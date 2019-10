Władze nie zapomniały o magazynach energii, ale na nowe regulacje trzeba poczekać

W październiku 2018 r. opublikowano rządowy projekt ustawy wprowadzający do prawa energetycznego przepisy znoszące wiele barier, na jakie napotyka rozwój magazynowania energii. Od tamtego momentu minął już rok, a proponowane zmiany nie weszły w życie... - Odbieramy sygnały, że władze nie zapomniały o magazynach energii, ale zarazem - według naszej wiedzy - nie zanosi się, by oczekiwane przez branżę regulacje weszły w życie szybciej niż wiosną przyszłego roku - mówi Krzysztof Kochanowski, wiceprezes i dyrektor generalny Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii.

To tylko nieliczne przykłady oczekiwanych przez nas zmian w kwestii zniesienia przeszkód regulacyjnych ograniczających postęp w magazynowaniu energii.- Magazyny energii mogą wspierać rozwój OZE, stabilizując pracę sieci: oddając energię w momentach spadku produkcji z niesterowalnych OZE czy zbierając nadwyżki produkcji. Mogą też przyczynić się do rozwoju rynku OZE m.in. poprzez zakwalifikowanie instalacji OZE z magazynem energii jako instalacji hybrydowej i w ten sposób uzyskać atrakcyjną cenę referencyjną w ramach aukcji dedykowanych dla hybryd. Na razie aukcje OZE dla instalacji hybrydowych są martwe, po prostu ich nie ma.Magazyny energii mogą też przyczynić się do optymalizacji programu „Mój Prąd” dla małych instalacji PV. Moim zdaniem z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia dla systemu elektroenergetycznego większy sens ma źródło energii OZE z magazynem niż bez magazynu. Aż prosi się, aby w nowym ewentualnym rozdaniu programu „Mój Prąd” towarzyszył mu program „Mój Magazyn”.Niedawno jedna z firm zachodnich wykonująca na zlecenie Komisji Europejskiej statystykę prosumenckich instalacji magazynowania energii zwróciła się do PIME o przesłanie danych z rynku polskiego. Zdziwili się, że w tak dużym kraju jak Polska rynek ten jeszcze nie działa.