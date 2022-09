Wyliczyli, ile będzie kosztować przejście świata na OZE. Drogo, ale i tanio

Według naukowców z Uniwersytetu Stanforda, świat jest w stanie przestawić się całkowicie na odnawialne źródła energi w zaledwie kilka lat i będzie to kosztować 62 biliony dolarów.

Przejście na OZE powinno odbyć się najlepiej do 2035 roku.

Przestawienie systemu energetycznego na źródła odnawialne przyniesie nam 11 bilionów dolarów rocznie oszczędności.

Samo przestawienie się na OZE oznacza natychmiastowe ścięcie zużycia energii aż o 56 procent w skali globalnej.

Swoje badanie opublikowali w czasopiśmie naukowym Energy & Environmental Science. Z artykułu wynika, że poniesiony koszt zwróciłby się zaledwie w ciągu 6 lat, a transformacja energetyczna na odnawialne źródła energii jest całkowicie możliwa przy już dostępnych technologiach.

62 biliony dolarów to ogromna suma pieniędzy, ale naukowcy wyliczyli, że jej wydanie przyniesie jednocześnie 11 bilionów oszczędności każdego roku.

Rekomendują, by świat dokonał tej zmiany najlepiej do 2035 roku, ale z pewnością nie później niż do 2050 roku. Optymalnie byłoby mieć 80 procent OZE w globalnym miksie energetycznym do 2030 roku.

Mamy wystarczające możliwości technologiczne, aby przeprowadzić pełną transformację energetyczną

Naukowcy przyjrzeli się wszystkim dostępnym technologiom odnawialnym. Wzięli w swoim badaniu pod uwagę morskie i lądowe farmy wiatrowe, energię słoneczną, ciepło słoneczne, ciepło i elektryczność pochodzące z geotermii, hydroenergię oraz niewielką ilość energii pozyskiwanej z pływów i fal.

- Nie potrzebujemy cudownych technologii, żeby rozwiązać nasze problemy. Poprzez elektryfikację wszystkich sektorów energetycznych, produkcję energii wyłącznie z czystych źródeł odnawialnych, wytwarzanie ciepła, zimna i wodoru z czystej energii, przechowywanie energii elektrycznej, ogrzewania i zimna, rozwój technologii przesyłowej i zmianę pór wykorzystywania energii, możemy mieć czystą, bezpieczną i niezawodną energię w każdym miejscu - powiedział prof. Mark Jacobson z Uniwersytetu Stanforda, który jest jednym z autorów badania.

Dzisiejszy system energetyczny pożera ogromne ilości energii, tylko ze względu na jego utrzymanie

Co więcej, naukowcy dowiedli, że całkowite przełączenie się na energię odnawialną zapobiegnie blackoutom, a ponadto zaoszczędzi biliardy dolarów z kieszeni konsumentów. Należy pamiętać, że systemy energetyczne oparte na spalaniu paliw kopalnych zużywają mnóstwo energii do samego funkcjonowania.

W przypadku energii z OZE problem ten odpada, co powoduje duże oszczędności. Jak mówi Jacobson, samo przestawienie się na energię odnawialną oznacza natychmiastowe ścięcie zużycia energii aż o 56 procent w skali globalnej.

W przypadku OZE odpadają takie czynności jak wydobywanie węgla, wykonywanie odwiertów w celu wydobycia ropy czy gazu, budowa i utrzymanie gazociągów czy transport nośników energii, co już przynosi ogromne oszczędności.

Typowy silnik spalinowy ma dziś od 20 do 25 procent wydajności, co oznacza, że reszta energii jest niepotrzebnie wytracana na wytworzenie napięcia czy ogrzewania. Auto elektryczne ma z kolei od 80 do 95 procent wydajności.

Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z ciepła, gdzie ogromna ilość energii jest wytracana w samym procesie jej produkcji.

Jacobson wziął pod uwagę w swoim badaniu przeprowadzenie transformacji energetycznej w 145 krajach.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Zbankrutują przez drogi prąd. I dokładnie wiedzą, kiedy - zobacz naszą najnowszą "Moc Opinii"