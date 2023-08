Wkrótce w Polsce ruszy projekt oparty o cable pooling

W Konarach zostanie w sierpniu oficjalnie otwarta nowa farma fotowoltaiczna EDPR o mocy 45 MW, która będzie dzielić infrastrukturę przyłączeniową z farmą wiatrową tej samej firmy (cable pooling). Projekt rusza, zanim w życie wejdą dedykowane przepisy.

Spółka podkreśla, że to projekt pionierski w skali Polski, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystuje on ideę cable poolingu (hybrydyzacji), czyli współdzielenia istniejącej infrastruktury przyłączeniowej przez kilka źródeł energii odnawialnej (OZE) o komplementarnym profilu pracy. Farma Konary skorzysta z tej samej stacji odbiorczej, do której przyłączona jest - również należąca do EDPR - farma wiatrowa Pawłowo o mocy 78MW. Całkowita moc przyłączeniowa stacji nie ulegnie zmianie. Żeby powstały w ten sposób układ spełniał wszelkie wymagania operatora systemu przesyłowego, nad jego pracą czuwać będą innowacyjne algorytmy.

- Przy aktualnych cenach energii oraz w obliczu - miejmy nadzieję przejściowego - wyczerpania się tradycyjnych możliwości przyłączania nowych mocy OZE do sieci, cable pooling może przynieść ulgę polskim odbiorcom energii - mówi Bartosz Fedurek, dyrektor generalny EDPR Polska.

Współdzielenie sieci przez technologie OZE może uwolnić potencjał przyłączenia dodatkowych gigawatów

Zrealizowanie projektu w modelu cable pooling, było możliwe przed wejściem w życie dedykowanych regulacji prawnych dzięki temu, że EDPR posiada w swoich strukturach spółkę będącą operatorem systemu dystrybucyjnego. Według EDPR wdrożenie wspomnianych regulacji, zaproponowanych ostatnio przez Senat, ułatwi procesy inwestycyjne dla tego typu przedsięwzięć.

- W Konarach pokazujemy, że idea współdzielenia sieci przez uzupełniające się technologie OZE, realizowana przez nas z powodzeniem w Portugalii i Hiszpanii, również w Polsce może uwolnić potencjał przyłączenia dodatkowych gigawatów OZE - podkreśla Bartosz Fedurek.

Farma może zasilić przez rok 20 000 gospodarstw domowych

Obiekt w Konarach to czwarta pod względem wielkości farma fotowoltaiczna Polsce. Na terenie ponad 55 hektarów zainstalowano blisko 70 000 paneli fotowoltaicznych, których produkcja pozwoli zasilić rocznie około 20 tys. gospodarstw domowych. W całym, co najmniej 25 letnim okresie eksploatacji farmy Konary, może to pozwolić na uniknięcie spalenia około 350 tys. ton węgla kamiennego oraz uniknięcie emisji około 840 tys. ton CO2.

Od 2008 roku, kiedy to EDPR rozpoczęło swoją działalność w Polsce, firma zrealizowała projekty o mocy niemal 900 MW. Zarówno w Margoninie, jak i w Gołańczy wiatraki firmy produkują czystą energię już ponad kilkanaście lat.