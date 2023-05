Wydadzą miliardy na likwidację słupów energetycznych

PGE Dystrybucja w 2022 roku wydała setki milionów złotych na kablowanie sieci średniego napięcia, a do 2027 roku planuje wyasygnować na to kilka miliardów złotych. O programie kablowania sieci rozmawiamy z Jarosławem Kwaskiem, prezesem zarządu PGE Dystrybucji.





PGE Dystrybucja realizuje program kablowania sieci średniego napięcia.

- Na koniec 2022 roku osiągnęliśmy poziom około 23 proc. skablowania linii średniego napięcia. Naszym celem - w perspektywie kilkuletniej, do 2027 roku - jest osiągnięcie 30 proc. - mówi Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucji.

Ważnym elementem w projekcie jest zakup przez PGE Dystrybucję maszyny do kablowania sieci, która - jeżeli inwestycja jest dobrze przygotowana - jest w stanie ułożyć nawet około 5 km linii kablowej dziennie - wyjaśnia nasz rozmówca.

PGE Dystrybucja, jak informuje Jarosław Kwasek, w 2022 roku skablowała około 500 km linii średniego napięcia, wydając na ten cel kilkaset milionów złotych, a w kolejnych latach na kablowanie sieci planuje wyasygnować łącznie kilka miliardów złotych.

Poniżej rozmowa z Jarosławem Kwaskiem w całości:

- Do 2027 roku będzie to kwota ponad 7 mld zł (…) To pokazuje też, jaki portfel zamówień można budować, jeśli chodzi o potencjalnych wykonawców; wiadomo, że wszystkiego sami nie zrobimy i będziemy się opierać na wykonawstwie zewnętrznym - komentuje Jarosław Kwasek.

W PGE Dystrybucji 2027 rok nie zamyka programu kablowania sieci średniego napięcia - to nie data końcowa programu.

- Oczywiście później będziemy dalej kablowali nasze linie średniego napięcia, będziemy chowali je w ziemi - mówi Jarosław Kwasek.

W dalszej części rozmowy Jarosław Kwasek mówi m.in. o korzyściach z kablowania sieci dla klientów PGE Dystrybucji. Czasami może nie całkiem oczywistych...

- Myślę, że kablowanie sieci ma też walor estetyczny. Nie ma dużych słupów, nie ma linii, które często przebiegały nad posesjami czy w obrębie posesji - dodaje Jarosław Kwasek.

PGE Dystrybucja należy do grupy PGE, zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej. Swoim zasięgiem obejmuje obszar 129 829 mkw. (około 41 proc. powierzchni Polski).