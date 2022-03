Wojna zmieni polską i europejską energetykę. Polityka dekarbonizacji do napisania od nowa

Unijną politykę dekarbonizacji trzeba napisać od nowa. Wspólnie, jednomyślnie, uwzględniając najlepsze rozwiązania. To jeden z wniosków z analizy autorstwa ekspertów ING Banku Śląskiego. Najszybsze pozbycie się paliw kopalnych z Rosji byłoby ich zdaniem korzyścią dla UE jako całości.

Rosyjska inwazja na Ukrainę zrodziła wiele obaw o dostępność i cenę energii w Europie. Powszechnie wiadomo, że zarówno UE jak i Polska są silnie uzależnione od importu ropy i gazu ziemnego z Rosji. To uzależnienie, niestety, nie spadło istotnie od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014.





Jak wyglądały nasze bilanse energetyczne w przededniu wojny? Co jest alternatywą dla paliw kopalnych z Rosji i dlaczego efektywność energetyczna, OZE i atom są ratunkiem dla klimatu, a jednocześnie mogą chronić UE i Polskę przed załamaniem dostaw z Rosji?

Polska jest silnie uzależniona od rosyjskiej ropy (2/3 podaży ropy i produktów petrochemicznych), natomiast dla UE największy udział rosyjskiego paliwa w podaży „krajowej” występuje w przypadku gazu ziemnego (37 proc.). Uzależnienie od rosyjskiego węgla jest stosunkowo niskie – 20 proc. podaży w UE i zaledwie 12 proc. w Polsce.

Udział Rosji w imporcie paliw kopalnych UE nie zmienił się znacząco od czasu rosyjskiej aneksji Krymu przez Rosję w 2014. W przypadku ropy spadł o 4pp w UE27 i o 14pp w Polsce, ale z wysokiego poziomu. W przypadku gazu spadki wyniosły odpowiednio 3pp i 30pp, ale znowu z wysokiego poziomu w przypadku Polski.

Źródło: ING W kraju było to możliwe dzięki geograficznej dywersyfikacji źródeł gazu oraz rosnącym dostawom gazu skroplonego z LNG po uruchomieniu gazoportu w Świnoujściu w 2015 roku.

Źródło: ING



Udział Rosji w imporcie węgla istotnie wzrósł we wspomnianym okresie, odpowiednio o 22pp i 12pp, choć po szczycie w 2018 w kolejnych dwóch latach spadki były wyraźne, szczególnie w pandemicznym 2020.

Jak wyglądały bilanse energetyczne Polski i Unii w przededniu wojny na Ukrainie? Według danych Eurostatu, w 2020 podaż energii (krajowa produkcja energii + import) według źródła była bardzo zróżnicowana w UE i Polsce. Polska i UE były niemal całkowicie uzależnione od importowanej ropy naftowej (97 proc. podaży), nieco mniejsze jest uzależnienie od zagranicznych dostawców gazu ziemnego (odpowiednio 89 proc. w UE i 81 proc. w Polsce), istotnie mniejsze w przypadku węgla (43 proc. w UE i 16 proc. w Polsce).





Zdecydowanie najmniej „importochłonnym” źródłem energii jest energia odnawialna i biomasa/biopaliwa – tutaj udział importu zarówno dla UE jak i dla Polski sięgał 8 proc i dotyczył głównie biomasy i biopaliw, które mogą być wymienialne w handlu zagranicznym.

Bilans, dywersyfikacją i substytucja - wnioski dla Polski i Europy

Całościowe spojrzenie na bilans energetyczny Polski na tle UE prowadzi do kilku istotnych wniosków:



Import energii w UE27 jest 2-krotnie wyższy niż produkcja krajowa, w Polsce – dzięki zasobom węgla - relacja ta kształtuje się 1:1. Oprócz węgla istotnym zasobem krajowym w UE i w Polsce jest energia z OZE i energia nuklearna. Te dwa źródła energii są źródłami zeroemisyjnymi i mają istotne znaczenie w produkcji energii elektrycznej i ciepła.





Import ropy naftowej w jednostkach energetycznych (np. GWh) jest wyraźnie wyższy niż import gazu ziemnego. Wniosek: ropa naftowa pozostaje kluczowym zasobem energetycznym w gospodarce europejskiej, możliwości jej dywersyfikacji geograficznej wydają się większe niż w przypadku gazu ziemnego.



