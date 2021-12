Wydarzenia roku na rynku energii. Komentują PGE, Orlen i TGE

2021 rok przejdzie do historii jako czas bezprecedensowego wzrostu cen gazu i uprawnień do emisji CO2, a w konsekwencji cen energii elektrycznej, ale także jako okres rosnącego zainteresowania odbiorców energią z OZE, poprawy bilansu w handlu zagranicznym energią elektryczną i przyspieszonej transformacji energetycznej - wynika z komentarzy uzyskanych od PGE, PKN Orlen i Towarowej Giełdy Energii.

Wśród preferencji energia z OZE, wzrost eksportu

Pierwszy rok w strategii odejścia od węgla

Wzrost zapotrzebowania na energię z węgla

- Jednocześnie zmienność rynkowa w zakresie tych towarów, a w rezultacie również w cenach energii elektrycznej, z pewnością była istotną różnicą w stosunku do poprzednich lat. Dodatkowo na rynku polskim doszło do serii wyłączeń źródeł opalanych węglem kamiennym i brunatnym - wskazuje Jarosław Dybowski.- Innym obserwowanym zjawiskiem, które ma również coraz większy wpływ na sektor, jest wzrost świadomości ekologicznej polskich klientów. Polskie podmioty i firmy wśród swoich preferencji na wysokiej pozycji umieszczają pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych. Trend ten w połączeniu ze znaczącym wzrostem bieżących cen energii napędza zainteresowanie odbiorców wieloletnimi umowami typu „Corporate PPA” - dodaje Jarosław Dybowski.Zdaniem Piotra Zawistowskiego, prezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii (TGE), największy wpływ na krajowy rynek energii w 2021 roku miały zdarzenia na europejskim rynku, tj. wzrost kosztów zakupu certyfikatów emisji CO2 przez wytwórców oraz paliw kopalnych - zarówno węgla, jak i gazu.- Zdarzenia te spowodowały bardzo duże wzrosty cen także w Polsce, co znalazło odzwierciedlenie na giełdowym rynku energii prowadzonym przez TGE. Należy też wspomnieć, że istotnie zmieniło się saldo eksportu/importu energii w naszym kraju, z przesunięciem w stronę eksportu. Dodatkowym czynnikiem był spadek produktywności z generacji wiatrowej, co miało również wpływ nie tylko na ceny energii, ale także na bilans mocy w systemach elektroenergetycznych - komentuje Piotr Zawistowski.Z informacji uzyskanych od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, że listopad 2021 r. był czwartym miesiącem z rzędu, w którym Polska była eksporterem netto energii elektrycznej. Niemniej po 11 miesiącach 2021 r. Polska podobnie jak w analogicznym okresie 2020 była importerem netto energii elektrycznej, ale przewaga importu nad eksportem wynosiła około 1373 GWh, a po pierwszych 11 miesiącach 2020 wyniosła prawie 12317 GWh.Prezes TGE wskazuje, że ważnym wydarzeniem w 2021 roku był start projektu Interim Coupling. Jego celem była integracja zorganizowanych rynków energii elektrycznej dnia następnego. Inicjatywa zmierzała do włączenia alokacji zdolności na granicach państw 4M MC (Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii) do obszaru Multi-Regional Coupling (MRC), w którym uczestniczyła także Polska.- Proces market coupling na wspólnym europejskim rynku dnia następnego, którego integralną częścią jest TGE, został poszerzony o nowe połączenia transgraniczne, tj. Polska-Niemcy, Polska-Czechy, Polska-Słowacja oraz Niemcy-Czechy, Austria-Czechy, Austria-Węgry, Czechy-Słowacja, Węgry-Słowacja i Węgry-Rumunia. Do czerwca 2021 roku międzysystemowy handel energią na TGE możliwy był jedynie ze Szwecją i Litwą. Udostępnienie transgranicznych przepustowości do handlu energią elektryczną na kolejnych granicach było dużym sukcesem - mówi Piotr Zawistowski.Wojciech Dąbrowski zaznacza, że 2021 rok był bardzo ważny dla grupy PGE, bo to pierwszy rok strategii Grupy PGE, która zakłada plan odejścia od węgla, rozwój portfela źródeł odnawialnych i dekarbonizację ciepłownictwa.