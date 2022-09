Wsparcie lub bankructwo. Firmy energochłonne dobijają ceny prądu i gazu

W wielu polskich firmach od początku 2022 r. koszty energii elektrycznej wzrosły o ponad 200 proc., gazu o ponad 400 proc., a węgla i koksu o ponad 150 proc. Skala problemów wymaga rządowego wsparcia - pisze Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

W Polsce niezbędne jest wdrożenie rozwiązania chroniącego odbiorców energochłonnych przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, analogicznie do zastosowanego przez Niemców.

Sytuacja, w jakiej znalazły się przemysłowe zakłady energochłonne prowadzące działalność produkcyjną w Polsce, w efekcie drastycznych wzrostów rynkowych cen energii elektrycznej i paliw, spowodowanych napaścią Rosji na Ukrainę, nie jest łatwa.

Gwałtowne nigdy nie spotykane podwyżki cen surowców energetycznych

Od czwartego kwartału 2021 roku obserwujemy w Polsce gwałtowne, wcześniej nigdy nie spotykane, postępujące wzrosty rynkowych cen wszystkich czynników energetycznych. Inwazja Rosji przeciwko Ukrainie dodatkowo te wzrosty spotęgowała.

Obecnie w najgorszej sytuacji znalazły się firmy, które od 1 stycznia 2022 r. dokonują zakupów energii elektrycznej i gazu ziemnego w transakcjach krótkoterminowych typu SPOT oraz węgla i koksu w oparciu o bieżące ceny ustalane w okresach kwartalnych.

W firmach tych koszty czynników energetycznych za 7 miesięcy 2022 r., w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., wzrosły średnio o ponad 250 proc., w tym koszty energii elektrycznej o ponad 200 proc., gazu ziemnego o ponad 400 proc., a węgla i koksu o ponad 150 proc.

Firmy te już obecnie wygenerowały z tego tytułu straty na poziomie przekraczającym roczne zyski z lat ubiegłych, a konieczność bieżącej sprzedaży wyrobów po cenie niższej niż koszt ich wytworzenia sprawia, że ich wynik finansowy systematycznie się pogarsza.

Alternatywą w wielu przypadkach jest bądź ogłoszenie upadłości, i wtedy nie ma możliwości wznowienia raz przerwanej produkcji, np. po poprawie warunków makroekonomicznych, bądź kontrolowane ograniczanie i ostatecznie zaprzestanie produkcji z zachowaniem zdolności do jej szybkiego wznowienia, co wymaga jednak znacznych zasobów finansowych, którymi aktualnie zakłady produkcyjne generujące straty, nie dysponują.

Kto kupił energię i gaz w kontraktach terminowych, ten ma lepiej

W nieco lepszej sytuacji znalazły się firmy energochłonne, które w latach poprzednich zakupiły część energii elektrycznej i gazu ziemnego na 2022 r. w kontraktach terminowych, po cenach niższych niż bieżące ceny rynkowe.

Nie odczuwają one jeszcze pełnej skali wzrostu kosztów produkcji z tytułu zmiany sytuacji na rynkach energii i gazu. Dotknęły je natomiast w pełni wzrosty cen produkowanego w Polsce przy niezmienionych kosztach węgla i koksu. W większości z nich jednak w 2022 r. strata z tytułu działalności produkcyjnej zapewne jeszcze nie wystąpi.

Przy aktualnych poziomach cen czynników energetycznych większość firm energochłonnych prowadzących w Polsce działalność produkcyjną generowałaby straty.

Ich katastrofalną sytuację mogą nieco złagodzić korzystniejsze od występujących w przeszłości, warunki rynkowe (wyższe ceny produktów i premie od sprzedaży), jednak poziom możliwej do uzyskania z tego tytułu rekompensaty jest dalece niewystarczający i nie przekracza 15 proc. wzrostu kosztów czynników energetycznych.

Komisja Europejska zezwala na pomoc dla firm energochłonnych

Skala problemów finansowych, z jakimi boryka się dzisiaj część firm energochłonnych, wymaga rządowego wsparcia już w 2022 r. Jeśli nie zmienią się zasady ustalania cen na hurtowych rynkach energii elektrycznej, to wówczas w 2023 r. w takiej samej sytuacji znajdzie się większość firm, co będzie wymagało trwającej co najmniej kolejny rok administracyjnej interwencji na dużo większą skalę.

