Wsparcie węgla z rynku mocy po 2025 roku nie przeszło. To nie koniec

ITRE, komisja Parlamentu Europejskiego, odrzuciła poprawkę polskich europosłów zakładającą dopuszczenie wsparcia elektrowni węglowych z rynku mocy po 2025 roku. Ale to nie koniec batalii o przedłużenie rynku mocy dla węgla do 2028 roku, czego chce Polska.

Polska w trakcie prac nad rewizją rozporządzenia unijnego zgłosiła postulat przedłużenia do końca 2028 roku (a więc - w porównaniu z obecnym stanem - o 3,5 roku) możliwości korzystania z rynku mocy przez instalacje, które emitują ponad 550 g CO2/ kWh, co dotyczy elektrowni węglowych.

Maciej Burny, prezes Enerxperience, wskazuje, że ITRE (Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego) przyjęła stanowisko w sprawie wspomnianego rozporządzenia, które nie odnosi się do polskiego postulatu przedłużenia rynku mocy; poprawka polskich europosłów bliźniacza do rządowego postulatu nie przeszła.

- Osłabia to szansę na przeforsowanie tego postulatu na dalszym etapie negocjacji w trilogu (Parlament Europejski, Rada UE, Komisja Europejska - red.), ale jest to nadal możliwe, jeśli Rada UE uwzględni go w swoim stanowisku - komentuje Maciej Burny.

Polska w trakcie prac nad zmianą rozporządzenia o rynku energii elektrycznej, którego projekt rewizji wyszedł z Komisji Europejskiej, zgłosiła postulat przedłużenia do końca 2028 roku, a więc - w porównaniu z obecnym stanem o 3,5 roku - możliwości korzystania z rynku mocy przez instalacje, które emitują ponad 550 g CO2/kWh.

- Gdyby polski postulat przedłużenia rynku mocy dla takich instalacji przyjęto, to "kupilibyśmy" sobie trochę więcej czasu na zastąpienie mocy węglowych, które - po wyjściu z rynku mocy - stałyby się nieopłacalne i jako takie zapewne byłyby wyłączane - komentowała niedawno dla WNP.PL dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, dyrektorka Programu Elektroenergetyka w think tanku Forum Energii.

Podała też, że z analiz Forum Energii wynikało, że po utracie wsparcia z rynku mocy w latach 2025-2026 mogłoby zostać wyłączonych około 7,5 GW mocy węglowych.

"Postulowana przez Polskę derogacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jeżeli w ramach aukcji rynku mocy nie zostanie zakontraktowana wystarczająca moc, która - w ocenie operatora systemu przesyłowego (tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych - red.) - zapewni bezpieczeństwo energetyczne, to możliwe byłoby zorganizowanie aukcji dodatkowej, w której udział mogą wziąć również podmioty niespełniające limitu emisyjnego 550 g CO2/kWh" - wyjaśnia intencje Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) - w odpowiedzi na pytania WNP.PL (połowa lipca 2023 r.).

Resort stwierdził, że oznacza to, iż "aukcje dodatkowe nie są dedykowane żadnym konkretnym technologiom ani jednostkom wytwórczym, a decyzja o ich przeprowadzeniu nastąpi w wyjątkowych, ściśle określonych okolicznościach".

Europosłowie z dystansem do przedłużenia rynku mocy dla węgla; polska poprawka nie przeszła

19 lipca 2023 roku odbyło się ważne dla dalszych losów polskiego postulatu głosowanie w Parlamencie Europejskim. Sprawą rewizji rozporządzenia o rynku energii elektrycznej zajmowała się wtedy Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego (PE).

ITRE - wskazuje Maciej Burny, prezes firmy doradczej Enerxperience - przyjęła stanowisko, dotyczące zmian rozporządzenia o rynku energii elektrycznej, które ponadto - w odrębnym głosowaniu - zaakceptowano jako stanowisko wyjściowe całego PE do negocjacji w ramach trilogu - tzn. pomiędzy przedstawicielami PE, Rady UE i komisji Europejskiej.

- Stanowisko ITRE nie odnosi się do postulowanego przez Polskę na forum Rady UE przedłużenia do końca 2028 roku możliwości korzystania z rynku mocy przez instalacje, które emitują ponad 550 g CO2/kWh, a więc elektrownie węglowe - informuje Maciej Burny. - Podczas posiedzenia ITRE była głosowana poprawka posłów Jerzego Buzka i Zdzisława Krasnodębskego, bliźniacza do postulatu polskiego rządu, ale nie przeszła... Osłabia to szansę na przeforsowanie tego postulatu na dalszym etapie negocjacji w trilogach, ale to nadal możliwe, jeśli Rada UE uwzględni go w swoim stanowisku.

W każdym razie - wyjaśnia Macieju Burny - wyniki głosowania w komisji ITRE oznaczają, że przedstawiciele PE przystąpią do negocjacji w ramach trilogu treści rewizji rozporządzenia o rynku energii elektrycznej - bez postulatu przedłużenia do końca 2028 roku możliwości korzystania z rynku mocy przez instalacje, które emitują ponad 550 g CO2/kWh.

