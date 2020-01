Wielkopolskie: Powołanie Rady ds. Czystego Powietrza wśród priorytetów wojewody na 2020 rok

Powołanie Wielkopolskiej Rady ds. Czystego Powietrza będzie jednym z priorytetów wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka w 2020 roku. Jak podkreślił, w tym aspekcie potrzeba m.in. współpracy z ekspertami i poszerzania edukacji związanej z ochroną środowiska.

"W związku z tym, że bardzo często w mediach, ale też i podczas różnego rodzaju spotkań słyszymy o problemie czystego powietrza w Polsce, w Wielkopolsce, postanowiłem w 2020 roku powołać Wielkopolską Radę ds. Czystego Powietrza" - zadeklarował we wtorek na konferencji prasowej wojewoda Mikołajczyk.

Jak dodał, "mamy w Wielkopolsce wielu ekspertów w tym zakresie". "Uważam też, że wciąż zbyt mało mówimy o tym temacie także pod kątem samej szeroko pojętej edukacji związanej z czystym powietrzem" - zaznaczył.

"Chciałbym poprzez ten zespół dotrzeć nie tylko do tych, którzy na bieżąco dbają o to, żeby nasze powietrze było czyste - albo i nie dbają, bo palą w nieodpowiedni sposób. Ale chciałbym dotrzeć także do najmłodszych, bo to się sprawdza. Wiemy, że profilaktyka poprzez najmłodszych działa bardzo dobrze. Chciałbym żebyśmy jako zespół zeszli do szkół, rozmawiali o tym wszystkim, co jest związane z problemem i tematyką czystego powietrza" - podkreślił.

Wojewoda wskazał również, że dla niego aktywność w regionie to podstawowa kwestia, zatem wśród jego priorytetów na rozpoczynający się 2020 rok są także "robocze odwiedziny" i rozmowy z samorządowcami we wszystkich powiatach regionu.

"Wojewoda wielkopolski jest przedstawicielem rządu w terenie, ma zabiegać i dbać o zrównoważony rozwój regionu, o te duże miasta, ale i również o te mniejsze miejscowości. Stąd też planuję spotkać się ze wszystkimi samorządowcami w powiatach, aby z jednej strony akcentować i mówić o programach rządowych, zachęcać do aplikowania o środki z tych programów, a z drugiej strony rozmawiać o pewnych też bolączkach w regionie. Jako wojewoda chciałbym wiedzieć o potrzebach poszczególnych regionów Wielkopolski i mam nadzieję, że podczas tych spotkań taka wiedza zostanie mi dostarczona" - zaznaczył Mikołajczyk.

"Powtarzam też często samorządowcom, że - i to jest naturalne - różnimy się politycznie, natomiast pewne kwestie, takie jak zdrowie, bezpieczeństwo i wiele innych - nie powinny mieć barw politycznych. Musimy usiąść do stołu z samorządowcami i mocno akcentować i kłaść nacisk na współpracę rządu z samorządem, aby Wielkopolska się rozwijała i aby Wielkopolanie mieli jak najlepiej - ten cel mamy przecież wszyscy taki sam" - dodał.

Wojewoda w najbliższym czasie chce powołać również Wielkopolską Radę Rozwoju Regionalnego, a także specjalny Zespół ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jak wskazał, "pragniemy kierować działania tego zespołu do trzech podmiotów; po pierwsze - uczeń, po drugie - rodzic, po trzecie - nauczyciel".

"Oczywiście te działania powinny być zróżnicowane i inaczej skierowane do tych podmiotów - i co mówię z pełną świadomością - tak naprawdę jeżeli chodzi o świat wirtualny, bo głównie na tym chcę się skupić, to właśnie uczeń jest ekspertem w tym świecie, a rodzić i nauczyciel ma się dowiedzieć o zagrożeniach i problemach, i o tym jak sobie z tym radzić. Moje doświadczenie w tej kwestii mówi o tym, że profilaktyka i szeroko pojęta edukacja jest najważniejsza, a absolutnie nie odcięcie od Internetu, czy zakazanie grania w gry komputerowe" - dodał.

Łukasz Mikołajczyk na stanowisko wojewody wielkopolskiego został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego pod koniec listopada 2019 roku. Na stanowisku zastąpił Zbigniewa Hoffmanna, który w jesiennych wyborach parlamentarnych uzyskał mandat poselski.