Wojciech Dąbrowski: Polsko-koreański projekt ma ogromne znaczenie

Elektrownia jądrowa w regionie konińskim będzie zapewniać stabilne dostawy taniej i czystej energii, zastępując wygaszane źródła węglowe - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej wziął udział w międzynarodowej konferencji ICAPP, która odbyła się w Gyeongju w Korei Południowej.

Podczas panelu otwierającego to wydarzenie podkreślał, że energetyka jądrowa jest ważnym elementem polskiej ścieżki transformacji. A w jej przejściu pomóc ma koreański partner z KHNP.

Docelowy miks energetyczny Polski będzie opierać się na zeroemisyjnych źródłach energii: OZE i energii jądrowej - powiedział Wojciech Dąbrowski.

Polska będzie miała własną elektrownię atomową. Pierwsze kroki już są wykonane

Projekt zainicjowany przez PGE i Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz koreański KHNP stanowi uzupełnienie planów Polski zapisanych w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej i Polityce Energetycznej Polski 2040 dotyczących transformacji energetycznej w Polsce i wykorzystania energetyki atomowej.

Plany PGE, ZE PAK i koreańskiego KHNP wstępnie przewidują budowę dwóch bloków elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię ARP 1400, dając łącznie 2,8 GW zainstalowanych mocy. Na lokalizację dla tej elektrowni został wybrany region Konina. Obszar ten posiada istniejącą już infrastrukturę przesyłową do wyprowadzenia energii, co stawia lokalizację jako optymalną pod względem kosztowym, tempa realizacji prac i rozproszenia źródeł wytwórczych.

- Wspólnie z koreańskim partnerem realizujemy projekt budowy elektrowni jądrowej, która będzie miała ogromne znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, ochrony środowiska, a przede wszystkim walki o niższe ceny za energię dla odbiorców - mówił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas konferencji ICAPP.

Jak dodawał, docelowy miks energetyczny Polski będzie opierać się na zeroemisyjnych źródłach energii: OZE i energii jądrowej.

- Zgodnie z przyjętymi założeniami do 2040 r. ilość mocy zainstalowanych wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce ulegnie podwojeniu do poziomu ok. 130 GW, a OZE i atom będą stanowić ok. 74 proc. mocy zainstalowanych i pokryją ok. 73 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Część tej energii będzie zapewniać elektrownia jądrowa w Koninie. Zgodnie z założeniami będzie ona dostarczać 22 TWh energii, co odpowiada 12 proc. dzisiejszego zapotrzebowania - poinformował Wojciech Dąbrowski.

Budowa elektrowni coraz bliżej, jest plan utworzenia spółek

Dotychczas PGE, ZE PAK i KHNP podpisały w Seulu, w październiku 2022, list intencyjny dotyczący budowy elektrowni jądrowej. W następnej kolejności, w ciągu niecałych czterech miesięcy, przygotowany został wstępny plan budowy elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR 1400, który po dokonanej analizie został uzupełniony dodatkowymi wnioskami i założeniami.

Zwieńczeniem tego procesu było podpisanie przez PGE i ZE PAK porozumienia dotyczącego utworzenia spółki celowej, która będzie reprezentowała polskich partnerów w relacjach z KHNP w prowadzonej inwestycji, oraz wystąpienie do UOKiK o zgodę na koncentrację. Po uzyskaniu stosownej zgody utworzona została spółka PGE PAK Energetyka Jądrowa, w której obie spółki mają po 50 proc. udziałów.

PGE PAK Energetyka Jądrowa będzie zajmować się realizacją badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a w kolejnych etapach, także uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych.

W następnej kolejności zostanie powołana spółka zawiązana przez PGE PAK Energetykę Jądrową i KHNP, która będzie odpowiedzialna za budowę elektrowni. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami polska spółka obejmie w niej pakiet większościowy, co zapewni stronie polskiej, w tym reprezentowanemu przez PGE Skarbowi Państwa, wpływ na kluczową dla państwa infrastrukturę energetyczną. Energia elektryczna z pierwszego bloku mogłaby popłynąć w 2035 roku.