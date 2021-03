Wsparcie efektywności energetycznej z problemami. System pełen usterek

- Liczba białych certyfikatów wydawanych przez URE oraz ich wolumeny trafiające na TGE wskazują, że realizacja obowiązku oszczędności energii za 2020 poprzez umorzenie białych certyfikatów będzie trudna. Wchodzimy w okres ich deficytu. Dane publikowane przez TGE i URE nie pozostawiają co do tego złudzeń - mówi Bartosz Dobrowolski, wiceprezes zarządu Ellipsis Energy. Białe certyfikaty to potoczna nazwa zbywalnych świadectw efektywności energetycznej wydawanych przez URE za oszczędność energii. Osadzony na nich system jest w Polsce podstawowym środkiem wspierającym efektywność energetyczną.

- Objęcie ustawą o efektywności energetycznej firm paliwowych będzie oznaczało, że popyt na białe certyfikaty wzrośnie i przekroczy obecny poziom szacowany na 500 tys. toe rocznie- mówi Bartosz Dobrowolski.

- Podaż białych certyfikatów jednak nie wzrośnie i w rezultacie staną się towarem jeszcze bardziej deficytowym, a ich ceny będą rosły - dodaje Bartosz Dobrowolski.

Bartosz Dobrowolski wskazuje jak można zwiększyć podaż białych certyfikatów, ale podkreśla, że warunkiem koniecznym sprawnego działania systemu białych certyfikatów jest likwidacja zatoru w wydawaniu ich przez URE.