Władze Stalowej Woli rozmawiają o dużej inwestycji z branży elektromobilności

Rozmawiamy z wieloma inwestorami ws. dużej inwestycji w Stalowej Woli z branży elektromobilności - powiedział prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, który wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim spotkał się z inwestorami z Korei Południowej.

Szef rządu w poniedziałek, 17 maja 2021 r. ruszył w objazd po kraju, by promować zaprezentowany w sobotę Polski Ład, czyli firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jednym z przystanków na trasie była Stalowa Wola, gdzie premier promował program mieszkaniowy w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.



Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Stalowej Woli poinformował, że wraz z Morawieckim rozmawiali z "ważną delegacją koreańskiego inwestora, który jest zainteresowany Polską i Stalową Wolą".



Nadbereżny pytany później o spotkanie oświadczył, że "Polska i nasza lokalizacja jest w bardzo dużym zainteresowaniu branży elektromobilności".



- To ta branża, która tutaj odnajduje swoje szanse pod względem zabezpieczenia energetycznego powierzchni i działek, które są prowadzone - mówił Lucjusz Nadbereżny,



- Do tego prezentujemy nowy układ drogowy, który powstaje dzięki inwestycjom rządowym i samorządowym. Budzi to duże uznanie że strony inwestorów zagranicznych. Jesteśmy w toku badania i negocjacji więc zbyt wiele informacji nie można ujawnić - zaznaczył prezydent Stalowej Woli.



Dopytywany o rozmowy z koreańskimi inwestorami odparł, że "gdyby to się udało to oznaczałoby dla takiego miasta jak Stalowa Wola dużą odmianę gospodarczą, zmianę profilu, ale również duże zatrudnienie".



Lucjusz Nadbereżny zaznaczył, że dzięki współpracy miasta z ARP i PAIH, była to już kolejna wizyta dużego zagranicznego inwestora zainteresowanego inwestycjami w Stalowej Woli.