- Nasze działania koncentrowały się głównie na realizacji inwestycji, które przybliżą nas do neutralności klimatycznej, jak i usprawnią działania organizacji, jak prace nad łącznością LTE450 w obszarze dystrybucji czy zapewnienie jeszcze lepszej obsługi klienta - mówi Wojciech Dąbrowski.- Konsekwentnie realizujemy nasze założenia strategiczne i zmieniamy polską energetykę. Przygotowujemy budowę największej na Morzu Bałtyckim morskiej farmy wiatrowej. Realizujemy kolejne projekty elektrowni słonecznych oraz pozyskujemy prawa do gruntów i pozwolenia, które umożliwią nam osiągnięcie 3 GW mocy w 2030 roku. Uruchomiliśmy kolejny magazyn energii. Równolegle budujemy nowe moce gazowe, które będą stanowiły wsparcie dla technologii odnawialnych - wylicza Wojciech Dąbrowski.Prezes PGE wskazuje, że w 2021 roku grupa rozpoczęła też transformację regionu bełchatowskiego - ogłoszony został harmonogram odejścia w regionie od węgla oraz alternatywy dla regionu w postaci inwestycji w źródła nisko- i zeroemisyjne oraz projekty wspierające transformację w obszarze innowacji oraz społecznym.- Zmieniamy także polski sektor ciepłowniczy. W latach 2023-2029 w większości lokalizacji, gdzie grupa PGE ma swoje aktywa ciepłownicze, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od paliwa węglowego - mówi Wojciech Dąbrowski.- Zdajemy sobie sprawę, że rok 2022 będzie wyzwaniem dla energetyki konwencjonalnej oraz ciepłownictwa, przede wszystkim w związku z silną presją rosnących cen uprawnień do emisji CO2. Jednak dzięki konsekwentnej realizacji naszych założeń już w tym roku zaczęliśmy konkretne działania i jesteśmy przygotowani na nadchodzące wyzwania - dodaje Wojciech Dąbrowski.Jarosław Dybowski stwierdza, że w 2021 r. wzrosty cen i dynamika zmian na rynku gazu ziemnego stanowiły wyzwanie dla całego rynku.- Po stosunkowo długiej zimie obserwowaliśmy wzrosty cen gazu w drugiej połowie roku, które jesienią osiągnęły wartości 4-krotnie wyższe niż na początku roku. Za cenami gazu poszły również wzrosty cen uprawnień do emisji CO2 oraz węgla, przy jednoczesnej niskiej produkcji z elektrowni wiatrowych - wskazuje Jarosław Dybowski.- Dodatkowo rosnący popyt na energię elektryczną spowodował zwiększone zapotrzebowanie na energię z aktywów węglowych, wbrew oczekiwaniom i potrzebom wynikającym z konieczności ograniczania pracy źródeł wysokoemisyjnych - zwraca uwagę Jarosław Dybowski.W Polsce, według danych PSE, w pierwszych 11 miesiącach 2021 roku produkcja energii elektrycznej była o 13,9 proc. większa niż w analogicznym okresie 2020 r., a produkcja elektrowni zawodowych na węgiel kamienny w pierwszych 11 miesiącach 2021 była o nieco ponad 31 proc. większa niż w analogicznym okresie 2020 r. W omawianym okresie wzrosła też produkcja energii z węgla brunatnego, o ponad 16 proc. W pierwszych 11 miesiącach 2021 r., również wg danych PSE, w porównaniu do analogicznego okresu 2020 zużycie energii elektrycznej w Polsce było o 5,28 proc. większe.- To był dobry rok, jeśli chodzi o obroty na TGE. Można było się spodziewać spadku zapotrzebowania na energię elektryczną w związku z pandemią, na szczęście to nie nastąpiło, a wręcz odwrotnie - obserwowaliśmy wzrost konsumpcji - mówi Piotr Zawistowski.- Zakładaliśmy również negatywne scenariusze w związku z zapowiedzią likwidacji obliga giełdowego dla energii elektrycznej, które się nie zrealizowały w 2021 roku i mamy nadzieję, że po wynikach konsultacji publicznych projektu, w zaproponowanej formule nie dojdzie do jego zniesienia. Zaskoczeniem był również wzrost cen praw majątkowych oraz gwarancji pochodzenia ze źródeł OZE, co wpłynęło na wyższe obroty w tym obszarze - dodaje Piotr Zawistowski.