Największym sektorowym odbiorcą końcowym ropy naftowej i pochodnych jest transport.

Ropa i produkty pochodne stanowią istotny udział eksportu UE i Polski, co oznacza, że eksport netto tego paliwa jest wyraźnie mniejszy niż ma to miejsce w przypadku innych paliw. Sektor rafineryjny w EU i Polsce ma istotny wkład do krajowej wartości dodanej.

Udział energii elektrycznej stanowi około ¼ konsumpcji energii przez użytkownika końcowego. Elektryfikacja jest więc potencjalnie istotnym kanałem obniżania emisji w transporcie i przemyśle, gdzie w tandemie z rosnącym udziałem OZE w produkcji energii elektrycznej. Substytucja taka jest jednak procesem długoletnim, gdyż wymaga rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.





Istotna część energii pochłaniają straty w procesie transformacji zamiany energii pierwotnej na energię dostępną dla użytkownika końcowego. Z tego wniosek, że ważnym elementem obniżania emisyjności gospodarki jest poprawa efektywności energetycznej, czyli spadek relacji energii potrzebnej do wytworzenia wartości dodanej w gospodarce ogółem i w poszczególnych sektorach. Polityka unijna zakłada istotną poprawę efektywności energetycznej w całej gospodarce, w szczególności w budynkach, transporcie i przemyśle. Inwestycje w efektywność energetyczną mają długoletni cykl.





Handel zagraniczny węglem ma ograniczone znaczenie dla UE i Polski. W Unii węgiel stanowi stosunkowo mały i malejący udział w miksie, w przypadku Polski jest równoważony przez eksport. Oczywiście takie porównanie abstrahuje od rodzajów węgla, na którego poszczególne sektory gospodarki zgłaszają zapotrzebowanie. Wniosek: całkowite zatrzymanie dostaw węgla.

Źródło: ING Źródło: ING Dominacja węgla w polskim miksie energetycznym (wszystkie źródła energii) jest szczególnie wyraźnie odzwierciedlona w strukturze produkcji energii elektrycznej i ciepła (łącznie 70 proc. w Polsce przy 14 proc. w UE). Istotną różnicą w porównaniu z UE27 jest brak energii atomowej w Polsce oraz mniejsza rola gazu ziemnego niż w UE jako całości. Również produkcja energii elektrycznej i ciepła z OZE stanowi zaledwie 15 proc. przy 38 proc. w UE.

Jaka alternatywa dla paliw kopalnych z Rosji?



Niewątpliwie gwałtowne załamanie dostaw byłoby silnym wstrząsem dla europejskiej czy polskiej gospodarki. Istnieje jednak szereg możliwości pozwalających na złagodzenie skali potencjalnego szoku i dotkliwości jego skutków dla gospodarki. Realizacja tych działań może wymagać czasu na niezbędne inwestycje, zmiany technologii w firmach czy zmiany struktury paliw w gospodarstwach domowych.

Wykorzystanie paliw dostępnych w magazynach (opcja krótkookresowa)

Dywersyfikacja kierunków importu ropy naftowej i gazu (Norwegia, Bliski Wschód, USA, Australia). Po eksplozji cen gazu ziemnego w Europie w IV kw. 2021 r., LNG stał się bardziej konkurencyjny cenowo niż gaz rosyjski, którego cena rynkowa wynikała w dużej mierze z manipulacji rosyjskich.

Zwiększenie krajowej produkcji energii (OZE, atom, przejściowo również węgiel).

Elektryfikacja w transporcie i przemyśle. Produkcję energii elektrycznej można w zdecydowanej większości oprzeć na źródłach krajowych. Ograniczenie lub nawet odwrót od substytucji węgla gazem w elektroenergetyce wydaje się nieuchronne.

Zmiana struktury produkcji w kierunku nośników mniej importochłonnych lub zmiana technologii produkcji na mniej energochłonne - inwestycje w efektywność energetyczną w przemyśle i budynkach.

Spadek produkcji sektorów energochłonnych, w szczególności ropo- lub gazo-chłonnych, jest rozwiązaniem ostatecznym.

Optymistycznie, w wielu sektorach kluczowe jest zaspokojenie potrzeb energetycznych (ciepło, oświetlenie, wentylacja), a niekoniecznie dostęp do konkretnego paliwa dla użytkownika końcowego. Innymi słowy – potrzebna jest energia, a nie energia z konkretnego źródła.





