Wyniki Siemensa ucieszyły akcjonariuszy. Wartość rynkowa giganta rośnie

Największy w Europie konglomerat przemysłowy Siemens podał wyniki za pierwszy kwartał obecnego roku fiskalnego. Firma zanotowała spadek zysku, ale wzrosły jej przychody.

W pierwszym kwartale roku podatkowego 2023 (październik - grudzień) potentat przemysłowy zmniejszył zysk netto o 10 proc. Zysk spółki w okresie sprawozdawczym wyniósł 1,48 mld euro wobec 1,64 mld euro rok wcześniej.

Przychody Siemensa wzrosły o 10 proc. - do 18,07 mld euro. Wolumen zamówień spadł o 7 proc. i osiągnął 22,62 mld euro.

Własny konsensus analityków firmy zakładał zysk netto w wysokości 1,45 mld euro, przychody w wysokości 18,13 mld euro i zamówienia w wysokości 20,84 mld euro.

Zysk dywizji przemysłowych – kluczowy wskaźnik operacyjny Siemensa – podskoczył o 9 proc. i wyniósł 2,7 mld euro. Rentowność dla tego wskaźnika wyniosła 15,6 proc.

Przychody działu rozwiązań cyfrowego i technologii (Digital Industries) wzrosły o 18 proc. - do 5,11 mld euro, pionu infrastruktury intelektualnej (Smart Infrastructure) - o 20 proc., do 5,59 mld euro. Przychody pionu inżynierii transportu (Mobility) wzrosły o 2 proc., do 2,45 mld euro.

Przychody dywizji Siemens Healthineers, produkującej diagnostyczny sprzęt medyczny, nie uległy zmianie i wyniosły 5,08 mld euro.

Siemens poprawił swoje prognozy przychodów na cały rok podatkowy 2023 i obecnie oczekuje wzrostu w przedziale od 7 proc. do 10 proc. Wcześniej firma przewidywała wzrost tego wskaźnika o 6 - 9 proc.

Na wyniki spółki dobrze zareagowali jej akcjonariusze. Notowania akcji podczas czwartkowego handlu rosły przed południem o 7,1 proc. Od początku tego roku wartość rynkowa Siemensa wzrosła o 15,7 proc., do 113,02 mld euro.