- To nie oznacza, że taki postulat ostatecznie nie zostanie uwzględniony w zmienianym prawie, ale aby tak się mogło stać, przedłużenie rynku mocy musi zostać zaakceptowane przez Radę UE. Na razie nie przyjęła ona swojego stanowiska rewizji rozporządzenia o rynku energii elektrycznej i nie wiadomo, czy zaakceptuje przedłużenie rynku mocy do 2028 r. dla wspomnianego rodzaju instalacji - akcentuje Maciej Burny.

Teraz czas na stanowisko Rady UE, ale najpewniej przyjdzie na nie dość długo poczekać

Ryszard Pawlik, doradca parlamentarny europosła Jerzego Buzka, odnosząc się po głosowaniu w ITRE do pytania "co dalej", stwierdził, że: "W zasadzie musimy czekać na to, co wydarzy się w Radzie (prawdopodobnie dopiero we IX) (...) W PE na sesji plenarnej we IX też może być jeszcze, w teorii, podważony mandat do negocjacji, co otwarłoby drogę do nowych poprawek itd. - ale to raczej mało realne".

Zapytaliśmy MKiŚ, kiedy należy spodziewać uzgodnienia na poziomie Rady UE projektu zmiany rozporządzenia o rynku energii elektrycznej, co pokaże, czy Rada UE opowie się za przedłużeniem rynku mocy dla węgla, czy nie.

"Uzgodnienie na poziomie Rady UE projektu nastąpi w momencie uzyskania kompromisu dla całości tekstu. Obok derogacji dla rynku mocy również obszar kontraktów różnicowych jest jednym z tych, w ramach którego negocjacje nadal trwają. Należy jednak podkreślić, że część państw członkowskich, Komisja Europejska, prezydencja szwedzka oraz aktualna prezydencja hiszpańska wykazują się zrozumieniem dla polskich argumentów o potrzebie wprowadzenia rozwiązań dedykowanych rynkowi mocy, celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego" - wskazało MKiŚ w odpowiedzi na pytania WNP.PL, w połowie lipca 2023 r.

Obecnie posiedzeniom Rady UE przewodniczy Hiszpania. Maciej Burny mówi, że przed wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii (23 lipca 2023 r.) pojawiły się propozycje kompromisów, w których prezydencja sugeruje zaostrzenie warunków stosowania ewentualnego przedłużenia rynku mocy dla węgla do końca 2028 roku.

- Konkretnie jest tam m.in. propozycja, że ostatecznie to Komisja Europejska miałaby dawać zgodę na przedłużenie wsparcia, analizując wpływ takiej derogacji na emisję CO2 w danym kraju. Nie wiadomo jednak, jak Bruksela miałaby to oceniać, skoro przedłużenie wsparcia węglówek w rynku mocy oznaczałoby wzrost emisji, przynajmniej w krótkim - średnim terminie - komentuje Maciej Burny.

Po niedzielnych wyborach sytuacja jest skomplikowana: prawicowa koalicja - wbrew przewidywaniom - nie zyskała większości w hiszpańskim parlamencie, co może skutkować kontynuacją obecnych rządów socjalistów, ale oczywiście życie może napisać inny scenariusz. Wcześniej oceniano, że prawicowa koalicja (Partia Ludowa i partia Vox) może być bardziej przychylna dla węgla od socjalistów, bo - jak mówi Maciej Burny - "czasem było słychać od nich ogólne postulaty o powrocie do węgla".

- Ostatecznie jednak więcej o stanowisku Rady UE w sprawie przedłużenia rynku mocy dla węgla do końca 2028 r. będzie wiadomo prawdopodobnie w październiku, bo dopiero wówczas temat zmian rozporządzenia o rynku energii elektrycznej ma być poruszany podczas posiedzenia Rady UE. Zatem obecnie sprawa przedłużenia rynku mocy dla węgla po myśli Polski, czyli do końca 2028 roku, nie jest jeszcze przesądzona - komentuje Maciej Burny.

Koszt rynku mocy ponoszą odbiorcy energii i są to miliardy złotych rocznie

Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk przypomniała, że ostatnią główną aukcją rynku mocy, w której mogły uczestniczyć elektrownie węglowe, była aukcja z 2020 roku, z dostawą mocy na 2025 rok.

- Wtedy zawarto kontrakty dla bloków węglowych na I półrocze 2025 r., bo formalnie to od 1 lipca 2025 roku źródła węglowe nie mogą być wspierane z rynku mocy. Przy tym trzeba pamiętać, że wszystkie umowy na dostawy mocy zawarte do końca roku 2019 zachowują ważność niezależnie od tego, czy ich beneficjenci spełniają limity emisji 550 g CO2/MWh - zaznaczyła Aleksandra Gawlikowska-Fyk.

W Polsce rynek mocy został wprowadzony ustawą z 2018 roku. Oznaczało to, w uproszczeniu, że po uruchomieniu rynku mocy elektrownie będą dostawać wynagrodzenie za utrzymanie mocy dyspozycyjnych wymaganych dla bezpiecznej pracy KSE, czyli za gotowość do dostarczania energii do sieci, a nie tylko za produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.

W praktyce polski rynek mocy ruszył w 2021 roku, który był pierwszym rokiem realizacji kontraktów mocowych zawieranych w ramach aukcji rynku mocy. Koszty rynku mocy ponoszą odbiorcy energii elektrycznej, uiszczając opłatę mocową. Nie są to małe koszty... Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (patrz wykres poniżej) na razie (lata 2021-2023) regularnie znacznie przekraczają 5 mld zł rocznie.