Źródło: ING Małe możliwości substytucji występują m.in. w chemii czy produkcji nawozów sztucznych, gdzie zużycie gazu ziemnego wynika także z potrzeb nieenergetycznych. Możliwości substytucji paliw w poszczególnych sektorach wymagają jednak nakładów inwestycyjnych, a cykle inwestycji są zróżnicowane (stosunkowo krótkie przy efektywności energetycznej czy OZE, długoletnie przy atomie). Wysokie ceny energii czy ograniczenia dostaw mogą skłaniać firmy i gospodarstwa do inwestycji we własne źródła, w szczególności z OZE.

Źródło: ING Odchodzenie od importu z Rosji przyspieszy zieloną transformację gospodarki

Dopuszczając przejściowe zwiększenie zużycia węgla, efektywność energetyczna, OZE i atom i przyśpieszona elektryfikacja mogą chronić gospodarkę unijną i polską przed skutkami odejścia od rosyjskich paliw kopalnych, które wymusza rosyjska inwazja na Ukrainę.



Jednocześnie będą to inwestycje przyjazne dla klimatu, generalnie zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu. Proces odchodzenia od paliw kopalnych i dochodzenia do neutralności klimatycznej 2050 miał zająć UE trzy dekady. W reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę może nabrać istotnego przyśpieszenia.

Co z Polską transformacją energetyczną?

W naszej ocenie, po inwazji Rosji na Ukrainę, UE staje w obliczu gigantycznego problemu z zaopatrzeniem w gaz ziemny. Chodzi o ryzyko zatrzymania dostaw fizycznych ze względu na wysokie ryzyko geopolityczne. Warto więc w trybie awaryjnym szukać wszelkich rozwiązań ograniczających problem niedoboru gazu w UE.

Pierwszą, najłatwiejszą do podjęcia decyzją, wydaje się decyzja o niezwiększaniu ilości źródeł wytwarzania energii opartych na gazie. Po co budować nowe instalacje, które tylko powiększą już istniejący ogromny problem? Polska wydaje się miejscem, gdzie można szukać takich oszczędności.



Czy możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym Polska energetyka dostałaby przyzwolenie UE na przejściowe zwiększenie udziału węgla w swoim miksie energetycznym kosztem gazu? Albo scenariusz, w którym Polska dostaje nieco więcej czasu na przebudowę swojej energetyki, ale za to z pominięciem gazu, jako paliwa okresu przejściowego, bezpośrednio do źródeł zeroemisyjnych (OZE i atom). Gaz pozostaje paliwem emisyjnym, więc budowa nowych elektrowni gazowych, dla których dostawy paliwa będą zagrożone dla całej Wspólnoty, a instalacje będą spalały gaz i emitowały CO2 przez kolejne 30 lat?

Europejska dekarbonizacja - od nowa. Teraz wspólnie i jednomyślnie

To są pytania o solidarność UE i skłonność do przedefiniowania ambitnych celów klimatycznych w obliczu tyranii, z którą mamy do czynienia na wschodzie. Dokładnie tam, skąd wciąż płynie do nas gaz. Jeśli wszystkie wysiłki w Polsce skoncentrujemy na przyśpieszeniu realizacji budowy projektów OZE, atomu i innych niskoemisyjnych źródeł generacji, to nawet wydłużenie działania niezbędnych elektrowni węglowych może się okazać korzystne także z punktu widzenia emisji CO2.





Wymagało by to jednak pewnej korekty na drodze do dekarbonizacji ze strony UE i z pewnością istotnego wsparcia dla Polski w tym procesie. Biorąc pod uwagę ostatnie sugestie kanclerza Niemiec, również ten kraj rozważa przejściowe zwiększenie udziału węgla w miksie.





Wydaje się, że musimy napisać politykę dekarbonizacji w UE od nowa. Miejmy nadzieję, że tym razem wspólnie, jednomyślnie, uwzględniając najlepsze rozwiązania i najszybsze pozbycie się paliw kopalnych z korzyścią dla UE jako całości. Tylko działając solidarnie i zdecydowanie UE będzie w stanie szybko uniezależnić się od paliw kopalnych, w tym szczególnie tych, które pochodzą z Rosji.





Autorzy:

Leszek Kąsek, starszy ekonomista, Biuro Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski

Kazimierz Rajczyk, dyrektor zarządzający sektorem, Departament Energii, ING Bank Śląski

Kierunki tych łagodzących działań to: