Wyłączanie wiatraków i fotowoltaiki bez rekompensaty? Branża chce gwarancji

Branże wiatrakowa i fotowoltaiczna obawiają się ograniczenia prawa do rekompensat za wyłączenia na polecenie operatorów systemu elektroenergetycznego.

Sejm pracuje nad projektem ustawy zawierającej m.in. zapowiadane od dawna przepisy dotyczące mechanizmu nierynkowego ograniczania wytwarzania energii z OZE (redysponowanie) na polecenie operatorów systemu elektroenergetycznego.

Piotr Czopek z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej mówi, że zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczące redysponowania budzą sporo wątpliwości, które do tej pory nie zostały wyjaśnione. Podobnego zdania jest dr Dariusz Mańka z Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Mogą one dawać operatorom podstawę prawną do pośredniego unikania obowiązków wypłaty rekompensat.

Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74). Nowa regulacja jest już po I czytaniu, a zawiera m.in. zapowiadane od dawna przepisy dotyczące mechanizmu nierynkowego ograniczania wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) na polecenie operatorów systemu elektroenergetycznego.

W istocie chodzi tu o ograniczanie pracy wiatraków i fotowoltaiki (PV) jako ostatecznego środka bilansowania zapotrzebowania na energię z jej podażą w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), gdy podaż energii przekracza popyt. I wtedy, gdy do zaradzenia kłopotom nie wystarczą takie mechanizmy jak m.in. wymuszenia pracy pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych, zaniżanie generacji w elektrociepłowniach w ramach usługi GWS (Generacja Wymuszona Względami Sieciowymi) czy awaryjny eksport energii.

Wyłączanie wiatraków i fotowoltaiki to już nie są przewidywania. To się dzieje

Wyłączanie wiatraków i fotowoltaiki na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), które pełnią funkcję operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego, w celu zbilansowania podaży i popytu na energię w KSE, jak wiadomo, już się zdarzało.

1 stycznia 2023 roku na polecenie PSE została ograniczona praca wiatraków, w zależności od godziny redukcji, o mocy od 1000 do 3000 MW. Z kolei 23 kwietnia 2023 r., również na polecenie PSE doszło do ograniczenia pracy farm fotowoltaicznych przyłączonych do sieci najwyższych, wysokich i średnich napięć, a maksymalna redukcja wyniosła 2,2 GW. Sytuacja powtórzyła się 30 kwietnia 2023 r., kiedy PSE wydały polecenie redukcji generacji PV maksymalnie o 1,8 GW.

PSE decydując się na ograniczenie pracy wiatraków czy PV, podawały, że podstawą prawną nierynkowej redukcji OZE z powodów bilansowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (rozporządzenie 2019/943).

Jeśli chodzi o planowane regulacje nierynkowego ograniczania pracy OZE - w uzasadnieniu ich wprowadzenia projektodawca ocenił, że prawo energetyczne nie jest dostosowane do aktualnego stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia 2019/943.

"(…) krajowe regulacje prawne nie dają możliwości stosowania jednoznacznie norm rangi europejskiej stanowiących, że wytwórca energii OZE (w tym z FW oraz PV) ma obowiązek podporządkować się poleceniu ruchowemu OSP w zakresie ograniczenia generacji w sytuacji, gdy sygnały rynkowe nie dostarczają odpowiednich bodźców" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

"Dodatkowo brak jest w polskim porządku prawnym uregulowania przesądzającego, że operator ma obowiązek zapłaty rekompensaty z tego tytułu, co umożliwi również uwzględnienie tych rekompensat przez Prezesa URE zatwierdzającego taryfy, tak aby zagwarantować operatorom systemu elektroenergetycznego odpowiednie przychody na pokrycie tych kosztów działalności operatorskiej" - stwierdzono.

Propozycje budzą wątpliwości, które do tej pory nie zostały wyjaśnione

Jak się okazuje, kwestia regulacji rekompensat budzi obawy zarówno branży PV, jak i energetyki wiatrowej.

