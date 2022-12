Właściciel Biedronki na ławie oskarżonych za niezapłacone faktury za energię

Polenergia poinformowała, że jej spółka zależna wniosła do sądu pozew przeciwko właścicielowi sieci sklepów Biedronka i Hebe. Jeronimo Martins ma zapłacić 40,8 milionów złotych za dostarczony prąd.

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu z połowy czerwca tego roku Polenergia poinformowała, że 1 grudnia spółka zależna Polenergia Obrót wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko właścicielami sklepów spożywczych Biedronka i kosmetycznych Hebe. Jeronimo Martins Polska ma zapłacić 40 853 352 złotych wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty pełnej zaskarżonej kwoty.

Pozew dotyczy roszczeń z tytułu umów na sprzedaż energii elektrycznej z 21 września 2021 roku dotyczących dostaw przez Polenergia Obrót prądu do wskazanych w umowach obiektów handlowych i centrów handlowych Jeronimo Martins. Kwota dochodzona w pozwie stanowi sumę wierzytelności z tytułu nieopłaconych w części faktur VAT z tytułu sprzedaży energii w dniach od 1 do 31 maja 2022 roku.

Pierwsza kwota to 39,528 milionów złotych za dostarczoną energię elektryczną oraz odsetki za opóźnienie płatności od 2 lipca 2021 roku do dnia złożenia pozwu sądowego o wartości 1,324 milionów złotych.

Pozew został złożony w związku z uznaniem za bezzasadne przez Jeronimo Martins Polska potrącenia kwot objętych postepowaniem sądowym.