Wodór może dać drugie życie elektrowni węglowej

Wygaszona niemiecka elektrownia węglowa może otrzymać nowe życie jako wodorowy hub. Vattenfall we współpracy z koncernami Shell, Mitsubishi Heavy Industries i Wärme Hamburg planuje przekształcić ją wjeden z największych zakładów produkcji zielonego wodoru w Europie.

Sprzyjająca lokalizacja

Firmy uczestniczące w konsorcjum zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu UE IPCEI (Important Projects of Common European Interest) . Powinno to nastąpić w I kwartale 2021 roku wraz z przedłożeniem zarysu projektu.Uczestnicy konsorcjum zwracają uwagę na atuty lokalizacji dla tego typu inwestycji. Elektrownia jest podłączona zarówno do krajowej sieci przesyłowej, jak i do sieci miasta Hamburg. Bliskość portu sprawia, że zagraniczne statki mogą wykorzystywać nabrzeże i urządzenia portowe jako terminal importowy. Miejski operator sieci gazowej zamierza również w ciągu dziesięciu lat rozbudować sieć wodorową w porcie i już pracuje nad niezbędną infrastrukturą dystrybucyjną.W pobliżu zakładu zlokalizowanych jest także wielu potencjalnych odbiorców zielonego wodoru, dzięki czemu projekt obejmuje cały łańcuch wartości - od wytwarzania do magazynowania, transportu i wykorzystania w różnych sektorach.Przez wiele lat w Moorburg znajdowała się elektrownia gazowa zarządzana przez Hamburgische Electricitäts-Werke. Następnie, od 2015 r. Vattenfall eksploatował tu elektrownię węglową, która została wygaszona pod koniec 2020 r. w ramach niemieckiego programu stopniowego wycofywania tego typu źródeł z produkcji.