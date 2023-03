Właściciel Fukushimy wybuduje pływające farmy wiatrowe u brzegów Szkocji

Japoński koncern Energetyczny TEPCO poinformował, że wraz z norweska spółką energetyczną Vargronn wygrały przetarg na rozwój dwóch projektów energetyki odnawialnej u brzegów Szkocji. Do 2030 roku mają tam powstać dwie pływające farmy wiatrowe.

Dwa szkockie projekty: Green Volt i Cenos, zostaną opracowane przez brytyjską jednostkę japońskiej spółki TEPCO: Flotation Energy i Vargronn - podał koncern z Japonii.

Komercyjną działalność Green Volt i Cenos powinny rozpocząć odpowiednio w 2028 i 2030 roku,.

Japońska firma zainwestowała niedawno nieujawnioną kwotę we Flotation Energy, brytyjską firmę zajmującą się produkcją energii wiatrowej i inwestowaniem w ten segment energetyki. Co ciekawe, była to pierwsza inwestycja TEPCO w zagraniczną energetykę wiatrową.

Zagraniczne plany japońskiego koncernu przewidują inwestycje w 6-7 GW nowych morskich elektrowni wiatrowych do 2030 roku.

Energia wyprodukowana w nowych farmach będzie zasilała pobliskie platformy naftowe i gazowe, zastępując energię generowaną przez turbiny gazowe - poinformował Green Volt.

Japoński koncern TEPCO jest właścicielem elektrowni atomowej w Fukushimie, w której 2011 roku doszło do katastrofy jądrowej.