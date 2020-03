Wykonawca podał nowy termin oddania bloku 910 MW w Jaworznie

Nowy blok energetyczny 910 MW w należącej do Taurona Elektrowni Jaworzno III ma zostać oddany do eksploatacji do 31 lipca 2020 r. - poinformował w piątek Tauron. Poprzedni termin upłynął 15 lutego; wcześniej, w ostatniej fazie testów, doszło do awarii bloku.

Konsorcjum Rafako-Mostostal, będące wykonawcą bloku, projektantem kotła oraz podmiotem odpowiedzialnym za uruchomienie kotła szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 31 lipca 2020 r. - podał Tauron.

Podczas prowadzonych na początku 2020 r. testów bloku doszło do awarii - uszkodzenia jednego z elementów kotła. W rezultacie jednostka nie mogła być oddana do eksploatacji w ustalonym wcześniej terminie, czyli 15 lutego 2020 r.

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Jaworzno III to jedna z największych inwestycji w kraju i największe przedsięwzięcie realizowane obecnie przez grupę Tauron, warte ponad 6 mld zł.

Rocznie nowa jednostka może spalać ponad 2,5 mln ton węgla kamiennego. W porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200 MW, nowa jednostka będzie emitowała prawie 30 proc. dwutlenku węgla mniej, co oznacza redukcję o ok. 2 mln ton rocznie, a emisja pozostałych gazów zmniejszy się o przeszło 50 proc.

Blok w Jaworznie rocznie wytworzy około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej. Odpady po spalaniu będą wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym.



