Wielomilionowa strata EC Będzin. Zarząd zapowiada drastyczne działania

Strata netto grupy Elektrociepłowni Będzin w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 70,5 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 r. strata netto sięgnęła 55,1 mln zł. Zarząd zapowiada "drastyczne" działania naprawcze.

Przychody grupy Elektrociepłowni Będzin w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosły 106,3 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku 2022 były na poziomie 96,6 mln zł.

Obecnie w skład grupy EC Będzin wchodzi Elektrociepłownia Będzin, zajmująca się produkcją energii elektrycznej i ciepła.

EC Będzin ujęła w wynikach rezerwę na koszty przypadających na lata 2020- 2022 oraz pierwszy kwartał 2023 roku praw do emisji CO2. Rezerwa ta wynosi łącznie 649,7 mln zł.

Przychody grupy Elektrociepłowni Będzin w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosły 106,3 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku 2022 były na poziomie 96,6 mln zł.

Grupa zwiększyła stratę z działalności operacyjnej, która w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 50,9 mln zł, a w pierwszym kwartale 2023 r. już 69,2 mln zł.

W pierwszym kwartale 2023 r. strata netto grupy EC Będzin wyniosła 70,5 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 r. strata netto sięgnęła 55,1 mln zł.

Zarząd podejmuje drastyczne oszczędności i działania

Grupa EC Będzin prowadzi działalność w dwóch sektorach: energetycznym i finansowym, ale to ten pierwszy jest główną działalnością.

Ze względu na straty ponoszone w sektorze energetycznym zarząd podjął, ja to określono - drastyczne działania - mające na celu przywrócenie płynności w sektorze oraz zamierza realizować plan przejścia na alternatywne źródła paliwa do produkcji ciepła i energii elektrycznej, gdyż obecna sytuacja związana z polityką Unii Europejskiej w celu ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz spekulacyjny charakter rynku praw do emisji CO2 powoduje, iż produkcja ze źródeł konwencjonalnych stała się nieopłacalna.

Strata netto w tym sektorze za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku wyniosła 68,8 mln zł, a w całym 2022 roku wyniosła 199,2 mln zł.

W ramach przejścia na alternatywne źródła do produkcji energii elektrycznej i ciepła spółka planuje budowę bloku ciepłowniczego na odpady komunalne. Planowany blok ma mieć moc 23,7 MW i ma zużywać 100 tys. ton odpadów rocznie. EC Będzin pracuje nad zapewnieniem sobie dostaw paliwa do nowej instalacji, czyli odpadów komunalnych. Ma już podpisane listy intencyjne z firmami dostarczającymi odpady.

Bezprecedensowy wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2

W komunikacie spółki podkreślono, że bezprecedensowy wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 i konieczność umorzenia 1.433.904 ton uprawnień do emisji EUA (European Union Allowance) za lata 2020 - 2022 stworzyły dla spółki zagrożenie związane z ryzykiem utraty płynności.

Przypomniano, że ceny certyfikatów EUA na koniec 2022 roku wzrosły o ponad 53 euro za 1 sztukę w stosunku do końca 2020 roku.

Spółka zależna Elektrociepłownia Będzin (czyli elektrociepłownia w Będzinie) zobligowana jest do dokonania wykupu EUA do końca kwietnia po upływie danego roku obrotowego.

Spółka ujęła rezerwę na koszty przypadających na lata 2020-2022 oraz pierwszy kwartał 2023 roku praw do emisji CO2. Za rok 2020 dokonano wyceny 484.571 ton, a za rok 2021 – 522.501 ton, za 2022 rok dokonano wyceny 426.833 ton, a za pierwszy kwartał 2023 2023 roku dokonano wyceny 134.349 ton. Rezerwa ta została wyceniona w cenie praw 88,61 euro za tonę z 31 marca 2023 roku i kursie euro 4,6 z 31 marca 2023 roku i wynosiła łącznie za lata 2020-2022 i pierwszy kwartał 2023 roku 649,7 mln zł.

W komunikacie podkreślono, że zarząd EC Będzin pomimo wystąpienia ujemnego kapitału własnego, niepewności i zagrożeń, uważa, że prawdopodobieństwo zrealizowania negatywnego dla spółki scenariusza wydarzeń jest niskie, stąd przyjął, że kontynuacja działalności spółki jest możliwa.

Przyznano, że w sytuacji negatywnego rozstrzygnięcia dla EC Będzin może nastąpić utrata płynności finansowej. Utrata płynności może stanowić przesłankę braku kontynuacji działalności spółki i jednocześnie wydanie nakazu działalności przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).