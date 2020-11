Wielton debiutuje w Zielonym Indeksie

Grupa Wielton jest jednym z trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie, plasuje się też w pierwszej dziesiątce w tym segmencie na świecie. To zobowiązuje do stosowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), także w aspektach ochrony środowiska.

Emisje do atmosfery

Wskaźniki relatywne

Plany ograniczania emisji

Zużycie paliw wykorzystywanych w transporcie spółek grupy zwiększyło się w 2019 r. o 0,7 proc. rdr.W 2019 roku łączne emisje gazów cieplarnianych grupy Wielton wyniosły 41 819,7 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, czyli w porównaniu z 2018 r. (39 248,3 ton) były o 6,6 proc. większe.Emisje z bezpośredniej produkcji (w rozumieniu scope 1) w 2019 r. sięgały 24,16 tys. ton CO2e, tj. o 49 proc. większe niż rok wcześniej. Głównie spowodowane to było większym zużyciem węgla wykorzystywanego w piecu KTL w zakładach w Wieluniu (emisja 9,6 tys. ton CO2e, w 2018 r. - 3,9 tys. ton) oraz większym zużyciem gazu ziemnego w spółce Fruehauf. Przeciwstawnym trendem było obniżenie emisji dzięki rezygnacji z zakupu ciepła sieciowego.Na wzrost emisji gazów cieplarnianych miało też wpływ wyższe zużycie paliw do pojazdów (wzrost zużycia oleju napędowego i LPG łącznie spowodowały wzrost emisji o 0,3 tony CO2e, czego nie zrównoważyła rezygnacja z zużycia benzyny) oraz zwiększenie zużycia kupowanej energii elektrycznej (spowodowało ono wzrost emisji o 0,4 tys. ton CO2e).Natomiast emisje pośrednie, związane z produkcją energii i ciepła (w rozumieniu scope 2) wyniosły w 2019 r. 17,65 tys. ton CO2e, tj. spadły o 23,5 proc. Było to m.in. wypadkową mniejszej o 4,3 proc. emisji gazów cieplarnianych towarzyszących wytwarzaniu energii elektrycznej, pomimo wzrostu jej zużycia o 4,4 proc.W przeliczeniu na 1 mln zł przychodów, które w 2019 r. wyniosły 2 343,2 mln zł, grupa wyemitowała 17,85 ton CO2e, czyli o 6 proc. mniej, niż w 2018 r. (18,98 ton) – przy wzroście przychodów rdr. o 13,3 proc. Odpowiednio, w przeliczeniu na 1 zł przychodów w 2019 r., emisja (w zaokrągleniu) wyniosła: 0,018 kg i 0,019 kg.Na 1 mln zł EBITA w 2019 r. (141,8 mln zł) przypadło 294,92 ton CO2e, podczas gdy w 2018 r. było to 302,38 tony, co oznacza ich zmniejszenie o 2,5 proc. – przy wzroście EBITDA rdr. o 9,2 proc.Z kolei na 1 pracownika przypadało 13,31 ton CO2e, w porównaniu z 11,61 ton w 2018 r., tj. były o 14,6 proc. większe rdr., pomimo mniejszego zatrudnienia (o 7 proc.).Zarząd informuje, że choć całkowita masa emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych wzrosła w 2019 r., to wskaźnik emisji na jedną przyczepę/naczepę (zwany też współczynnikiem intensywności emisji) w grupie Wielton zmniejszył się w 2019 roku o 5,9 proc., do 2 ton CO2e/szt. (2,1 ton w 2018 r.).Zarząd Wieltonu podkreśla, jak ważną rolę pełnią jej naczepy i przyczepy w kontekście ochrony środowiska naturalnego i klimatu oraz wskazuje, że emisje producenta „stanowią niewielki procent całych emisji, które powstają w wyniku użytkowania produktu w cyklu jego życia”.Przy założeniu, że przeciętna naczepa lub przyczepa Wieltonu pokonuje rocznie średnio dystans 100 tys. km, a jest eksploatowana średnio przez 8 lat, użytkująca je firma spowoduje emisje (będące efektem spalania paliwa przez ciągnik siodłowy w transporcie drogowym) sięgające ok. 800 ton CO2e. Zaledwie 2,5 promila tych emisji gazów cieplarnianych, tj. 2 tony CO2e, można przypisać producentowi.Uwaga Wieltonu skupia się zatem m.in. na poprawie walorów użytkowych produktów i wydłużeniu trwałości ich eksploatacji.Już w 2018 r. Wielton, przy współpracy francuskiej spółki zależnej Fruehauf , rozpoczął prace nad aerodynamicznym zestawem ciężarówki i naczepy, mającym zredukować o ok. 13 proc. zużycie paliwa i emisji gazów cieplarnianych. Projekt nosi nazwę FALCON (Flexible & Aerodynamic Truck for Low CONsumption). W efekcie powstał zestaw wyposażony w opony o niskim oporze toczenia, systemy energooszczędnego wspomagania jazdy i zarządzania paliwem, a także w ulepszony układ napędowy wykorzystujący system odzysku ciepła i zoptymalizowane formuły środków smarnych. Został on zaprezentowany podczas targów Solutrans 2019 w Lyonie (19-23 listopada 2019 r.).W wyniku zebranych doświadczeń i badań przeprowadzonych w Dziale Badawczo-Rozwojowym Wielton Group, do oferty wprowadzono też nowe modele naczep i przyczep, przyczyniające się do redukcji emisji CO2 pochodzącego ze spalanych przez ciągniki paliw – informuje zarząd.Podkreśla też, że uruchomiony w 2018 r. program odkupu (buyback) oraz sprzedaży (trading) używanych naczep i przyczep ma na celu ponowne użycie produktu, co wpisuje się „w trend dostosowywania działalności do gospodarki w modelu cyrkularnym”. Dzięki temu okres eksploatacji naczep i przyczep wydłużył się do 20 lat.Należy przypomnieć, że w 2019 roku grupa wyprodukowała ponad 20,8 tys. przyczep i naczep.