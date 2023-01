Włoski koncern energetyczny chce być w 2040 roku neutralny klimatycznie

Włoski koncern energetyczny Enel przekazał w komunikacie, że w 2022 roku zwiększył swoją globalną zainstalowaną moc w odnawialnych źródłach do do 59 gigawatów. W ciągu roku przybyło 5,2 gigawata.

Włoski koncern energetyczny Enel w 2022 roku zwiększył swoją globalną zainstalowaną moc w segmencie energii produkowanej z odnawialnych źródeł do 59 gigawatów. Tylko w ciągu minionego roku przybyło około 5,2 gigawata, głównie z wiatrowych farm morskich i elektrowni słonecznych.

Zgodnie z celem strategicznym do 2025 roku spółka zależna Enel Green Power zamierza poczynić inwestycje powalające na wybudowanie nowych źródeł zwiększających łączne zdolności produkcyjne do 75 gigawatów. To oznacza, że dzięki temu do atmosfery trafi około 9 milionów ton dwutlenku węgla mniej. Zmniejszy się także wykorzystanie gazu ziemnego do celów energetycznych, o około 2,9 miliarda metrów sześciennych rocznie.

Enel planuje także zwiększyć 1,5-krotnie roczne zdolności produkcyjne fabryki paneli fotowoltaicznych w fabryce w Katanii na Sycylii. Obecnie moce pozwalają dostarczać panele o mocy 200 megawatów, a docelowo już w 2024 roku ma to wzrosnąć do 3 gigawatów.

Koncern obecnie dostarcza odbiorcom energię elektryczną, która w 48 procentach wytwarzana jest ze źródeł odnawialnych, 40 procent pochodzi z bloków gazowych, a 12 procent z bloków jądrowych.

Zgodnie z przyjętą strategia spółka zmierza do osiągnięcia zerowej emisji netto w 2040 roku zarówno w zakresie emisji bezpośrednich, jak i pośrednich.