Należy pilnie (jeszcze w 2022 r.) ograniczyć koszty czynników energetycznych dla ponoszących straty, zagrożonych kryzysem bądź likwidacją energochłonnych firm, wprowadzając system bezpośrednich dotacji, na jaki pozwala komunikat Komisji Europejskiej pt. „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” z dnia 24 marca 2022 r.

Mechanizm wyceny energii elektrycznej notowanej na rynku hurtowym a bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie Prawo energetyczne "bezpieczeństwo energetyczne to: stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska".

Ekonomicznie uzasadniony sposób zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego może być interpretowany w różny sposób. Z pewnością jednak w pojęciu tym nie mieszczą się niedobory energii i paliw pierwotnych (gazu i węgla) ani też tak wysokie ich ceny, które zagrażają całej polskiej gospodarce.

Ceny zabójcze nawet dla doskonale zarządzanych, stosujących najnowocześniejsze, najbardziej efektywne technologie zakładów przemysłowych, uzyskujących parametry lokujące je w czołówce europejskich i światowych producentów.

W szczególności za ekonomicznie nieuzasadniony należy uznać mechanizm wyceny energii elektrycznej, który powoduje, że za kupowaną energię elektryczną odbiorcy końcowi płacą w oparciu o koszt wyznaczany przez generację gazową w sytuacji, gdy ceny gazu kształtują wrogie w stosunku do krajów UE działania Federacji Rosyjskiej.

Sektor paliwowo-energetyczny osiąga nadmierne, nieoczekiwane zyski

W tych warunkach w krajach europejskich, w tym w Polsce, sektor paliwowo-energetyczny konsumuje nadmierne, nieoczekiwane zyski.

Przy czym ich wysoki poziom nie wynika z optymalizacji technologicznej, organizacyjnej czy kosztowej, a jedynie jest efektem sprzyjającej sytuacji geopolitycznej i stosowania światowych (nie krajowych) cen paliw, które osiągają nieracjonalne poziomy w wyniku toczącej się na Ukrainie wojny.

Zyski te generowane są kosztem zakładów produkcyjnych, które w zaistniałej sytuacji zmuszane są ograniczać produkcję, co wprost prowadzi do upadku najbardziej energochłonnych branż polskiego przemysłu. Jest to zła polityka, bowiem nadzwyczajne zyski górnictwa i energetyki nie zniwelują negatywnych dla całej polskiej gospodarki skutków likwidacji wielu przedsiębiorstw produkcyjnych.

Utrzymanie działalności produkcyjnej firm zagrożonych likwidacją jest korzystne również dla branży paliwowo-energetycznej, pozwoli jej bowiem uzyskiwać wyniki finansowe na dotychczasowym poziomie, ponieważ środki, które trafią do przemysłu, zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów paliw i energii, przy utrzymaniu aktualnego poziomu ich konsumpcji. Efektem drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej kupowanej z Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (KSE) jest obserwowany już dzisiaj spadek zapotrzebowania.

To, czy nastąpi kontynuacja obserwowanego aktualnie spadkowego trendu (żółta linia na wykresie), będzie zależało od tego, czy w Polsce zostaną wdrożone regulacje umożliwiające skuteczną ochronę przemysłowych zakładów energochłonnych przed rosnącymi nadmiernie kosztami paliw i energii.

Światowe i krajowe ceny paliw a koszty produkcji energii elektrycznej w różnych technologiach

W Polsce podstawowym paliwem stosowanym do produkcji energii elektrycznej jest węgiel kamienny. Dla celów energetycznych wydobyto go w latach 2019, 2020, 2021 odpowiednio: 49,55 mln ton, 42,11 mln ton i 42,42 mln ton.

Do kwietnia 2022 r. wielkość wydobycia wyniosła 14,73 mln ton. Koszt wydobycia węgla kamiennego w polskich kopalniach wyniósł w latach 2019, 2020, 2021 odpowiednio: 346,91 PLN/t, 368,77 PLN/t, 359,37 PLN/t. Natomiast 377,30 PLN/t w roku 2022.

Ceny węgla kamiennego sprowadzanego z RPA i notowanego na ARA od początku 2022 r. są zdecydowanie wyższe, co prezentuje poniższy wykres.

