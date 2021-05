Wrocław: Studenci Politechniki wezmą udział w konkursie na projekt rewitalizacji elektrociepłowni w Siechnicach

Konkurs na najlepszą magisterską pracę dyplomową, poświęconą rewitalizacji budynków Elektrociepłowni Czechnica organizuje należący do spółki PGE Energia Ciepła Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Kompleks zabytkowych budynków Elektrociepłowni Czechnica znajdującej się w Siechnicach pod Wrocławiem został zaprojektowany na początku XX wieku. Elektrociepłownia ukończy swoją działalność w 2024 r. Wówczas jej rolę przejmie nowoczesna jednostka produkcyjna zasilana gazem, która powstanie również na terenie podwrocławskich Siechnic.

Jak poinformowała w komunikacie spółka PGE Energia Ciepła, konkurs na projekt rewitalizacji budynków po elektrociepłowni to efekt listu intencyjnego, dotyczącego zagospodarowania tego historycznego obiektu podpisanego z burmistrzem Siechnic w 2019 r. Sygnatariusze listu intencyjnego chcą, by blisko trzyhektarowy obszar obecnego zakładu został zrewitalizowany i zagospodarowany.

Spółka podała, że pierwszym podjętym w tym kierunku krokiem było nawiązanie współpracy z Politechniką Wrocławską, której efektem było przygotowanie przez zespół pod kierunkiem prof. Małgorzaty Chorowskiej historyczno - architektoniczno - konserwatorskiego studium obiektów siechnickiego zakładu. Przeprowadzono wówczas szczegółową inwentaryzację obiektów i infrastruktury elektrociepłowni wraz ze wskazaniem rekomendowanych kierunków działań rewitalizacyjnych.

Kogeneracja wraz z Politechniką Wrocławską postanowiły następnie zaangażować studentów kierunku Architektury do prac koncepcyjnych nad przyszłym wyglądem kompleksu.

"Naszym celem jest nadanie elektrociepłowni nowego życia, po tym, kiedy jej funkcje przejmie nowoczesna jednostka gazowa. Bardzo zależy nam na tym, by w ramach konkursu młodzi ludzie mieli okazję do przedstawienia własnych wizji tego, co mogłoby się znaleźć w wiekowych murach naszej elektrociepłowni" - tłumaczył cytowany w komunikacie Andrzej Jedut, prezes Kogeneracji.

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: planu zagospodarowania przestrzennego terenu EC Czechnica, nowego obiektu kubaturowego na dowolnie wybranym fragmencie terenu oraz adaptacji, przebudowy, rozbudowy dowolnie wybranego budynku lub grupy budynków z obszaru elektrociepłowni.

Komisarz konkursu prof. Małgorzata Chorowska wskazała, że siechnicka elektrociepłownia to bardzo cenny kompleks, który wiele mówi o historii energetyki na przestrzeni minionych lat. "Z wielką chęcią angażujemy się w działania mające na celu propagowanie idei ochrony dziedzictwa przemysłowego. Praca na +żywym organizmie+ jest dla studentów z pewnością nie lada wyzwaniem, ale też źródłem szczególnej satysfakcji. Jestem pewna, że młodzi ludzie zaskoczą nas swoją pomysłowością, która potem - taką mamy nadzieję - przełoży się na konkretne działania" - dodała.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2021.