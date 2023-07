Ukraina chce zdystansować się od Rosji i w kwestii standardów technicznych sieci elektroenergetycznych. Stawia na rozwiązania i systemy obowiązujące w energetyce państw Unii - wskazuje Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.

U naszych sąsiadów sieci wysokiego napięcia mają rosyjski standard 750 kV. Ukraińcy chcą je zastąpić sieciami spełniającym wymogi obowiązujące we Wspólnocie.

Trwają też prace nad rozproszeniem systemu energetycznego i schowaniem jego elementów pod ziemię, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa w warunkach toczącego się konfliktu.

W przypadku Schneider Electric działalność biznesowa w Ukrainie prawie wróciła do poziomów sprzed wybuchu wojny.

- W naszym przypadku aktywność biznesowa w Ukrainie prawie wróciła do poziomów sprzed wybuchu wojny. Działamy w branży krytycznej, którą celowo Rosjanie niszczą i którą konsekwentnie Ukraińcy odbudowują, co powoduje, że popyt na oferowane przez nas urządzenia jest bardzo duży. Każdy zburzony dom czy obiekt energetyczny wymaga transformatorów i innych urządzeń sieciowych. Popyt na systemy UPS, podtrzymujące zasilanie, jest bardzo wysoki - mówi WNP.PL Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na obszar Europy Środkowo-Wschodniej, obejmujący także Ukrainę.

Biznes prowadzony w miarę normalnie, ale wszystko podlega ograniczeniom

Podkreśla, że ze strony ukraińskiego biznesu widać bardzo dużą determinację, by prowadzić działalność w taki sposób, jak przed wybuchem wojny. To widać np. po chęci organizowania spotkań na żywo, a nie przez internet. Ale to wymaga jednak nowego podejścia.

- Mieliśmy niedawno spotkanie partnerów zajmujących się dystrybucją produktów niskonapięciowych i musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo. Spotkanie odbyło się w hotelu, który miał schron... Spotkania organizujemy w budynkach wyposażonych w schrony, więc w przypadku ataku z powietrza jesteśmy w stanie ewakuować ludzi w bezpieczne miejsce. Gdy nie ma takich możliwości, spotkań po prostu nie organizujemy - informuje Jacek Łukaszewski.

Wskazuje, że Ukraińcy chcą, by wszystko działało normalnie, ale w praktyce wszystko podlega ograniczeniom... Ataki rakietowe zdarzają się na obszarze całej Ukrainy, wobec tego również miasta na zachodzie, jak np. Lwów, są na nie narażone.

- Ukraina chce zdystansować się od Rosji także w kwestii standardów technicznych. Gdy rozmawiamy o standardach sieciowych, to widzimy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na projektowanie sieci elektroenergetycznych w sposób europejski. W Ukrainie sieci wysokiego napięcia mają rosyjski standard 750 kV. Ukraińcy chcą je zastąpić sieciami spełniającym wymogi obowiązujące w Unii - podkreśla Jacek Łukaszewski.

Rozproszona infrastruktura energetyczna jest bezpieczniejsza

Te zmiany widać także po sposobie zasilania miast w energię elektryczną - np. większość średniej wielkości miast w Ukrainie zasila jedna, ogromna stacja GPZ (główny punktu zasilania) - to jeszcze dawny, radziecki standard. W obecnej sytuacji taka centralizacja naraża stację energetyczną na atak; to punkt, poprzez który łatwo można zaburzyć dostawy energii.

Jak dodaje Jacek Łukaszewski, trwają też prace nad rozproszeniem systemu energetycznego i schowaniem jego elementów pod ziemię, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa w warunkach toczącego się konfliktu.

Notabene: energetyczne stacje podziemne zaczęły się niedawno rozwijać na zachodzie Europy. W miastach tereny są drogie, więc zaczęto coraz więcej takiej infrastruktury budować pod ziemią. Ukraina wchodzi w tego typu technologie, gdyż po prostu podziemne stacje są dużo trudniejsze do zniszczenia. Układ rozproszony gwarantuje również większy stopień niezawodności.