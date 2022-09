Wybór atomowego partnera Polski jest coraz bliżej

Wydaje się, że jest coraz bliżej rozstrzygnięć w polskim programie jądrowym. Premier Mateusz Morawiecki o polskim atomie w kilku ostatnich dniach rozmawiał z wiceprezydent USA Kamalą Harris, prezydentem Korei Południowej Yoon Suk-yeolem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Koreański koncern Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w kwietniu 2022 r. przedstawił polskiemu rządowi ofertę zakładającą budowę 6 reaktorów o łącznej mocy 8,4 GW.

Przedstawiona w październiku 2021 r. oferta francuskiej grupy EDF obejmuje od dwóch do trzech lokalizacji elektrowni jądrowych. Deklarowana łączna moc zainstalowana elektrowni wynosi od 6,6 do 9,9 GWe.

Oferta amerykańskiego Westinghouse ma dotyczyć budowy reaktorów AP 1000. Cztery takie bloki pracują w Chinach a dwa są na końcowych etapach budowy w Stanach Zjednoczonych.

Być może jeszcze w tym tygodniu amerykański koncern Westinghouse przedstawi polskiemu rządowi finansowy komponent amerykańskiej propozycji dotyczącej budowy elektrowni jądrowych.

Przypomnijmy, że pod koniec lipca 2022 r. Westinghouse i amerykański gigant budowlany Bechtel przekazały polskiemu rządowi studium budowy elektrowni jądrowych w Polsce, to tzw. raport Front-End Engineering and Design (FEED). Raport to techniczna część amerykańskiej oferty dla polskiego rządu i jeden z elementów realizacji umowy międzyrządowej pomiędzy Polską a USA w zakresie współpracy na rzecz rozwoju programu energetyki jądrowej, która weszła w życie w lutym 2021 r.

Od połowy sierpnia 2022 r. przedstawiciele Westinghouse kilkukrotnie zapowiadali, że finansowy komponent amerykańskiej oferty zostanie przedstawiony "na dniach".

Strategiczne partnerstwo Polski i Stanów Zjednoczonych także w energetyce

Amerykańska oferta jądrowa ma silne poparcie ze strony amerykańskiego rządu - podobnie zresztą rządy Francji i Korei Południowej silnie wspierają oferty firm ze swoich krajów.

Mateusz Morawiecki w niedzielę, 4 września, na prośbę strony amerykańskiej, rozmawiał telefonicznie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Rozmawiano m.in. o tym, że konieczne staje się poszukiwanie nowych źródeł energii i rozwój m.in. energetyki jądrowej w takich krajach, jak Polska.

Premier podkreślił, że rząd szczegółowo analizuje możliwości w tym zakresie, zarówno jeśli chodzi o budowę dużej elektrowni jądrowej, jak i rozwój tzw. małych modułowych reaktorów jądrowych. Wiceprezydent USA poinformowała o gotowości podzielenia się doświadczeniami amerykańskimi w tym zakresie.

Mateusz Morawiecki i Kamala Harris zgodzili się, że ostatnie miesiące to czas dalszego wzmacniania polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego. Dowodem tego jest decyzja prezydenta Joe Bidena o ustanowieniu w Polsce stałej obecności wojskowej.

Amerykańska oferta ma dotyczyć budowy reaktorów Westinghouse typu AP 1000. Cztery takie bloki pracują w Chinach a dwa są na końcowych etapach budowy w Stanach Zjednoczonych. Chiny planują budowę kolejnych czterech takich jednostek.

Strategiczne partnerstwo Polski i Korei Południowej w energetyce i zbrojeniach

Kilka dni przed rozmową z Kamalą Harris, we wtorek, 30 sierpnia 2022 r. Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk-yeolem. Jak podała kancelaria premiera, omówiono m.in. wzajemną współpracę gospodarczą i wojskową, działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, w tym w obszarze energetyki jądrowej.

- Szef polskiego rządu wyraził zadowolenie z pogłębienia polsko-koreańskich relacji w ciągu ostatnich lat. Polska widzi partnerstwo z Republiką Korei jako istotny element naszej polityki zagranicznej - poinformowano w komunikacie.

Podkreślono, że dotkliwą i nieuniknioną konsekwencją wojny na terenie Ukrainy jest zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego.

- Dlatego Polska podejmuje zdecydowane kroki w kierunku zabezpieczenia tego sektora. Koreański dostawca technologii - Korea Hydro & Nuclear Power - wyraził zainteresowanie udziałem w programie polskiej energetyki jądrowej. 21 kwietnia 2022 r. złożył ofertę na budowę elektrowni jądrowych w Polsce - zaznaczono w komunikacie.