Piotr Czopek, dyrektor ds. regulacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej (PSEW), mówi, że PSEW od wielu lat zabiega o uregulowanie kwestii redysponowania (ograniczanie generacji OZE na polecenie operatora) i stwierdza, że „niestety ustawodawca dopiero teraz finalizuje prace w tym obszarze i co gorsza, zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne rozwiązania budzą sporo wątpliwości, które do tej pory nie zostały wyjaśnione”.

- Jako przykład niech posłuży proponowany, nowy art. 7 ust. 2e, zgodnie z którym każda zawierana umowa o przyłączenie musiałaby obejmować zgodę podmiotu przyłączanego na wprowadzanie przez operatora systemu ograniczeń skutkujących brakiem gwarancji niezawodnych dostaw energii elektrycznej. Zgodnie zaś z dalszymi przewidywanymi postanowieniami ustawy Prawo energetyczne rekompensata za nierynkowe redysponowanie nie przysługiwałaby wytwórcom, którzy zaakceptowali umowę o przyłączenie niegwarantującą niezawodnych dostaw energii - mówi Piotr Czopek.

- Co za tym idzie, de facto wytwórcy zostaliby na mocy przepisu ustawowego pozbawieni prawa do rekompensaty, ponieważ zgodnie z ustawą zmuszeni byliby do zawierania umów o przyłączenie niegwarantujących niezawodnych dostaw energii. Takie ukształtowanie sytuacji prawnej wytwórców stoi w sprzeczności z treścią rozporządzenia 2019/943, które wprost wskazuje na konieczność akceptacji przez wytwórcę postanowienia umowy o przyłączenie dotyczącego braku gwarancji niezawodnych dostaw energii - dodaje Piotr Czopek.

Dariusz Mańka, dyrektor do spraw prawnych i regulacji Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, wskazuje, że obowiązuje już przywoływane unijne rozporządzenie 2019/943, które daje podstawy do zastosowania nierynkowego redysponowania elektrowni OZE przez operatora systemu przesyłowego, ale, jak stwierdza, zdaniem operatorów sieci wymaga ono daleko idącego uszczegółowienia.

- Taki miał być nominalnie cel niektórych propozycji przepisów zawartych w projekcie nowelizacji prawa energetycznego (UC 74), szczegółowo określających procedury wyłączania OZE z powodu ochrony stabilności systemu elektroenergetycznego oraz wypłaty rekompensat dla wytwórców, ale to nie koniec sprawy - mówi Dariusz Mańka.

Stare umowy z nowymi regulacjami? I takie obawy się pojawiają

Dariusz Mańka wskazuje, że w obecnym stanie prawnym są podstawy do wysuwania roszczeń z powodu wyłączania wiatraków i PV wywodzone z przepisów unijnego rozporządzenia, które mówi o nierynkowych ograniczeniach pracy elektrowni za rekompensatą, z wyjątkiem wytwórców, którzy zaakceptowali umowę przyłączeniową niegwarantującą niezawodnych dostaw energii elektrycznej.

"W przypadku zastosowania redysponowania, które nie opiera się na zasadach rynkowych, takie redysponowanie podlega rekompensacie finansowej wypłacanej przez operatora systemu, który wydał polecenie redysponowania, na rzecz operatora objętej redysponowaniem jednostki wytwarzania, magazynowania energii lub odpowiedzi odbioru, z wyjątkiem wytwórców, którzy zaakceptowali umowę przyłączeniową niegwarantującą niezawodnych dostaw energii (...)" - czytamy w rozporządzeniu 2019/943.

- Kilka dni temu PSE poinformowały, że na podstawie wspomnianego rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej będą wypłacały rekompensaty operatorom farm fotowoltaicznych, których dotknęły ograniczania produkcji na polecenie PSE w dniach 23 i 30 kwietnia 2023. Operator chce zatem, jak się wydaje, uporządkować tę kwestię - mówi Dariusz Mańka.

