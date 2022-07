Włosi mają apetyt na polski rynek offshorowy

Morska energetyka wiatrowa zajmuje ważne miejsce w planach inwestycyjnych włoskiego giganta energetycznego Eni. - Rozwijamy kilka nowych projektów we Włoszech i przyglądamy się kolejnym rynkom europejskim, zwłaszcza Polsce - mówi WNP.PL Chirs Hill, menedżer ds. morskiej energetyki wiatrowej w Eni Plenitude, spółce-córce koncernu Eni, dedykowanej zielonym projektom.

Włoski koncern Eni bardzo poważne podchodzi do wzywania, jakim jest potrzeba przestawienia produkcji energii z paliw kopalnych na źródła odnawialne i dlatego została powołana nowa spółka Eni Plenitude, której zadaniem jest właśnie stać na czele procesu transformacji energetycznej koncernu.

Zobacz także: Ocean Winds z apetytem na kolejne farmy wiatrowe na Bałtyku

Eni Plenitude od stacji ładowania po morskie wiatraki

- Pod szyldem Eni Plenitude prowadzimy działalność w kilku obszarach. Mamy stacje ładowania pojazdów elektrycznych, mamy klientów detalicznych, no i inwestujemy w OZE - mówi Chris Hill, menedżer ds. morskiej energetyki wiatrowej w Eni Plenitude w rozmowie z WNP.PL podczas Konferencji PSEW 2022.

Jeśli chodzi o źródła odnawialne, to obecna moc operacyjna firmy w zakresie lądowej energetyki wiatrowej oraz źródeł fotowoltaicznych wynosi 1,5 GW. Do 2025 r. Włosi planują ją zwiększyć do 6 GW, a przed upływem kolejnych pięciu lat – do 15 GW.

Czytaj również: EDF z ambitnym planem rozwoju OZE. "Polska ma pełnić rolę jednego z kluczowych rynków"

- W tych planach istotną rolę odgrywa morska energetyka wiatrowa i już zaczęliśmy w nią inwestować. Jesteśmy partnerem farmy wiatrowej Dogger Bank w Zjednoczonym Królestwie – największego takiego ośrodka na świecie; realizujemy projekt z firmami Equinor oraz SSE, a jednocześnie rozwijamy kilka nowych projektów we Włoszech i przyglądamy się kolejnym rynkom europejskim, zwłaszcza Polsce - informuje Chirs Hill.

Chris Hill mówi, że morska energetyka wiatrowa zajmuje w planach inwestycyjnych Eni ważne miejsce z dwóch powodów.

- Po pierwsze, chodzi o skalę i dostawę taniej energii ze źródeł odnawialnych, w czym morska energetyka wiatrowa odgrywa kluczową rolę, po drugie chodzi o technologię, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, jakie Eni spodziewa się zdobyć w takich projektach. Te właśnie czynniki napędzają inwestycje w sektorze morskiej energetyki wiatrowej- mówi Chris Hill.

Współpraca z Copenhagen Infrastructure Partners

Chris Hill pytany o to, co Plenitude chce osiągnąć w sektorze morskiej energetyki wiatrowej na polskim rynku informuje, że Eni Plentude złożyło w Polsce „szereg wniosków o zezwolenie na lokalizację obiektów”.

- Wydaje nam się, że mamy w tym procesie duże szanse. Możemy się wykazać bardzo dobrym zapleczem technicznym; nasza pozycja finansowa jest bardzo mocna, a jednocześnie współpracujemy z partnerem, który towarzyszy nam w projektach we Włoszech i Francji, czyli z firmą Copenhagen Infrastructure Partners, posiadającą konkretne doświadczenie w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, które również możemy wykorzystać przy realizacji naszych ambicji na rynku polskim- mówi Chris Hill.