Wynik EBITDA Energi wyższy o 42 proc.

Skonsolidowany wynik EBITDA grupy Energa za pierwsze trzy miesiące 2022 r. wyniósł 1,08 mld zł i był wyższy o 42 proc. r/r - podała w czwartek spółka. Zysk grupy wzrósł o 59 proc. r/r, do 0,61 mld zł.

"Grupa Energa, dzięki coraz mocniejszej integracji z Grupą ORLEN, w pierwszym kwartale 2022 r. kontynuowała wzrosty wyników finansowych i operacyjnych" - wskazała spółka.

Jak podała spółka, skonsolidowany wynik EBITDA grupy Energa za pierwsze trzy miesiące 2022 r. wyniósł 1,08 mld zł i był wyższy o 42 proc. r/r. Zysk grupy wzrósł o 59 proc. r/r, do 0,61 mld zł, a jej przychody wzrosły o 44 proc. r/r, do 4,94 mld zł. Około 39 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w raportowanym okresie pochodziło z aktywów OZE.

Prezes PKN Orlen, czasowo pełniący obowiązki prezesa Energi, Daniel Obajtek podkreślił, że włączenie Energi do grupy Orlen "było ważnym elementem budowy silnego koncernu, który inwestuje w odnawialne źródła energii i w ten sposób rozwija nowoczesny, niskoemisyjny segment energetyki".

"Pierwszy kwartał 2022 r. zakończyliśmy z ponad 20 proc. wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Rozwijamy projekty fotowoltaiczne, jak Gryf, Mitra czy pięć małych farm o mocy do 1 MW każda. Energa Green Development, spółka przeznaczona do rozbudowy potencjału OZE na lądzie, w swoim portfelu projektowym posiada również ok. 200 MW potencjalnych planów inwestycyjnych" - wskazał Obajtek.

Jego zdaniem kolejny kwartał z solidnymi wynikami finansowymi dowodzi, że decyzja o integracji spółek była słuszna. "Silny partner, jakim jest Grupa Orlen, wspiera spółkę i umożliwia jej dalszy rozwój" - dodał.

Kwartalne nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 316 mln zł, z tego 276 mln zł przeznaczono na inwestycje w dystrybucję, dzięki czemu wybudowano i zmodernizowano 641 km linii energetycznych i przyłączono 14 tys. nowych klientów oraz źródła OZE o łącznej mocy 366 MW - podano.

PKN Orlen w kwietniu 2020 r. przejął grupę Energa.