicznej i czasowej. Dla Polski, realną data osiągnięcia neutralności klimatycznej jest rok 2070.- Poza dyskusją jest wielkie wyzwanie jakim jest troska o klimat, to zadanie bardzo ważne zarówno dla Europy jak i dla świata. Jednak żebyśmy mogli właściwie wdrażać Zielony Ład konieczne jest, abyśmy opierali się na prawdziwych danych. Poszczególna kraje analizują koszty wdrożenia Zielonego Ładu, szacuje się, że w Polsce na ten cel będziemy musieli wydać ok. 500 mld euro w latach 2020-2050 – mówi Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego z PiS.Zwraca uwagę, że przy realizacji transformacji energetycznej i wdrażaniu Zielonego Ładu nie można zapominać o przemyśle, gospodarce i sprawiedliwej transformacji.- To bardzo ważne dla takich regionów jak Śląsk. W górnictwie węgla kamiennego i jego otoczeniu pracuje ponad 200 tys. osób. Nie możemy zapominać o tych miejscach pracy. Jak wyliczyli naukowcy, przeciętny koszt zastąpienia jednego miejsca pracy w sektorze węglowym wynosi ok. 270 tys. zł - dodaje Grzegorz Tobiszowski.