Dążenie do ujęcia kwestii rekompensat w polskim prawie zatem nie dziwi, ale projektowane przepisy budzą wątpliwości. - Otrzymujemy sygnały z rynku, że wprowadzane w nowelizacji prawa energetycznego przepisy mogą dawać operatorom podstawę prawną, niekoniecznie zgodną z prawem unijnym, do pośredniego unikania obowiązków wypłaty rekompensat. Konkretnie chodzi o przepisy projektowanego nowy art. 9c ust. 7g prawa energetycznego - dodaje Dariusz Mańka.

PSE zapowiedziały, że ze względu na to, że wypłata rekompensaty za ograniczanie pracy PV będzie realizowana po raz pierwszy, 1 czerwca 2023 zorganizują webinar, podczas którego zostaną zaprezentowane zasady wypełniania formularzy wniosków o rekompensatę oraz zasady wyznaczania rekompensaty. Operator podał też, że wniosek o rekompensatę należy złożyć nie później niż do 23 czerwca 2023 r.

Piotr Czopek wskazuje, że dodatkowe wątpliwości, które dotychczas nie zostały wyjaśnione, związane są z ewentualną koniecznością dostosowania do nowych przepisów umów o przyłączenie zawartych przed dniem wejścia w życie procedowanej nowelizacji prawa energetycznego.

- Przyjęcie całkowicie nieakceptowalnej wykładni, zgodnie z którą zawarte już umowy o przyłączenie powinny zostać dostosowane poprzez wprowadzenie do nich postanowienia uprawniającego operatorów sieci do ograniczania gwarantowanej mocy przyłączeniowej lub wprowadzania ograniczeń operacyjnych, skutkujących brakiem gwarancji niezawodnych dostaw energii elektrycznej, prowadziłoby do naruszenia zasady ochrony praw nabytych oraz zasady ochrony interesów w toku - mówi Piotr Czopek.

Ciąg dalszy prac nad nowelizacją prawa energetycznego nastąpi niedługo

Wszystko wskazuje na to, że w skali kraju są setki umów przyłączeniowych wiatraków i PV, które nie zawierają klauzuli mówiącej o możliwości bezkosztowego redysponowania tych elektrowni "ze względów sieciowych".

Według informacji podanych w ocenie skutków omawianej regulacji, samej datowanej na 23 marca 2023 r., ale niestety bez podania, na jaką datę jest to stan danych, PSE miały tylko 3 umowy przyłączeniowe bez ww. klauzuli, ale w przypadku OSD takich umów były setki. Przykładowo w przypadku sieci dystrybucyjnej PGE takich umów było 850, a w przypadku sieci Taurona - 768.

Piotr Czopek mówi, że PSEW wychodząc naprzeciw oczekiwaniom operatorów, proponuje m.in. wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym obowiązkiem operatorów jest zagwarantowanie zdolności sieci przesyłowych i dystrybucyjnych do przesyłania energii elektrycznej wytworzonej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy jak najmniejszym redysponowaniu.

- Z zastrzeżeniem, że możliwe jest redysponowanie na ograniczoną skalę, jeśli jest to rozwiązanie korzystniejsze ekonomicznie (niż inne środki zaradcze - red.) i dotyczy nie więcej niż 5 proc. rocznej wielkości energii wytwarzanej w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zgodnie z zaproponowanym przepisem żadna z instalacji OZE nie mogłaby podlegać redysponowaniu nierynkowemu przekraczającemu rocznie 5 proc. ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w danej jednostce wytwórczej - dodaje Piotr Czopek.

Zgodnie z projektem rekompensaty finansowe za wyłączania wiatraków i fotwoltaiki mają następować na podstawie art. 13 ust. 7 rozporządzenia 2019/943.

Ciąg dalszy prac nad nowelizacją prawa energetycznego, zawierającą m.in. nowe przepisy dotyczące ogranicza pracy wiatraków i PV, nastąpi już niedługo. Z informacji podanych na stronie internetowej Sejmu wynika, że II czytanie projektu może się odbyć podczas posiedzenia zaczynającego się 13 czerwca 2023 r., nawet pierwszego dnia tego posiedzenia.