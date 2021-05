Wojciech Dąbrowski: PGE prawie gotowa do wydzielenia aktywów węglowych

PGE jest zaawansowana w przygotowaniach do reorganizacji grupy pod wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych; przygotowujemy PGE Górnictwo i Energetykę Konwencjonalną do roli integratora aktywów węglowych - powiedział w środę (26 maja) prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Utworzenie NABE jest konieczne zarówno dla utrzymania stabilności produkcji energii elektrycznej w Polsce, jak i zapewnienia stabilności miejsc pracy, jak i dla realizacji inwestycji w OZE - powiedział Wojciech Dąbrowski.

Nabycie przez Skarb państwa udziałów w spółkach węglowych nastąpi na przełomie II i III kwartału 2022 r., a pierwszym etapem procesu jest przeprowadzenie reorganizacji wewnętrznej spółek, które wejdą do NABE.

W PGE ten proces jest zaawansowany. Przygotowujemy PGE Górnictwo i Energetykę Konwencjonalną (PGE GiEK) do roli integratora aktywów węglowych - podkreślił prezes Dąborwski.

Ministerstwo Aktywów Państwowych przedłożyło do konsultacji projekt dokumentu "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa". Jak wskazał MAP, tym samym rusza proces zmierzający do wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, które należą do Skarbu Państwa.

Projekt zakłada, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) trafią aktywa związane z wytwarzaniem energii z węgla od PGE, Tauronu i Enei.

Utworzenie NABE to konieczność

"Odnosząc się do tematu powstania strategicznej rezerwy węglowej NABE podtrzymujemy nasze stanowisko, że utworzenie tego podmiotu jest konieczne zarówno dla utrzymania stabilności produkcji energii elektrycznej w Polsce, jak i zapewnienia stabilności miejsc pracy, jak i dla realizacji inwestycji w OZE" - powiedział Dąbrowski na konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym i operacyjnym za I kwartał roku 2021.

Jak dodał szef PGE, problem transformacji energetycznej sektora został wpisany do programu prac rządu. "Ministerstwo Aktywów Państwowych właśnie opublikowało treść projektu (...) i rozpoczęto proces konsultacji ze stroną społeczną" - mówił.

Wszystko wyjaśni się w konsultacjach

Jego zdaniem, konsultacje rozwieją obawy strony społecznej odnośnie tego projektu.

"Zgodnie z harmonogramem, nabycie przez Skarb państwa udziałów w spółkach węglowych nastąpi na przełomie II i III kwartału 2022 r., a pierwszym etapem procesu jest przeprowadzenie reorganizacji wewnętrznej spółek, które wejdą do NABE. W PGE ten proces jest zaawansowany. Przygotowujemy PGE Górnictwo i Energetykę Konwencjonalną (PGE GiEK) do roli integratora aktywów węglowych" - powiedział Dąbrowski.

Szef PGE podkreślił, że dla zarządu firmy kluczowy jest "transparentny dialog z otoczeniem", "szczególnie w tym projekcie, bo ten projekt jest szalenie ważny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i przyszłości polskiej energetyki".

"Dlatego też oczywistym jest, że tylko możemy go przeprowadzić wspólnie, w dialogu ze stroną społeczną. I taki dialog prowadzimy w tym procesie transformacji" - podkreślił.

Cała energetyka węglowa w jednym ręku

Jak przekazał MAP, projekt zakłada nabycie przez Skarb Państwa od PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Enei, Tauron Polska Energia spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach zasilanych węglem.

MAP podał, że nastąpi integracja nabytych aktywów w jednej grupie kapitałowej będącej spółką ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa, funkcjonującej według zasad Kodeku spółek handlowych.

"Właścicielem aktywów węglowych będzie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne kraju, zapewniająca niezbędną dostępność mocy w systemie energetycznym, ograniczającą się do niezbędnych inwestycji odtworzeniowych i stopniowego odstawiania jednostek węglowych przy postępującym wzroście mocy źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Wraz z podłączaniem do KSE nowych nisko- lub zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, NABE będzie wycofywać z użytkowania eksploatowane bloki węglowe"- przekazał MAP.

Jak podał MAP, konsultacje projektu potrwają do 28 czerwca.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE.