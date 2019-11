Wiesz, jak zamienić wiatr na energię? Zgłoś pomysł i wygraj milion

Wystarczy dobry pomysł, który przekona Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, że to właśnie my zasługujemy na wygraną w pierwszym polskim wyzwaniu badawczym. Nagroda - 1 mln złotych. Zadanie - opracowanie kompaktowego urządzenia zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną.