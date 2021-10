Wodór jest coraz popularniejszy, ale i tak napędza głównie emisje CO2

Coraz więcej krajów stawia na wodór – już 17 krajów opublikowało strategie dotyczące wodoru, 20 innych pracuje nad takimi dokumentami – wynika z raportu "Global Hydrogen Review" opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energii.

Produkcja wciąż zbyt droga

Ponadto konieczna jest międzynarodowa współpraca w celu ustanowienia norm i przepisów oraz stworzenia globalnego rynku wodoru, które mogłyby pobudzić popyt w krajach o ograniczonym potencjale produkcji niskoemisyjnego wodoru i stworzyć możliwości eksportowe dla krajów o dużym potencjale energii odnawialnej lub dużych możliwościach składowania CO2.

Produkcja wodoru wymaga bowiem albo dużych ilości energii elektrycznej do wytworzenia wodoru w procesie elektrolizy, albo zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla, jeśli wodór jest wytwarzany z paliw kopalnych. Prawie cały produkowany obecnie wodór pochodzi z paliw kopalnych bez wychwytywania dwutlenku węgla, co powoduje emisję na poziomie 900 milionów ton CO2- porównywalną z łączną emisją CO2 Wielkiej Brytanii i Indonezji.Jak wskazano w dokumencie w zależności od cen gazu ziemnego i odnawialnej energii elektrycznej produkcja wodoru z OZE może kosztować od 2 do 7 razy więcej niż produkcja z gazu ziemnego bez wychwytywania dwutlenku węgla. Jednak wraz z postępem technologicznym i korzyściami skali koszt wytwarzania wodoru za pomocą energii fotowoltaicznej może stać się konkurencyjny w porównaniu z wodorem wytwarzanym z gazu ziemnego, jak określono w "Mapie Drogowej do 2050"."Global Hydrogen Review" przedstawia szereg zaleceń dotyczących krótkoterminowych działań wykraczających poza wzmożenie inwestycji w badania, produkcję i infrastrukturę. Rządy mogą stymulować popyt i zmniejszać różnice cen poprzez ustalanie cen emisji dwutlenku węgla, kontyngentów i wymogów dotyczących wodoru w zamówieniach publicznych.