Koszty zmienne produkcji energii elektrycznej (paliwa i uprawnień do emisji CO2) zależą w znacznej mierze od sprawności i emisyjności bloków węglowych, a więc od ich wieku, stanu technicznego, ale i stosowania właściwych gatunków węgla.

Średnio ważony koszt energii elektrycznej produkowanej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w źródłach energii elektrycznej o krańcowo różnych, zmiennych kosztach produkcji uzależniony jest od jej struktury.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż technologia o najwyższym koszcie zmiennym – generacja gazowa – odpowiada w roku 2022 jedynie za 5,6 proc. wyprodukowanej na potrzeby KSE energii elektrycznej.

Najwięcej, bo 45,4 proc. wyprodukowano w elektrowniach na węgiel kamienny.

W całym pierwszym półroczu 2022 roku wielkość krajowego wydobycia węgla kamiennego wyniosła ok. 27,9 mln ton i była na poziomie pierwszego półrocza 2021 r. Rekordową miesięczną produkcję – 5,5 mln ton – polskie kopalnie zanotowały w marcu tego roku. Z kolei zapas węgla na zwałach w końcu czerwca tego roku wynosił ok. 1,5 mln ton.

W tym samym czasie import węgla do Polski wyniósł 5,6 mln ton, w tym 1,5 mln ton to węgiel koksujący.

Koszty zmienne produkcji energii elektrycznej w Polsce w wybranych technologiach, przy krajowych i światowych cenach węgla kamiennego, w starych i nowych blokach elektrowni systemowych.

Wykresy powyżej pokazują ogromną różnicę w kosztach produkcji energii elektrycznej w źródłach na węgiel kamienny wycenianych przez rynki globalne a w kraju. Przypominamy, iż zgodnie z deklaracjami polityków, bezpieczeństwo energetyczne Polski miała zapewnić energetyka oparta o wydobywany w kraju węgiel kamienny.

Działania krajów europejskich podejmowane w celu łagodzenia skutków drastycznych wzrostów rynkowych cen czynników energetycznych

W dniu 24 marca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła "Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy", które otwierają nowe możliwości interwencji na rynkach energii elektrycznej i gazu w celu ich ustabilizowania, a kolejne państwa członkowskie UE przyjmują na tej podstawie odpowiednie regulacje.

Zgodnie z treścią komunikatu, na obszarze UE dopuszczalna jest pomoc państwa, udzielana energochłonnym odbiorcom przemysłowym, w celu złagodzenia skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu.

W oparciu o ten dokument, Francja, Luksemburg, Hiszpania, Niemcy i Rumunia wprowadziły regulacje, które chronią energochłonnych producentów już dzisiaj, a kolejne kraje do nich dołączają.

Koalicja rządząca w Niemczech przedstawiła nowy pakiet stymulujący gospodarkę, wart 65 mld euro, zapowiadając wprowadzenie podatku od nadmiarowych przychodów (windfall tax) niektórych spółek oraz likwidację dopłaty do OZE. Nie ulega żadnej wątpliwości, że podobne rozwiązania powinny być wprowadzone także w Polsce.

Opis mechanizmu rekompensującego wzrost cen energii elektrycznej i gazu dla energochłonnych odbiorców przemysłowych w Niemczech

Komisja Europejska 14 lipca 2022 r. zatwierdziła niemiecki program pomocowy, pozwalający na ograniczanie kosztów energii dla energochłonnych odbiorców przemysłowych. Łączna wartość programu szacowana jest na 5 mld euro.

Jego celem jest złagodzenie skutków wzrostu cen energii i gazu ziemnego oraz uniknięcie zagrożenia dla funkcjonowania niemieckich firm energochłonnych, szczególnie mocno dotkniętych wysokimi cenami energii elektrycznej i gazu. Dzięki temu firmy energochłonne mogą wystąpić o dotację na pokrycie nadmiernych kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Mechanizm dopłat pokrywa różnicę między średnią ceną tych mediów z roku 2021 w podwójnej wysokości a ceną, jaką płacą te firmy w miesiącu, którego dotyczy składany o udzielenie dotacji wniosek. Przy czym jej wysokości może wynieść od 2,2 do 50,0 mln euro na firmę, w zależności od gałęzi przemysłu, poziomu „kosztów kwalifikowanych” oraz wysokości ponoszonej przez firmę straty.

