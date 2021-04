Wydzielenie aktywów węglowych w energetyce sensowne, ale pod warunkami

Kumulacja wielu jednostek z rezerwą strategiczną, utrzymywaną z pomocy publicznej stanowi istotne ryzyko systemowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego - komentuje wydzielenie węglowych aktywów produkcyjnych z grup energetycznych prezes Fundacji Instrat Michał Hetmański.

W sobotę wicepremier Jacek Sasin zapowiedział w radiu RMF, że w tym tygodniu ministerstwo aktywów skieruje do "prac rządowych" projekt restrukturyzacji energetyki, przewidujący m.in. wydzielenie węglowych aktywów produkcyjnych z grup energetycznych.

Wydzielenie ze spółek energetycznych aktywów węglowych ma sens, ale zależy on od sposobu jego przeprowadzenia - oceniają analitycy.

Jak wskazują, generalnie proces ten powinien być oparty o realia ekonomiczne, a nie powinien prowadzić do monopolizacji rynku.

W ocenie Sasina wydzielenie aktywów węglowych pozwoli to "spółkom skarbu państwa, energetycznym, takiego nowego oddechu - możliwości pozyskiwania finansowania również dla nowych inwestycji".



"Podstawa do wydzielenia źródeł energii elektrycznej opartych na węglu jest taka, żeby cała reszta energetyki była bankowalna i finansowalna, czyli żeby zeroemisyjne projekty nie były powiązane z podmiotami, mającymi aktywa węglowe" - tłumaczy prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski.



Jak przypomina, instytucje finansowe nie uważają takich podmiotów za wiarygodne, w ostatnich latach polskie grupy energetyczne miały poważne problemy z pozyskiwaniem finansowania, a teraz z powodu tego trendu stało się to wręcz niemożliwe.

"Wydzielenie pozwoli na finansowanie przyszłości, przy rozsądnym zajęciu się przeszłością" - ocenia Roszkowski. Dzięki wydzieleniu będzie można też precyzyjne określić, na co ma iść pomoc publiczne, jeżeli dane aktywo jest społecznie wrażliwe - wskazuje.

Wydzielenie aktywów do jednego pomocy ułatwi kwestie pomocy publicznej i wsparcia, chodzi o to, żeby to wsparcie było efektywne, a wygaszanie sektora jak najmniej bolesne - dodaje prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Jak jednak wskazuje Zofia Wetmańska z think-tanku WISE Europa, sensowność wydzielenia aktywów węglowych zależy od sposobu przeprowadzenia takiej transformacji i tego, jaka będzie rola nowego podmiotu.

"Jeśli rząd zamierza wydzielić te aktywa i podtrzymywać - subsydiować ich funkcjonowanie w oddzielnym tworze, to pojawia się poważne zastrzeżenie co do konkurencyjności i transparentności procesu" - powiedziała Wetmańska. Jej zdaniem, scentralizowany proces, ignorujący warunki ekonomiczne stwarza zagrożenie monopolizacji, która będzie generowała dodatkowe wyzwania dla transformacji polskiego sektora energetyki, ale także wymagała dużego wsparcia ze strony podatnika lub odbiorcy energii.

"Zupełnie inna będzie sytuacja, w której rząd wprowadzi mechanizm promocji wycofania aktywów węglowych przez poszczególne podmioty rynku na konkurencyjnych zasadach wynikających z warunków ekonomicznych i strategii poszczególnych spółek, a nowy podmiot będzie już ostatnim etapem działania tych aktywów przed wygaszeniem" - wskazała Wetmańska.

Również prezes Fundacji Instrat Michał Hetmański ocenia, że samo wydzielenie ze spółek energetycznych aktywów węglowych jest sensowną propozycją, ale istnieje kilka ryzyk, które - jak przypomniał - Instrat wskazywał w raporcie "Węglowy monopol" z jesieni 2020 r.

Odnosząc się do planów powołania jednego podmiotu, w którym skupią się wszystkie aktywa wydzielone ze spółek, Hetmański wskazał, że "jest to konsolidacja rynku i stoi to w sprzeczności z trendem decentralizacji energetyki, opartej o rozproszone i odnawialne źródła energii".

"Kumulacja wielu jednostek z rezerwą strategiczną, utrzymywaną z pomocy publicznej, również stanowi istotne ryzyko systemowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział Hetmański. Jego zdaniem, w opracowaniu takiego mechanizmu warto zastanowić się nad transparentnością takiej struktury i jej możliwości raportowania, m.in. z pozyskanej pomocy publicznej.

Prezes Fundacji Instrat zaznaczył też, że nie ma sensu zwykłe dokapitalizowanie spółek, które i tak mogłyby uzyskiwać zyski z podstawowej działalności, opartej o aktywa niewęglowe, jak OZE, dystrybucję. Dodatkowo może to zostać podważone przez Komisję Europejską.

"To jest normalna komercyjna działalność, nie wymagająca dopłat czy innych ukrytych subsydiów - jeśli działalność elektrowni węglowych w ostatnich latach ich działalności jest konieczne, to lepiej, aby odbyło się to poprzez rynek mocy, na co Instrat wskazywał w raporcie +Droga do celu. Odejście od węgla w polskiej elektroenergetyce+"- podkreślił Hetmański.