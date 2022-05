Wodór może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce

Upowszechnienie wodoru może pozwolić uniezależnić się od importu paliw kopalnych i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce - mówił w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

W piątek minister Grzegorz Puda swoim wystąpieniem otworzył konferencję z udziałem ekspertów dotyczącą rozwiązań opartych o alternatywne paliwo w unijnych projektach transportowych.

"Technologie wodorowe są wielką szansą do rozwoju przyjaznego środowiska oraz zrównoważonego systemu transportowego, to także wyzwanie cywilizacyjne" - powiedział szef resortu funduszy i polityki regionalnej. Jego zdaniem "rozwój technologii wodorowych w Polsce to także szansa na zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych".

Puda zwrócił uwagę, że upowszechnianie rozwiązań energetycznych opartych o wodór "może pozwolić uniezależnić się od importu paliw kopalnych i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce". "Wojna w Ukrainie postawiła Europę w stan gotowości i zmieniła plany wielu europejskich przywódców odnośnie prowadzenia polityki energetycznej" - przypomniał. Według ministra "ropę, gaz i węgiel może zastąpić wodór".

Minister podkreślił, że wodór ma potencjał do zastępowania paliw konwencjonalnych w transporcie publicznym. "Wykorzystanie autobusów wodorowych w transporcie publicznym staje się rzeczywistością. Już dziś coraz więcej miast aplikuje o środki na zakup autobusów i budowę infrastruktury potrzebnej do ich obsługi" - powiedział.

"Grzegorz Puda zaznaczył, że Polska ma już swoje sukcesy na arenie międzynarodowej w technologii wodorowej. Nasz kraj jako pierwszy w Europie i drugi na świecie skonstruował lokomotywę napędzaną wodorem" - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

MFiPR przypomniało, że na inwestycje wodorowe przewidziane jest dofinansowanie nie tylko ze środków krajowych, ale również funduszy unijnych w ramach różnych instrumentów, w tym z Polityki Spójności.