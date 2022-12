Wstrzymanie pracy największego bloku energetycznego w kraju

Od piątku wstrzyma produkcję energii elektrycznej mający zaledwie pięć lat blok 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Rośnie ryzyko braku energii elektrycznej.

- W czasie eksploatacji bloku B11 stwierdzona została usterka układu parowego, w związku z czym podjęto decyzję o ograniczeniu mocy - przekazał Piotr Kutkowski, rzecznik Enei w rozmowie z Business Insider.

B11, bo tak nazywa się w skrócie blok, kosztował 6,4 mld zł. To wysokosprawna jednostka energetyczna na parametry nadkrytyczne o moc 1075 MW brutto. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii blok osiąga sprawność na poziomie 45,6 proc., co pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. w stosunku do emisji starszych bloków wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny.

Jak podawała wcześniej Enea, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie projektu kotła, turbiny i generatora nowego bloku w Elektrowni Kozienice pozwalają na wytworzenie tej samej ilości energii elektrycznej przy mniejszym zużyciu paliwa. Zapewnia to osiągnięcie przez B11 najlepszych parametrów środowiskowych oraz zoptymalizowanie kosztów produkcji energii. Moc 1 075 MW, wysoka sprawność wytwarzania oraz wysoka dyspozycyjność bloku na poziomie ponad 92 proc. sprawiają, że B11 jest rekordzistą w historii krajowej energetyki.

Tyle że w kontraście do tych stwierdzeń stoi fakt, że blok trzeba wyłączyć na około dwa tygodnie. W tym okresie ma być ustalona dokładna przyczyna usterki.

Do wyłączenia dochodzi w okresie, gdy zapotrzebowanie na energię spada z powodu okresu świątecznego. Energetykom ma też sprzyjać ciepła jak na tę porę roku aura. Jednak w przypadku nagłego załamania pogody, może się okazać, że brak prądu z B11 będzie problemem dla systemu energetycznego kraju.