Dopłaty są udzielane do kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego w okresie od lutego do września 2022 r., na podstawie wytycznych w sprawie programu ograniczania kosztów energii, opublikowanych przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (niem. BMWK), przez Urząd ds. Kontroli Eksportu (niem. BAFA), a wynikające z nich koszty pokrywane są z części budżetowej będącej w dyspozycji BAFA.

KE akceptując niemiecki program, uznała go za zgodny z regułami pomocy publicznej, przyjmując za podstawę „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (Ramy Kryzysowe UE z 24 marca 2022 r.).

Rozwiązanie proponowane do wprowadzenia w Polsce. Opcja niemiecka

W polskich warunkach niezbędne jest wdrożenie tymczasowego rozwiązania chroniącego odbiorców energochłonnych przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, analogicznie do zastosowanego przez Niemców.

Istotne jest, by jeszcze w bieżącym roku (2022) wdrożony mechanizm zapewnił pokrycie strat, które powstały w firmach energochłonnych w wyniku drastycznego wzrostu kosztu czynników energetycznych, umożliwiając im uzyskiwanie bezpośrednich dotacji, analogicznie jak to robią firmy niemieckie. Jeśli nie zmienią się zasady wyceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, mechanizm ten musi funkcjonować również w roku przyszłym (2023).

Oczywiście lepszym rozwiązaniem byłoby administracyjne ograniczenie cen energii elektrycznej, zużywanej przez przemysłowych odbiorców energochłonnych, by narastaniu strat w produkcji przemysłowej zapobiegać.

Polski mechanizm można oprzeć o istniejący Fundusz Wypłaty Różnicy Cen (FWRC), powołany ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, którego dysponentem jest minister właściwy ds. energii (obecnie minister klimatu i środowiska).

Dla jakich firm energochłonnych powinna być kierowana pomoc?

Aktualnie z funduszu dokonywane są wypłaty sprzedawcom gazu na pokrycie części kosztów gazu sprzedawanego odbiorcom chronionym oraz tzw. rekompensaty węglowe. Możliwe jest wprowadzenie w tym mechanizmie zmian, które pozwolą na objęcie nim odbiorców energochłonnych.

Środek należy kierować do firm intensywnie korzystających z energii, w szczególności zakładów energochłonnych z sektorów zagrożonych ucieczką emisji, zużywających rocznie nie mniej niż 1 GWh energii elektrycznej, przy udziale kosztów nabycia gazu ziemnego i energii elektrycznej w kosztach produkcji nie mniejszym niż 3,0 proc. oraz działających na rynkach globalnych – nie mających możliwości przenoszenia zwiększonych kosztów produkcji na odbiorców.

Pomoc winna być udzielana w formie dotacji z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Dokonywane zaliczkowo co kwartał wypłaty dotacji podlegałyby rozliczeniu po zakończeniu okresu, za który udzielana jest pomoc (np. roku), w terminie, w którym dostępne będą wszystkie dane dotyczące zużycia energii elektrycznej i paliw oraz księgowe, potwierdzające poziom poniesionych kosztów paliw i energii, a także wyniki finansowe przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji wyznaczałby liczony oddzielnie iloczyn różnicy średnich jednostkowych cen zakupu energii elektrycznej i gazu, płaconych przez beneficjenta pomocy, w kwartale, za który udzielana jest dotacja, i podwojonych średnich cen tych nośników zapłaconych (przez beneficjenta) w roku poprzedzającym rok, za który udzielana jest pomoc (dla roku 2022 za rok 2021), pomnożonej przez wolumen ich zużycia z kwartału, za który składany jest wniosek o dotację. FWRC powinien zostać zasilony dodatkowymi środkami pochodzącymi z aukcji uprawnień do emisji CO2, nadwyżki opłaty przejściowej, opłaty OZE, a także z budżetu państwa.

Wprowadzenie powyższych rozwiązań w polskich warunkach wymagać będzie przeprowadzenia szeregu zmian legislacyjnych w obowiązujących Ustawach o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, Prawie Energetycznym oraz o zmianie Ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Alternatywą jest przygotowanie odrębnej ustawy.

Istotnym jest jednak, by oczekiwane przez przemysł rozwiązania - w trybie pilnym - zostały przygotowane najpóźniej do końca września 2022 roku.

