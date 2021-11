Wydzielenie aktywów węglowych. Wybór doradcy na ostatniej prostej

Doradca grup energetycznych w sprawie wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) powinien zostać wybrany w ciągu dwóch tygodni, do miesiąca. Pracy będzie miał sporo, a przedstawiony w projekcie tworzenia Agencji termin nabycia przez Skarb Państwa spółek koncernów zajmujących się produkcją prądu z węgla jest coraz bliższy. Jeśli miałoby dziać się według opublikowanych wiosną założeń, to jest już mniej niż 12 miesięcy na utworzenie NABE.

PGE, na podstawie porozumienia o współpracy w wydzieleniu aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego podpisanego 23 lipca 2021 r. - jako lider procesu zakupowego, prowadzi wybór stosownego doradcy. Według informacji z biura prasowego PGE oferty już wpłynęły, ale „na tym etapie postępowania” PGE nie zgodziła się na ujawnienie nazw firm, które zgłosiły swój akces do rywalizacji.Na rynku mówi się, że wbrew pozorom postępowanie na wybór jednego doradcy dla czterech firm energetycznych nie było proste, bo na przykład firmy z tzw. wielkiej czwórki (PwC, EY, Deloitte, KPMG) są zarazem audytorami spółek energetycznych i to stawia - czy stawiało - pod znakiem zapytania możliwość ich udziału w takim postępowaniu...W związku z tym oprócz firm z tzw. wielkiej czwórki jako duże firmy doradcze mające szanse na kontrakt dotyczący NABE wymieniane są Boston Consulting Group, Accenture i McKinsey, co oczywiście bynajmniej nie wyczerpuje listy firm doradczych mogących okazać się beneficjentami omawianego kontraktu.Według informacji otrzymanych 3 listopada 2021 r. z biura prasowego PGE doradca grup energetycznych w kwestii wydzielenia aktywów węglowych do NABE „powinien zostać wybrany w ciągu dwóch tygodni, do miesiąca”, czyli może jeszcze w listopadzie.Będzie miał co robić, bo główne zadania doradcy to doradztwo w dziedzinie strategii i modelu finansowego NABE, strukturyzacji transakcji sprzedaży aktywów, opracowania modelu operacyjnego NABE oraz doradztwo koncentracyjne i notyfikacyjne.Koszty pracy doradcy mają pokryć w równej części spółki zamawiające, czyli - jak rozumiemy - będące stronami porozumienia z lipca 2021 r., tj. PGE, Tauron Polska Energia, Enea i Energa.Wybór doradcy grup energetycznych najpierw spodziewany był na początku IV kwartału 2021, a zatem w październiku - ale tak się nie stało. Jeśli także teraz podawany spodziewany termin wyboru doradcy okazałby się nie do dotrzymania, to harmonogram utworzenia NABE podany w projekcie dokumentu „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” stałby się jeszcze bardziej wymagający.Przypomnijmy bowiem, że zgodnie ze wspomnianym projektem dokumentu reorganizacja wewnętrzna grup energetycznych w związku z projektem NABE miałaby nastąpić w IV kwartale 2021/I kwartale 2022, wycena wydzielanych spółek w II kwartale 2022, a nabycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów w wydzielanych spółkach w II/III kwartale 2022."Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa" pozostaje w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wynika z niego, że planowanym terminem przyjęcia projektu przez rząd był II kwartał 2021...