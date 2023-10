Wodór ma przyszłość, ale musi być częścią systemu

Wodór ogłoszono czystym paliwem przyszłości. Czy nie za wcześnie? Wodorowy biznes ma przed sobą poważne bariery - nie chodzi tylko o koszty i finansowanie.

Wodór ma potencjalnie ogromne znaczenie dla transformacji sektora energii i dla dekarbonizującej się gospodarki. Branża rozwija się jednak zbyt wolno.

W to paliwo warto inwestować ze względu na trend dekarbonizacji. W niektórych przypadkach wodór to jedyna możliwość redukcji emisji śladu węglowego.

W skali świata wciąż mały odsetek stanowi wodór powstający dzięki odnawialnym źródłom energii, a tylko taki, "zielony", wodór spełnia kryteria czystego paliwa.

O potrzebie i korzyściach ze stosowania wodoru mówi się coraz więcej i głośniej. Kłopot w tym, że wiele technologii wciąż nie dojrzało, nie tworzy się rynek wodoru, instytucjonalne i finansowe wsparcie jest za słabe, a wiele innowacyjnych firm utknęło.

Branża - jedna z kluczowych dla powodzenia transformacji sektora paliw i energii, ważna dla całej zrównoważonej gospodarki - rozwija się zbyt wolno.

Wodorowy boom może skorzystać na problemach energetyki odnawialnej

Wodór jako panaceum na klimatyczne troski? Nastroje trzeba studzić, wciąż jest bowiem zbyt wcześnie na pozytywne efekty rozwoju branży wodorowej.

- Trudno się spodziewać, że kompleksowe rozwiązania i kwestie zostaną rozwiązane w tak krótkim czasie, na już - mówi Joanna Smolik, dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, dyrektor programu Bezpieczeństwo Strategiczne w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak zauważa Smolik, krajowa, sektorowa umowa o współpracy "dla wodoru" została podpisana; są podejmowane działania w 6 grupach roboczych.

- Całkiem realnie możemy myśleć o celu związanym z autobusami wodorowymi. Tych autobusów jest mniej niż elektrycznych, ale widać, że samorządy inwestują w zeroemisyjny transport - zauważa Smolik.

Cel ponad 200 autobusów do 2025 roku wydaje się realny. Problemem jest to, że koszt użytkowania takich pojazdów jest ponad dwukrotnie wyższy niż autobusów elektrycznych.

Co ciekawe, pomocną dłoń, choć nie do końca było to zaplanowane, podaje branża OZE.

W czym rzecz? Boom na rozproszone instalacje OZE spowodował, że część z nich ma problemy z uzyskaniem przyłączeń do sieci energetycznej. Co więcej, w przypadku nawet ciekawych projektów część z nich w najbliższych latach nie może liczyć na odbiór wyprodukowanej energii.

Zdaniem Agnieszki Spirydowicz, prezes Zklastra (Zgorzelecki Klaster Energii), szefowej Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa, to właśnie wodór może spowodować, że część właścicieli tych projektów będzie chciała jednak zrealizować inwestycje. Dla nich naturalnymi odbiorcami byłyby instalacje elektrolizerów. Oznaczałoby to rynek zbytu na prąd ze źródeł rozproszonych, a zarazem produkcję zielonego wodoru.

Jak zauważa Szymon Płoński, dyrektor Biura Transformacji Energetycznej w Agencji Rozwoju Przemysłu, kluczowe dla rozwoju sektora jest dobre i skuteczne planowanie. Branża nie może być rozwijana bez oparcia się o dokładne i długofalowe plany. To, jakie mamy plany, zdaniem specjalisty, wpływa na model i koszt finansowania projektów wodorowych, a w konsekwencji na ich „spinanie się”.

- Miks dobrego planu, zaplecze odbiorcy gazu, bufor w postaci np. magazynu energii, wszystko to podnosi wartość projektu - dodaje Płoński.

Anna Kornecka, niezależny ekspert, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020- 2021, prezeska zarządu ESG Impact Network, wskazuje na jeszcze jeden aspekt. - Ważne są zmiany w prawie, tak aby sektor wodorowy mógł się rozwijać - podkreśla Kornecka.

Jeśli nie rozwiniemy rynku wodoru, to wiele polskich firm może mieć problem ze sprzedażą towarów i usług

Tomoho Umeda, prezes firmy Hynfra, zauważa jeszcze jeden problem. To, że „wodoryzacja” przemysłu nie idzie szybko, może wywołać poważne reperkusje.

- Za mało mówimy o taksonomii. Już w 2028 roku nasze firmy zaczną wypadać z łańcucha dostaw do swoich zachodnich klientów, jeśli nie zmienimy źródeł energii na przyjazne dla środowiska naturalnego - mówi Umeda.

Jak zauważa, gospodarka wodorowa nie jest sektorem "samym dla siebie", lecz ważnym elementem procesu dekarbonizacji, również na lokalnym poziomie.

- Nie da się wszystkiego dekarbonizować za pomocą prądu z gniazdka. W niektórych przypadkach wodór jest najlepszym rozwiązaniem - mówi Umeda.

Jego zdaniem choćby to powinno zachęcić niektóre firmy do zainteresowania się paliwem wodorowym. Wobec presji dekarbonizacyjnej wodór może się okazać bowiem dla niektórych spółek jedynym realnym wyjściem.

Zdaniem Ryszarda Pawlika, doradcy Jerzego Buzka, posła do Europarlamentu, inwestować w wodór trzeba „z głową”. Ważne jest bowiem to, w jaki sposób ten gaz będzie uzyskiwany. Niestety, obecnie bowiem bywa z tym różnie.

- Pod koniec września MAE opublikowała raport o rozwoju gospodarki wodorowej. Z 95 mln ton wodoru mniej niż 2 proc. pochodzi ze zrównoważonej (zielonej) produkcji. Tymczasem tylko w ubiegłym roku o 3 mln ton wzrosła produkcja wodoru z paliw kopalnych - wskazuje Pawlik.

Wtóruje mu Tomasz Pawelec, konsultant UNIDO.

- ONZ-etowska agencja do spraw rozwoju przemysłowego wspiera w dekarbonizacji wzrost znaczenia wodoru. Obecnie na świecie dominuje szary wodór (tj. do produkcji którego wykorzystano paliwa kopalne - przyp. aut.) - mówi Pawelec.

Jego zdaniem jednak widoczne są zmiany na rzecz wzrostu udziału wodoru z ekologicznych źródeł. Widać, że zmiany następują, a Polska powinna to także wykorzystać.

*Tekst powstał w oparciu o dyskusję, jaka miała miejsce podczas panelu "Wodór i gospodarka wodorowa", która odbyła się podczas konferencji PRECOP 28.