Przypomniano też, że 30 czerwca 2022 r. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zawarła porozumienie z Ministrem Handlu, Przemysłu i Energii Republiki Korei w sprawie współpracy energetycznej w zakresie m.in. technologii wodorowych, OZE, CCU/CCS, elektro-mobilności, inteligentnych sieci, efektywności energetycznej i pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

Koncern Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w kwietniu 2022 r. przedstawił polskiemu rządowi ofertę zakładającą budowę 6 reaktorów o łącznej mocy 8400 MW. Koreańczycy oferują reaktory APR 1400.

Przedstawiciele KHNP zapewniają, że Polska jest dla nich jednym z dwóch najważniejszych rynków w Europie: drugim są Czechy, gdzie trwa przetarg na budowę bloku jądrowego w elektrowni Dukovany.

KHNP zapewnia, że będzie duży udział polskich firm w budowie elektrowni jądrowych w Polsce.

- Udział polskich firm w pracach przy budowie pierwszego bloku jądrowego może wynieść ok. 40 proc., w przypadku ostatniego bloku ten udział może wzrosnąć do ok. 70 proc. - odpowiada na pytanie WNP.PL Yoh-Shik Nam, wiceprezes wykonawczy Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Jak mówi, KHNP rozmawia już z polskimi firmami, które mogłyby wziąć udział w budowie elektrowni jądrowych.

Yoh-Shik Nam zapewnia, że w całym łańcuchu dostaw na budowie elektrowni jądrowych mogą uczestniczyć "setki" polskich firm.

Energetyczne partnerstwo Polski także z Francją. Liczy się polityka

Dzień przed rozmową z prezydentem Korei Południowej, w poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r. Mateusz Morawiecki o współpracy w sektorze energetyki jądrowej rozmawiał w Paryżu prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

- W odniesieniu do elektrowni jądrowych Francja jest naturalnym partnerem - od razu przychodzi na myśl, kiedy myślimy o naszych projektach atomowych. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Chciałbym przyspieszyć ten proces - mówił Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że w październiku 2021 r. francuski koncern EDF złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt obejmujący realizację prac inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowę (EPC – Engineering, Procurement, Construction) od czterech do sześciu reaktorów EPR (European Pressurized Reactor), reprezentujących całkowitą moc zainstalowaną od 6,6 do 9,9 GWe. Oferta obejmuje od dwóch do trzech lokalizacji. Francuzi oferują Polsce reaktory EPR o mocy 1600 MW każdy.

Wstępna oferta obejmuje wszystkie kluczowe parametry programu, takie jak konfiguracja instalacji, schemat przemysłowy, plany rozwoju lokalnego łańcucha dostaw, kosztorys i harmonogram - informuje EDF.

Niby blisko, ale do celu wciąż daleko. Balansowanie między trzema partnerami

Rozmowy z prezydentami krajów, które oferują Polsce technologie jądrowe świadczą o tym, że w polskim programie jądrowym nastąpiło przyśpieszenie. Nie można więc wykluczyć, że już wkrótce po przedstawieniu części finansowej amerykańskiej oferty polski rząd dokona wyboru technologii dla polskich elektrowni jądrowych.

Polski rząd na razie balansuje pomiędzy trzema dostawcami. W wypowiedzi dla Polsat News Mateusz Morawiecki powiedział, że oferty francuskiego EDF i amerykańskiego Westinghouse się nie wykluczają.

- Wręcz przeciwnie. Mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że dla głównego francuskiego producenta energii EDF (Electricite de France) jednym z głównych partnerów jest właśnie amerykański Westinghouse. I obie strony na to zresztą również wskazują - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że "wyobraża sobie, że takie partnerstwo może bardzo dobrze zadziałać".

Co ciekawe, w tej układance może doskonale odnaleźć się także koreański KHNP. Koreański przemysł produkuje bardzo wiele elementów dla elektrowni jądrowych produkcji Westinghouse, więc jeżeli zostanie wybrana amerykańska oferta, to Koreańczycy i tak będą mieli swój udział w polskim programie jądrowym - choć oczywiście mniejszy, niż gdyby polska wybrała reaktory APR 1400.

W ostatnich miesiącach widoczne jest zacieśnienie relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową. Te dwa kraje są ważne, ale mają poważną wadę - jak wiadomo nie należą do Unii Europejskiej, do której należy z kolei Francja. Wiadomo, że wybór technologii jądrowej to związanie się z dostawcą technologii na kilkadziesiąt lat, wiec nie jest to tylko wybór technologiczny i ekonomiczny, ale także - a może nawet przede wszystkim - wybór polityczny.

