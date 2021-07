Wrocław: Do końca 2021 r. zostanie wymienionych 3,5 tys. pieców węglowych

Od początku roku w ramach programu KAWKA Plus wymieniono we Wrocławiu 800 pieców węglowych, a w całym 2021 r. planowana jest wymiana 3,5 tys. Ma to kosztować ok. 80 mln zł. W sumie do końca 2024 r. trzeba wymienić takie piece w 18 tys. lokali w mieście.

Magistrat w komunikacie poinformował, że na półmetku akcji Zmień Piec 2021 we Wrocławiu trwa wymiana blisko 800 pieców, w 68 budynkach komunalnych. W kolejnych 34 prowadzona jest procedura przetargowa.

"W sumie do końca roku z zasobu komunalnego i z dofinansowania programu KAWKA Plus, z mapy Wrocławia powinno zniknąć ok. 3,5 tys. kopciuchów. Koszt wszystkich działań to ok. 80 mln złotych" - napisano w komunikacie.

"Plan na 2021 r. jest ambitny, ale realny. Do końca roku chcemy zlikwidować w sumie 3,5 tys. kopciuchów, w tym ok. 1,5 tys. w 116 budynkach komunalnych, przede wszystkim w Śródmieściu i na Starym Mieście. Większość z nich podłączana jest do sieci ciepłowniczej, część do sieci gazowej" - mówi pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. wymiany źródeł ogrzewania Rafał Guzowski.

Władze miasta z jednej strony likwidują "kopciuchy" w zasobie, gdzie gmina ma 100 proc. udziału, z drugiej zachęcają najemców, by sami zainteresowali się wymianą ogrzewania na ekologiczne.

"Zainteresowanie programem KAWKA Plus wśród mieszkańców jest bardzo duże. W tym roku realizowanych mamy już ponad 1100 wniosków. Rok temu w czerwcu było ich połowę mniej. Pamiętajmy, że to ostatni rok najwyższych dopłat, więc nie warto zwlekać z decyzją" - powiedziała dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

W ramach programu KAWKA plus wrocławianie mogą otrzymać do 15 tys. złotych na wymianę pieca, do 5 tys. złotych na wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej w ramach programu Termo KAWKA, zwolnienia z czynszu i dopłaty do rachunków. W kolejnych latach dopłata od miasta będzie coraz niższa. We Wrocławiu do 2024 roku trzeba wymienić piece w 18 tys. lokali.