Wymuszony energetyczny zwrot w Niemczech. Węgiel zamiast gazu

Niemieckie elektrownie opalane węglem kamiennym, które wycofywano z użytku z powodu szkodliwego wpływu na środowisko, wznawiają działalność. Celem Niemiec była całkowita redukcja energii elektrycznej z węgla do 2038 roku. Teraz oczekuje się, że zastąpi ona elektryczność z gazu, która obecnie stanowi niecałe 10 proc. ogólnego miksu energetycznego Niemiec.

Przed wojną na Ukrainie 50 proc. węgla dla niemieckich elektrowni sprowadzano z Rosji. Po wprowadzeniu zakazu importu paliwo to może być dostarczane i rozładowywane tylko do 10 sierpnia.

Niemiecki dostawca energii EnBW chce utrzymać dłużej niż planowano tylko jedną elektrownię. Pięć innych, które wyłączono na dobre, jest zbyt starych, aby można je było reaktywować...

Niemiecki rząd przygotowuje rozporządzenie o ponownym uruchomieniu wyłączonych elektrowni opalanych węglem brunatnym. Pierwszą z przywracanych do sieci jest Elektrownia Mehrum w środkowych Niemczech.

Przed wojną na Ukrainie 50 proc. węgla dla niemieckich elektrowni sprowadzano z Rosji – podaje dw.com. 9 kwietnia UE wprowadziła zakaz importu węgla i ropy z tamtego kierunku, ale nie ze skutkiem natychmiastowym. Ropa będzie importowana do końca roku, a dostawy węgla mogą być dostarczane i rozładowywane tylko do 10 sierpnia.

Znalezienie nowych źródeł dostaw nie stanowi problemu - twierdzą niemieccy importerzy węgla. Jest wielu dostawców z RPA, Australii, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii, Indonezji.

- Tej zimy z pewnością sprowadzimy ponad 30 mln ton węgla kamiennego, aby utrzymać nasze elektrownie w ruchu. Różne rodzaje węgla mają jednak różne właściwości. Ważne, by sprawdzić, która mieszanka jest najlepsza dla niemieckich elektrowni. Właśnie trwają testy – mówi cytowany przez dw.com Alexander Bethe, prezes berlińskiego Stowarzyszenia Importerów Węgla.

Trudniejsze może być korzystanie ze szlaków transportowych. Duże porty morskie, jak Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia, są przeciążone. Trasy żeglugi śródlądowej, którymi węgiel przewozi się z dużych portów do elektrowni, wydają się być na granicy wytrzymałości. No i jedna trzecia importowanego węgla w Niemczech płynie przez Ren. W czasie letniej suszy poziom wody na rzece jest tak niski, że statki mogą pływać tylko na 30-40 proc. ładowności.

Brakuje też wykwalifikowanej siły roboczej w Niemczech, którą zredukowano - zgodnie z niemieckim planem wycofywania się z węgla.

Powrót do energii węglowej nie jest zatem taki prosty. Niemiecki dostawca energii EnBW chce utrzymać dłużej niż planowano tylko jedną elektrownię. Pięć innych, które wyłączono na dobre, jest zbyt starych i nieaktualnych, aby można je było reaktywować.

W związku z tym ponownie mają być uruchamiane nie tylko elektrownie opalane węglem kamiennym. Niemiecki rząd przygotowuje również rozporządzenie o ponownym uruchomieniu unieruchomionych elektrowni opalanych węglem brunatnym. Pierwszą z przywracanych do sieci jest Elektrownia Mehrum w środkowych Niemczech.

Brak wody, personelu i... pociągów

Wyłonił się jednak kolejny, poważny problem. Do napędzania turbin parowych potrzeba 13 mln metrów sześciennych wody, co może w niektórych regionach pogłębić jej niedobory... Innym kłopotem jest to, że stare bloki nie spełniają przepisów emisyjnych, ponieważ operator nie modernizował ich w związku z całkowitym ich wyłączeniem.

Dodajmy jeszcze, że w przypadku węgla brunatnego również brakuje wykwalifikowanego personelu. Pracownicy zamykanych elektrowni już dawno zostali przekwalifikowani i przeniesieni w inne miejsca.

I na koniec: Niemcy mogą mieć problemy z zapewnieniem na czas zwiększonych dostaw węgla. Jak powiedział portalowi RailFreight Daniel Mühlenfeld, rzecznik prasowy grupy elektrowni Steag, stoją one w obliczu „trudności z zapewnieniem wystarczającej liczby pociągów dla elektrowni”, które powinny w stosunkowo krótkim czasie dowieźć duże wolumeny węgla. W ocenie Mühlenfelda, potrzeba będzie kilkuset dodatkowych pociągów towarowych.