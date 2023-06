Wyłączenia prądu to u nich codzienność. Kryzys energetyczny dusi RPA

Republika Południowej Afryki zmaga się z potężnym kryzysem energetycznym. Jak pokazały najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mocno odbija się to na gospodarce kraju, obniżając wzrost PKB i zwiększając bezrobocie.

Republika Południowej Afryki doświadcza wyłączeń energii niemal codziennie i często trwają one około 10 godzin, albo nawet dłużej. Jednak nie jest to żadnym zaskoczeniem, ponieważ południowoafrykańska infrastruktura energetyczna była zaniedbywana od lat. Państwową firmę energetyczną Eskom od lat trapi korupcja i brak inwestycji w sieci i moce wytwórcze.

Produkuje ona 95 proc. energii elektrycznej w kraju, a znaczna jej większość pochodzi ze spalania węgla. Jednak lata braku inwestycji sprawiły, że stała się ona kompletnie niewydolna, sieci nie wytrzymują zapotrzebowania, ponadto brak jest odpowiedniej ilości źródeł energii.

Korupcja, zadłużenie i brak inwestycji - czyli smutny obrazek południowoafrykańskiej energetyki

Eskom boryka się z tymi problemami już od 2007, a teraz osiągnęły apogeum i mimo wielokrotnych obietnic polityków niewiele z nimi zrobiono. Już w 2022 roku RPA doświadczyło ponad 200 dni awarii sieci energetycznej, kiedy odcinano energię. Rok ten był więc dotychczas rekordowy, jeśli chodzi o ilość wyłączeń, a 2023 może pobić ten rekord.

Eskom, trawiony przez skandale korupcyjne, ma 31 mld dolarów długu, co nie pozwala firmie na inwestycje i modernizację infrastruktury. Jednak nawet te, które były dokonywane miały na celu przede wszystkim wesprzeć finansowo związanych z rządem polityków, a nie rozwiązać problemy. Często kontrakty wygrywały więc podmioty, które miały wpływy polityczne.

Tymczasem popyt na energię w RPA rośnie, wraz z rosnącą populacją i wzrostem industrializacji. Jednak nawet przy tak sprzyjających warunkach gospodarka kraju jest pogrążona w stagnacji.

Gospodarka RPA stoi w miejscu, mimo dużego potencjału

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka RPA urosła zaledwie o 0,4 proc. od stycznia do marca 2023 roku. Do końca tego roku PKB ma zmaleć w stosunku do roku poprzedniego. RPA boryka się z rekordowym bezrobociem na poziomie 32,9 proc. Ma też jeden z najwyższych długów publicznych wśród rynków wschodzących. Bank Światowy szacuje, że w 2022 roku poziom biedy dotyczył aż 63 proc. społeczeństwa.

Roczny poziom inflacji w ubiegłym roku sięgał 6,9 proc. Podniosły ją wysokie ceny energii spowodowane przez kryzys, a co za tym idzie, również i ceny podstawowych produktów, jak żywności także poszły w górę.

Aby w kraju sytuacja się poprawiła, potrzebne są pilne reformy strukturalne. Rząd powinien zredukować wydatki, które idą na firmy państwowe, okiełznać inflację, zabrać się za korupcję, a przede wszystkim zmodernizować system elektroenergetyczny, bez którego sprawności niemożliwy jest rozwój gospodarczy.