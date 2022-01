Wielkoskalowe OZE tylko dla wybranych. Przyłącza do sieci dają przewagę Tauronowi

- Dzisiaj sytuacja na Ukrainie może być spustem, który wywoła zjawiska dotąd niespodziewane, jeszcze większe niż COVID-19. Konflikt, który się zaostrza i - nie daj Boże - skończy się konfliktem zbrojnym, może doprowadzić do tego, że dojdzie do dużych korekt rynków finansowych, ale to też może się przełożyć na problem z zapewnieniem surowca, a w szczególności gazu w Europie. W ten sposób złożona sytuacja może doprowadzić m.in. do problemów bilansowania w Europie – alarmuje Sebastian Gola, prezes zarządu Taurona Wytwarzanie.

Wielkoskalowe PV

- Podchodzimy do tego procesu bardzo rzetelnie – jest uruchomiony program wydzielenia. W ramach tego programu zakładamy, że do czerwca tego roku powinniśmy być przygotowani organizacyjnie do zbudowania platformy, która przejdzie docelowo do NABE. Chcielibyśmy być gotowi do przeprowadzenia transakcji pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Harmonogram jest ambitny, prace idą pełnym tempem. Działania podejmowane są zarówno w wytwarzaniu, jak i tutaj w Tauronie Polska Energia, ale i w pozostałych spółkach – mówi Gola.Planowana jest integracja aktywów węglowych w jednej spółce (połączenie Taurona Wytwarzanie z Nowym Jaworznem). Jednostki wytwórcze z Jaworzna, Sierszy, Łazisk i Łagiszy zostaną przekazane do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.- Chcemy podzielić biznes w całej Grupie Tauron na dwa obszary. Pierwszy to obszar węglowy, czyli wydzielenie aktywów wydobywczych. A drugi etap to właśnie wydzielenie wszystkich aktywów węglowych do NABE, a za tym mają również pójść skojarzone linie biznesowe – tłumaczy prezes Taurona Wytwarzanie.„Nowy” Tauron Polska Energia będzie biznesowo bazował głównie na dystrybucji i na sprzedaży.- On będzie mógł się skupić na nowych inwestycjach nisko- i zeroemisyjnych. Czyli na rozwoju OZE bądź próbie budowy bloków gazowych – dodaje w rozmowie z WNP.PL prezes Sebastian Gola.Władze spółki zapowiedziały właśnie, że wybudują największą farmę fotowoltaiczną w Polsce. Zostanie ona zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych w Mysłowicach.Panele fotowoltaiczne zainstalowane na tej farmie fotowoltaicznej będą miały docelowo moc 100 MW.Więcej o tym projekcie Taurona pisaliśmy tu: Na Śląsku powstanie największa farma fotowoltaiczna w Polsce W podcaście „Energetyczne środy z Tauronem” prezes Taurona Wytwarzanie tłumaczy, czemu inwestycja została podzielona na dwa etapy i gdzie spółka planuje kolejne tego typu inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania całego odcinka!