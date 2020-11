Wstydliwy problem ze śmigłami. Recyklingu brak

W Europie do 2023 r. około 14 tys. śmigieł będzie wymagało demontażu w związku z zakończeniem eksploatacji wiatraków. Oznacza to, że w najbliższych latach do utylizacji zostanie przekazane około 60 tys. ton kompozytu. W Polsce recykling śmigieł wiatraków nie jest jeszcze wzywaniem, bo pracujące w Polsce farmy wiatrowe działają stosunkowo krótko.

Rozmawiamy z Jakubem Kosińskim, CMO, członkiem zarządu GP Renewables Group.

- Obecnie stare śmigła po demontażu przeważnie są cięte i mielone, czyli przetwarzane na granulat kompozytowy, ale to jest proces bardzo energochłonny i przez to drogi - mówi Jakub Kosiński.

Nie ma jeszcze skutecznej i efektywnej metody recyklingu łopat wiatraków, ale można próbować dać im drugie życie. Są już ciekawe przykłady wykorzystania nietypowych struktur.