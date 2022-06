Wodorowa "bateria" remedium na braki prądu? Prototyp już jest

Toyota Motor Corporation i należąca do niej spółka Woven Planet Holdings opracowały prototyp przenośnego kartridża wodorowego. Ma być czymś w rodzaju wymiennej „baterii” z wodorem do zasilania mniejszych urządzeń.

Toyota już dawno mocno postawiła na wodór, o czym świadczy obecność w ofercie marki produkowanego seryjnie już od 2014 roku napędzanego ogniwami paliwowymi samochodu Mirai. To zresztą odpowiada planom rządu Japonii, który w wodorze widzi najważniejsze źródło dekarbonizacji w wodorze, nawiasem mówiąc pozyskiwanym z węgla w Australii. Toyota powołała spółkę Woven Planet, która buduje Woven City, miasto przyszłości będące swego rodzaju poligonem doświadczalnym tworzonych technologii. Teraz na ten poligon trafia wodorowy kartridż.

To wygodne, przenośne źródło energii, które umożliwia dostarczanie wodoru w dowolne miejsce bez rur przesyłowych. Daje możliwość łatwej wymiany i szybkiego powtórnego naładowania. Na razie jego możliwości nie są imponujące. Toyota przewiduje, że zbiornik pomieści tyle wodoru, aby typowy moduł ogniw paliwowych mógł wygenerować dość prądu do zasilania domowej kuchenki mikrofalowej przez 3-4 godziny. Zaletą jest jednak łatwa wymiana, która w przyszłości może być jednym z czynników decydujących o tym, jak szeroko technologie wodorowe wejdą do użytku. Prace rozwojowe będą dotyczyły samych zbiorników, które muszą stać się bardziej pojemne, wydajne i łatwe w użyciu.

Kartridż jak powerbank czy kanister z paliwem

Na razie prototyp ma długość 40 cm i średnicę 18 cm, a jego docelowa waga to 5 kg. Do komercyjnego użytku Toyota chce przygotować zbiorniki o różnych wymiarach, aby zapewnić użytkownikom jak najszersze możliwości stosowania tej technologii na co dzień. Oczywiście sam kartridż to tylko jeden z elementów systemu. Do korzystania z wodorowych kartridżów potrzebna będzie odpowiednia infrastruktura i jej działanie także trzeba sprawdzić i dopracować. Z drugiej strony, może ona pozwolić zaspokoić potrzeby energetyczne m.in. na oddalonych terenach pozbawionych sieci przesyłowej, podczas wyjazdów i wydarzeń plenerowych (kartridż spełnia wówczas rolę powerbanka czy raczej kanistra z paliwem) czy w razie przerw w dostawach prądu.

Oprócz Toyoty i Woven Planet w pracach bierze udział także japoński producent energii ENEOS. Firmy mają wspólnie pracować także nad zbudowaniem kompleksowego łańcucha dostaw wodoru, mającego na celu przyspieszenie i uproszczenie jego produkcji, transportu i codziennego użytkowania.

Wodór jak diesel - trafi wszędzie

Inżynierowie Toyoty i Woven Planet przetestują w Woven City różne zastosowania dla kartridży wodorowych, takie jak pojazdy czy urządzenia w gospodarstwach domowych. Wraz z naukowcami, wynalazcami oraz mieszkańcami prototypowego miasta i okolicznych miejscowości będą poszukiwali kolejnych praktycznych pomysłów na wykorzystywanie wodorowych kartridży.

W technologiach wodorowych przyszłość widzą wszyscy, zwłaszcza potrzebujący zastąpić spalanie węglowodorów – przy spalaniu wodoru powstaje para wodna i tlenki azotu. Z drugiej strony, wodór może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych do zasilania pojazdów elektrycznych typu FCEV czy instalacji stacjonarnych, a także może służyć jako neutralne pod względem emisji CO2 paliwo do aut spalinowych. To kierunek, który wspiera technologia kartridży wodorowych. Zastosowanie energii z ogniw do zasilania pojazdów czy instalacji stacjonarnych będzie wymagało szybkich, łatwych i bezpiecznych sposobów transportowania wodoru i łączenia tych „środków transportowych” z urządzaniami wykorzystującymi wodór.