Wydamy 4 mld zł na inwestycję energetyczną z głębokiego PRL

PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą razem współpracować przy projekcie budowy elektrowni szczytowo-pompowej Młoty. Moc elektrowni ma wynieść 750 MW.

Pomysł budowy elektrowni sięga jeszcze rządów Władysława Gomułki. Budowę rozpoczęto za rządów Edwarda Gierka. Gdyby elektrownia szczytowo-pompowa Młoty powstała, byłaby największą tego typu siłownią w Polsce. Jej moc wyniosłaby 750 MW.

Koszt dokończenia budowy elektrowni Młoty to ok. 3-4 mld zł. Taka inwestycja wsparłaby rozwój niesterowalnych odnawialnych źródeł energii, pełniąc rolę magazynu energii.

Rząd pracuje nad przygotowaniem projektu ustawy dotyczącej rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych. Ustawa ma zostać przyjęta jeszcze w 2022 r.

Analizy techniczne przeprowadzone przez grupę PGE wykazują możliwość kontynuacji prac i realizację tego projektu.

W sierpniu 2022 r. uruchomione zostało studium wykonalności dla wznowienia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Jego celem jest uzyskanie informacji o pracach, jakie należy wykonać w celu kontynuacji inwestycji, szczegółowej koncepcji technicznej elektrowni, jak również całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Wyniki studium oraz dalsze decyzje w projekcie spodziewane są w czerwcu 2023 r.

Kilka miliardów złotych do wydania. Ale to się opłaci

Otrzymane wyniki będą kluczową informacją do podjęcia kolejnych kroków, zmierzających ku realizacji budowy ESP "Młoty". Zgodnie z harmonogramem ukończenie inwestycji planuje się w 2030 roku.

Projekt Młoty to elektrownia szczytowo-pompowa o mocy 750 MW. Znajduje się ona w pobliżu miasta Bystrzyca Kłodzka, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim. Elektrownia Młoty jest najbardziej zaawansowanym projektem budowy elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce.

Oczywiście sporym wyzwaniem będzie sfinansowanie dokończenia projektu. Kilka lat temu szacowano, że może to kosztować ok. 3 mld złotych, potem pojawiła się kwota 4 mld zł. To inwestycja na pierwszy rzut oka spora, ale przy przeliczeniu na 1 MW mocy nie robi już takiego wrażenia. W przypadku 3 mld zł koszt budowy 1 MW to 4 mln zł, a w przypadku 4 mld jeden MW mocy kosztuje 5,3 mln zł. Takie źródła będą pracowały przez dobrych kilkadziesiąt lat.

Początki inwestycji sięgają czasów Władysława Gomułki

Pomysł budowy elektrowni szczytowo-pompowej Młoty pojawił się w roku 1968. Prace budowlane ruszyły w 1972 r. Początkowo postępowały dość powolnie, w roku 1979 przyśpieszyły po decyzji Rady Ministrów, która uznała elektrownię za jedną z priorytetowych inwestycji w kraju.

Jednak już w 1981 r. prace wstrzymano. Kilka lat później roboty wznowiono, w 1989 r. przeprowadzono prace zabezpieczające. Od tego czasu na terenie budowy, poza pojawieniem się nietoperzy, niewiele się działo. Wybudowane obiekty elektrowni zdobyły dużą popularność w środowisku grotołazów.

W nowej rzeczywistości ustrojowej projekt stał się własnością Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. W 2000 r. Kogeneracja zawiązała z elektrowniami Turów i Opole, Zakładem Energetycznym Wałbrzych oraz dwoma spółkami energetycznymi konsorcjum, które miało dokończyć budowę elektrowni Młoty. Konsorcjum zleciło Energoprojektowi Warszawa opracowanie analizy opłacalności dokończenia budowy elektrowni. Analizy nie pokazały jednak, że inwestycja będzie ekonomicznie uzasadniona.

Przekształcenia własnościowe, francuski wątek i pieniądze z Unii

W roku 2000 Kogeneracja trafiła na Giełdę Papierów Wartościowych i została przejęta przez francuski koncern energetyczny EDF. Wraz z przejęciem Kogeneracji przez EDF to on został właścicielem projektu Młoty i ponad 50 hektarów terenu, na którym miała powstać elektrownia.

Francuski koncern prowadził analizy opłacalności projektu. Dzięki zabiegom EDF projekt Młoty znalazł się nawet na liście 250 projektów z dziedziny infrastruktury energetycznej w całej UE, które miały uzyskać wsparcie finansowe ze środków unijnych w wysokości 5,85 mld euro. Komisja Europejska opublikowała tę listę w październiku 2013 r.

Jednak w listopadzie 2017 r. polskie aktywa EDF w energetyce konwencjonalnej, w tym ZEW Kogeneracja, kupiła PGE, stając się właścicielem projektu elektrowni Młoty.

Samorządowcy są za zrealizowaniem inwestycji. Duże korzyści dla regionu

Dokończenie tej inwestycji było rozważane przez władze samorządowe w drugiej dekadzie XXI wieku, w wyniku czego inwestycja ta została ujęta w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka z roku 2013 (zaktualizowanym w roku 2018 oraz zmienionym w 2020), Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, a także w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach inwestycji mają powstać dwa zbiorniki wodne, które dzięki swojej specyfice funkcjonowania, dodatkowo pełniłyby funkcje przeciwpowodziową na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

Elektrownia zostanie podłączona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego linią wysokiego napięcia 400 kV, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Inwestycja potrzebna do stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego

- Elektrownie szczytowo-pompowe to jedyna jak dotąd technologia wielkoskalowych magazynów energii. Tylko przez ostatnie cztery lata moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła z 8,7 GW w 2018 do 20,3 GW w 2022 r. Dlatego też realizacja projektu ESP „Młoty" nie tylko wesprze krajową transformację energetyczną, ale także ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- Nasz udział w krajowym rynku elektrowni szczytowo-pompowych wynosi około 90 proc. Dlatego chcemy wykorzystać nasze doświadczenie i rozwijać tę technologię we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy budowie ESP "Młoty" - dodaje Wojciech Dąbrowski.

Mocy z odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przybywa bardzo szybko, niestety możliwości jej magazynowania już nie.

- Elektrownie szczytowo-pompowe nadal stanowią jeden z najlepszych wielkoskalowych magazynów energii – potrzebujemy ich nie tylko, by rozwijać OZE, ale również ze względu na wsparcie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kryzysowych sytuacjach. Potencjał magazynów energii pozwala akumulować energię ze źródeł odnawialnych i w bardzo krótkim czasie uruchomić duży zasób energetyczny, który zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną - mówi dr Przemysław Ligenza, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Realizacja projektu PGE pozwoli na zastosowanie nowoczesnych, a jednocześnie nieskomplikowanych technologii oraz na długoletnią, w pełni "zieloną" produkcję energii. Przedsięwzięcie posiada również ważny wymiar społeczno-ekonomiczny – w wyniku jego realizacji możliwie będą oszczędności w zużyciu węgla dla potrzeb energetycznych, pobudzenie lokalnego rynku pracy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy - uzupełnia prezes Ligenza.

Możliwe systemowe wsparcie dla elektrowni szczytowo-pompowych

Kilka tygodni temu wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował, że przygotowywany jest projekt specustawy dot. elektrowni szczytowo-pompowych. Ustawa ma być przyjęta jeszcze w 2022 r. i ma przyśpieszyć procesy inwestycyjne przy budowie elektrowni szczytowo-pompowych.

Budowę dwóch elektrowni szczytowo-pompowych planuje także grupa Tauron – planowana Elektrownia Rożnów miałaby mieć moc 700 MW. W przedstawionej 22 czerwca 2022 r. nowej strategii grupy zaznaczono jednak, że ich rozwój będzie uzależniony od „korzystnego otoczenia regulacyjnego”.